محاضرة “أصداء الحرية” في ثقافي كفرسوسة.. حين غنّى التراث للثورة ‏السورية ‏

دمشق-سانا
تقصّت المحاضرة التي استضافها المركز الثقافي في كفرسوسة، آثار الصوت والصورة في تشكيل الوعي الجمعي للسوريين، إبان الثورة، متتبعةً كيف حوّل الثوار هتافاتهم وجدرانهم إلى سجلٍ حيّ للذاكرة، وإرثٍ لا ماديّ يرفض المحو.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقتها الناشطة سناء كوكش أمس الخميس، بعنوان “أصداء الحرية… كيف صاغت مظاهر الثورة الهوية السورية الجديدة؟”، وتناولت ما أسمته أدب الحناجر” الذي يوثق الكلمات، والهتافات، والأناشيد السمعية للثورة السورية، وكيف تحولت هذه المظاهر من مجرد تعبير عن الاحتجاج إلى ركائز أساسية صاغت الهوية السورية المعاصرة، وأعادت رسم ملامح الثقافة والوعي الجمعي في البلاد بعد عقود من التهميش في زمن النظام البائد.
هتافٌ يهدم جدار الصمت
حلّلت كوكش بنية الهتاف الثوري، ذلك السلاح الصوتي الذي كسر احتكار الفضاء العام، واستعرضت كيف قلب المتظاهرون شعارات النظام لصالحهم، محوّلين “مافي للأبد” إلى “يسقط الأسد”، وكيف أطلق الشهيد عبد الباسط الساروت “قسم الثورة” بصيغة النداء والاستجابة، وصولاً إلى الهتاف الساخر كما في حي الخالدية بحمص: “ألف باء بوباية”.
ولم تغفل المحاضِرة “صِدام الحروف”، حيث أصرّ المتظاهرون على لهجاتهم وخصوصية بيئاتهم، في مواجهة مشروع تذويب قاده النظام البائد، وكان من أبرز ما أنتجته الثورة، وفق كوكش، تضامن المدن السورية ضد الظلم.
حين غنّى التراث للحرية
رصدت كوكش تحوّلاً لافتاً تمثل في تطويع القوالب التراثية لخدمة الفعل الثوري، فالعراضة الشامية والجوفية الحورانية، صارتا حشداً بشرياً يواجه الرصاص، فيما حُملت سنابل القمح شمالاً وأغصان الزيتون في بانياس، في إعادة إنتاج للرموز السيميائية السورية.
وشرحت كوكش كيف تحولت المدائح والأناشيد إلى ركن أساسي في مظاهرات ضمّت المسلمين والمسيحيين، متحدين على “تقزيم سلطة النظام البائد واليقين بالنصر”، فيما كانت الزغاريد والورود تعلو خلال تشييع الشهداء.
جدران تحكي.. و”رجل بخاخ” يوثّق
”إجاك الدور يادكتور”… بهذه العبارة التي خطّها أطفال درعا، انطلق فن الغرافيتي الثوري، محوّلاً الجدران إلى دفاتر مفتوحة، واستحضرت كوكش لوحات كفرنبل البليغة التي خاطبت العالم بلغات عدة، ورسوم الشهيد أنس خربوطلي وأبي مالك الشامي.
وفي دمشق، برزت “كتيبة الرجل البخاخ” لترسم ليلاً، وخصوصاً بعد استشهاد نور زهرة، فيما كشفت جدران المعتقلات بعد التحرير عن صرخات المعتقلين المحفورة.
واختتمت كوكش بدعوةٍ عاجلة لتوثيق هذا الإرث البصري والسمعي، حفاظاً على الذاكرة الجمعية، ومنوهةً بجهود أخيها الشهيد سارية في التوثيق الصوتي للثورة.
يشار إلى أن المحاضرة تندرج في إطار فعاليات أسبوع التراث اللامادي، الذي تنظمه وزارة الثقافة في دمشق والمحافظات.