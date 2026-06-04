عرض “خيال الظل” في ثقافي برزة يعيد الأطفال إلى عالم الحكاية

دمشق-سانا
أعاد عرض مسرحية خيال الظل “كراكوز وعيواظ” الأطفال إلى أجواء الحكاية والتفاعل المباشر في المركز الثقافي العربي ببرزة، ضمن فعاليات أسبوع التراث اللامادي، من خلال نشاط تعريفي تفاعلي يبرز أحد عناصر التراث السوري المسجّل على قوائم اليونسكو، ودور الفنون الشعبية في دعم الأطفال نفسياً واجتماعياً.
وتضمّن النشاط عرضاً لمسرح خيال الظل وفقرة للحكواتي، حيث قُدمت المادة التراثية بأسلوب تفاعلي يجمع بين الحكاية والأداء المسرحي، بما يعرّف الأطفال عملياً إلى هذا الفن الذي شكّل لعقود جزءاً من الذاكرة الثقافية السورية.
وأوضحت رهام الإبراهيم، المساعد الإداري في المركز، أن الفعالية تأتي ضمن برنامج أسبوع التراث اللامادي الذي تنظمه وزارة الثقافة، مشيرةً إلى أن المركز قدّم خلال الأيام الماضية أنشطة تعريفية للأطفال حول عناصر التراث السوري المسجّلة لدى اليونسكو، ومنها الوردة الشامية والقدود الحلبية والكحل العربي وخيال الظل، ولفتت إلى أن تقديم العرض بصورة عملية يساعد الأطفال على فهم هذا الفن والتفاعل معه بوصفه جزءاً من موروثهم الثقافي.
من جهته، بيّن المخرج والممثل علاء الدين الشيخ أن العرض يجمع بين شخصيتي “كراكوز وعيواظ” في قصة فكاهية مبسطة، إلى جانب فقرة للحكواتي تشرح للأطفال تاريخ هذا الفن ودوره في الحياة الاجتماعية قبل ظهور وسائل الإعلام الحديثة، وأكد أن إعادة تقديم خيال الظل اليوم يعرّف جيلاً جديداً على موروث لم يعايشه من قبل.
وأشار الشيخ إلى أن تجربته في العمل مع الأطفال أظهرت الأثر الإيجابي لخيال الظل في الدعم النفسي والاجتماعي، موضحاً أن صناعة الدمى وتحريكها والأداء الصوتي ساعدت العديد من الأطفال خلال ورشات تدريبية على تجاوز الخجل والتعبير عن أنفسهم، ما عزز ثقتهم وقدرتهم على التفاعل.
ويأتي هذا النشاط ضمن أسبوع التراث اللامادي الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع مديريات الثقافة في المحافظات، بهدف التعريف بعناصر التراث السوري المسجّلة على قوائم اليونسكو وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة عبر الندوات والعروض المسرحية والأنشطة التفاعلية المتنوعة.