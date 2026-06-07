عبد القادر المنلا.. الفن معرفة تكشف الحقيقة وتعيد بناء الإنسان

دمشق-سانا

بين خشبة المسرح وقاعات التدريس ومساحات الكتابة النقدية، تتشكل تجربة الفنان والأكاديمي عبد القادر المنلا بوصفها مساراً فنياً وفكرياً يرى في الفن أداة للمعرفة، وفي الدراما وسيلة لإعادة تشكيل الوعي الثقافي والاجتماعي، من خلال تجربة امتدت بين دمشق والقاهرة، وحضور متنوع في المسرح والدراما التلفزيونية والتأليف النقدي.

وفي حديثه لـ سانا، يستعيد المنلا محطات من تجربته الأكاديمية والفنية، متوقفاً عند علاقته المبكرة بالشعر والمسرح، ورؤيته للفن بوصفه حالة معرفية لا تكتمل إلا بالمتعة الجمالية، مؤكداً أن المسرح لا يزال قادراً على المنافسة متى امتلك هاجساً حقيقياً في إعادة إعمار النفس البشرية، وصناعة متلقّ يمتلك رأياً وموقفاً من الحياة.

تجربة أكاديمية بين دمشق والقاهرة

المنلا، وهو أستاذ سابق في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، حاصل على إجازة في الأدب العربي من جامعة دمشق، وليسانس في التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، إضافةً إلى دبلوم وماجستير ودكتوراه في التمثيل والإخراج من أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، كما قدّم العديد من البحوث والدراسات في المسرح، إلى جانب أعماله الدرامية والتلفزيونية المتعددة.

ويرى المنلا أن انتقاله بين دمشق والقاهرة لم يكن مجرد انتقال جغرافي، بل تجربة معرفية وإنسانية عميقة، أتاحت له توسيع أدواته والاطلاع على مدارس مسرحية متعددة، ولا سيما عبر المهرجانات المسرحية والسينمائية التي ساعدته على اكتشاف الفوارق بين التجارب الفنية، ومحاولة ترميم ما ينقص تجربتنا المسرحية.

الفن معرفة

أوضح المنلا أن علاقته المبكرة بالشعر والمسرح أسهمت في تشكيل رؤيته الفنية والفكرية، قائلاً: “كنت أرى أن الفن حالة معرفية تختلف أدواتها عن الحقول الأخرى، لكن وسيلته الأساسية هي المتعة، فإذا تحولت الدراما إلى معرفة مجردة فقدت شرطها الفني، وإذا تحولت إلى تسلية محضة فقدت وظيفتها”.

وأضاف: “الدراما ليست أداة ترفيه فقط، بل يجب أن تحمل جرعة معرفية عالية، قادرة على إثارة الأسئلة وإعادة التفكير بالإنسان وعلاقته بذاته وبالمجتمع”، مبيناً أن القيمة الفنية لا تنفصل عن قدرتها على منح المتلقي متعة جمالية وفكرية في آن معاً.

اتساع الرؤية المسرحية وتنوع المدارس

أشار المنلا إلى أن دراسته في القاهرة منحته أفقاً أوسع للاطلاع على المدارس المسرحية العالمية، مبيناً أن المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة اعتمد على تنوع المناهج والأساتذة القادمين من ثقافات مختلفة، بينما تأثر معهد دمشق بالمدرسة الروسية.

الدراما السورية وصناعة القضية

حول الفوارق بين الدراما السورية والمصرية، رأى المنلا أن الدراما السورية انشغلت طويلاً بالقضايا الفكرية والاجتماعية على حساب التفاصيل الحياتية، موضحاً أن “الممثل المصري يعيش الدور بعفوية مستمدة من الشارع، بينما يميل الممثل السوري إلى صناعة الشخصية تقنياً”.

وأضاف: “الإخراج في الدراما السورية كان يمنح القضية أولوية كبيرة، في حين حافظت الدراما المصرية على قربها من الحياة اليومية والناس”، لافتاً إلى أن هذا الاختلاف لا يلغي خصوصية كل تجربة، بل يكشف طبيعة المرجعيات الفنية والاجتماعية التي أسهمت في تشكيلها.

حضور في الدراما والتأليف النقدي

شارك المنلا في عدد من الأعمال السورية والمصرية، من بينها مسلسلات “حديث المرايا”، و”بقعة ضوء”، و”حمام القيشاني”، إضافةً إلى “ناصر”، و”أدهم الشرقاوي”، و”العراف”، و”فرقة ناجي عطا الله”، كما كتب مسلسل “فتافيت”.

وفي مجال التأليف والنقد، أصدر المنلا كتابه النقدي “هبوط اضطراري: قراءة بيضاء في الصندوق الأسود” عام 2011، ثم مسرحية “الورثة” عام 2024، في تجربة تجمع بين الممارسة الفنية والبحث النظري والكتابة النقدية.

المسرح وإعادة إعمار الإنسان

أكد المنلا أن المسرح لا يزال قادراً على المنافسة رغم هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه يحتاج إلى “حالة جذب حقيقية” تعيد الجمهور إلى الصالة المسرحية، لافتاً إلى أن المسرح بالنسبة له “عملية مستمرة لإعادة إعمار النفس البشرية، وصناعة متلقّ يمتلك رأياً وموقفاً من الحياة”.

وتابع: “الفن لا يكتفي بعكس الواقع، بل يحلله وينقده ويقترح بدائل له، شرط أن يكون هناك هاجس حقيقي لصناعة فن يحمل قيمة فكرية وإنسانية”، مؤكداً أن حضور المسرح لا يقاس فقط بعدد العروض، بل بقدرته على خلق علاقة حية بين الخشبة والجمهور.

النقد ومساحة كشف الحقيقة

عن تجربته في الصحافة والنقد الفني، أوضح المنلا أن الكتابة النقدية شكّلت بالنسبة له مساحة حرية وتعبيراً فردياً، وخاصةً مع ما وصفه بـ “الصعوبات التي واجهها في مجالات التمثيل والإخراج والتدريس”.

واختتم حديثه بالقول: “يشغلني دائماً موضوع إزالة الأقنعة والتخلص من الزيف والنفاق، لأن الفن الحقيقي يجب أن يكون قادراً على كشف الحقيقة مهما كانت مؤلمة”.

ولد الفنان عبد القادر المنلا في مدينة حلب عام 1969، وبدأ مسيرته الفنية في الدراما السورية خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يتابع دراساته العليا في القاهرة، ويعمل لاحقاً في التدريس والإخراج والتمثيل والتأليف المسرحي والنقد الفني.

ويعد المنلا من الأسماء التي جمعت بين الممارسة الأكاديمية والتجربة الفنية، عبر حضورها في المسرح والدراما والبحث النقدي، مقدماً تجربة تقوم على ربط الفن بالمعرفة، والمسرح بالإنسان، والدراما بالأسئلة التي تعيد بناء الوعي والحياة.