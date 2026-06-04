عبد الرحمن الإبراهيم… شاعر يصغي إلى الريف ويقاوم القبح بالجمال

دمشق-سانا

يُصغي الشاعر السوري عبد الرحمن الإبراهيم إلى الريف كما لو أنه قصيدته الأولى، مستعيداً من منزل صغير على أطراف قرية الغدفة شرقي معرة النعمان ذاكرة الحقول والريح وصدى الطفولة، في زمن طغت فيه أصوات الحرب على همس القصيدة.

ويعد الإبراهيم، واحداً من الأصوات الشعرية السورية المرتبطة بالقصيدة الوجدانية والريفية، وجد في الريف ذاكرة جمالية وروحية يعيد من خلالها تقديم تجربته الشعرية، شاهداً على قدرة الجمال على مقاومة القبح، والحب على ترميم ما تصدّع في الإنسان والمكان.

الريف… ذاكرة القصيدة الأولى

في حديث مع سانا الثقافية يتحدث الإبراهيم عن الريف ليس كمكان عابر في السيرة فحسب، بل يراه الأصل العميق لقصيدته، والمنبع الذي ما زالت نصوصه ترتوي منه، ويقول: “الريف هو الذي يقدم لأفراخ قصائدي حليب البيان، ويعلّمها أغاني القبرات ومقامات الصهيل على البيادر المكتظة بقمح الأحلام”.

من هذا الارتباط المبكر بالطبيعة والناس والأهازيج الشعبية، بدأت ملامح تجربته تتشكل، فقد كان الطفل عبد الرحمن مولعاً بالغناء الشعبي والرسم والموسيقا، قبل أن يجد في الشعر المساحة الأوسع للتعبير، وكانت زيارته المؤثرة إلى دار جدّه القديمة لحظة تأسيسية في تجربته، إذ ولدت منها قصيدته الأولى التي حمل ديوانه الأول اسمها: يا دار جدّي.

ولا تبدو عزلة الشاعر اليوم في قريته انكفاءً عن الحياة، بل عودة إلى جوهرها، هناك، في الهدوء المفتوح على الحقول والذاكرة، يواصل الإبراهيم كتابة قصيدته لاستعادة معاني قصائده من تفاصيل صغيرة: رائحة التراب، صوت الريح، وجوه القرى، ونداء الأمكنة التي صنعت وجدانه الأول.

الشعر والحب في مواجهة القبح

يرى الإبراهيم أن الشعر لا يعيش في الفراغ، ولا ينفصل عن مصير الإنسان، لذلك جاءت سنوات الثورة السورية امتحاناً حقيقياً للقصيدة وللمثقف معاً، وبالنسبة إليه، لا يملك الشعر سلاحاً مادياً، لكنه يملك قدرة رمزية على مقاومة القبح والموت، فالجمال، في رؤيته، شرط من شروط بقاء الروح، والحب عنده جوهر الحياة والكتابة معاً، ويقول عن ذلك: “كل بيت لم يتبلل بعطر الحب هو بيت مات بسمّ الكذب العاطفي”، ويرى أن الحب في زمن الحرب، تصبح قيمته أكبر لا أقل، لأن العالم من دونه يتحول إلى خراب كامل، والدفاع عن الوطن والحرية والكرامة، في نظره، لا ينفصل عن قلب ممتلئ بالحب.

ومن هنا تحتل المرأة مكانة خاصة في قصيدته، فهي ليست صورة جمالية فحسب، بل “الهالة التي يرتقي عبرها الإنسان نحو الجمال”، ومنها تولد القصيدة بوصفها توقاً إنسانياً إلى النقاء والاكتمال.

وتبلغ العلاقة بين الشعر والشهادة ذروتها في ديوانه “أظافر الأنبياء”، الذي استلهمه من حادثة اقتلاع أظافر أطفال درعا في بدايات الثورة السورية، وعن ذلك يقول: “أظافر الأطفال التي اقتلعها النظام المجرم البائد لم تكن أظافر أطفال، بل أظافر أنبياء، ظهرت فجأة كمخالب في عيون الطغاة”.

بهذا المعنى، يكتب الإبراهيم الشعر باعتباره فيضاً من الجمال والمعنى، وفعلاً أخلاقياً يواجه التوحش بالكلمة، ويمنح الذاكرة شكلاً لا يموت.

الجوائز ودمشق وسؤال المستقبل

في سيرة الإبراهيم، تحضر الجوائز الأدبية بوصفها محطات تشجيع لا غايات نهائية، ويشير إلى أن الجائزة الأولى التي نالها من مديرية ثقافة إدلب عام 1999 بقيت الأقرب إلى قلبه، لأنها جاءت في بداية تجربته ومنحته دفعة معنوية كبيرة للاستمرار، ويقول: “الجائزة في بداية التجربة تحرّض الشاعر على مضاعفة جهده والارتقاء بنصه الإبداعي”.

وتبقى دمشق حاضرة في وجدان الإبراهيم الشعري، رغم ما تعرّض له اسمها من استغلال على يد النظام البائد، فهو يراها مدينة لا تختصرها السلطة ولا الخطاب العابر، بل مدينة الشعراء والذاكرة والجمال، مدينة نزار قباني ومحمود درويش وأحمد شوقي، وواحدة من المدن التي ما زالت تسكن نخاع القصيدة العربية، ويقول عن ذلك: “دمشق لا تزال في نخاع القصيدة، وقد بدأت تستعيد بهاءها المرتجى”، وفي قصائده، تظهر الشام صورة للحب والجمال والذاكرة، وفضاء مفتوحاً على المعنى الذي يحاول الشعر إنقاذه من الخراب.



يشار إلى أن الشاعر عبد الرحمن الإبراهيم، من مواليد الغدفة بريف إدلب عام 1955، صدر له عدد من الدواوين، منها: يا دار جدّي، ومدّي الهديل إلى الحمام، وقصائد حب دمشقية، وبغداد هار، ومناسك الكحل، وأظافر الأنبياء، ونال عدة جوائز أدبية، بينها جائزة أبي العلاء المعري، وجائزة ربيعة الرقي، وجائزة الجولان للإبداع الأدبي.