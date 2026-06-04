عرض “خيال الظل” في ثقافي برزة يعيد الأطفال إلى عالم الحكاية

دمشق-سانا‏

أعاد عرض مسرحية خيال الظل “كراكوز وعيواظ” الأطفال إلى أجواء ‏الحكاية والتفاعل المباشر في المركز الثقافي العربي ببرزة، ضمن فعاليات ‏أسبوع التراث اللامادي، من خلال نشاط تعريفي تفاعلي يبرز أحد عناصر ‏التراث السوري المسجّل على قوائم اليونسكو، ودور الفنون الشعبية في دعم ‏الأطفال نفسياً واجتماعياً.‏

وتضمّن النشاط عرضاً لمسرح خيال الظل وفقرة للحكواتي، حيث قُدمت ‏المادة التراثية بأسلوب تفاعلي يجمع بين الحكاية والأداء المسرحي، بما ‏يعرّف الأطفال عملياً إلى هذا الفن الذي شكّل لعقود جزءاً من الذاكرة الثقافية ‏السورية.‏

وأوضحت رهام الإبراهيم، المساعد الإداري في المركز، أن الفعالية تأتي ‏ضمن برنامج أسبوع التراث اللامادي الذي تنظمه وزارة الثقافة، مشيرةً إلى ‏أن المركز قدّم خلال الأيام الماضية أنشطة تعريفية للأطفال حول عناصر ‏التراث السوري المسجّلة لدى اليونسكو، ومنها الوردة الشامية والقدود الحلبية ‏والكحل العربي وخيال الظل، ولفتت إلى أن تقديم العرض بصورة عملية ‏يساعد الأطفال على فهم هذا الفن والتفاعل معه بوصفه جزءاً من موروثهم ‏الثقافي.‏

من جهته، بيّن المخرج والممثل علاء الدين الشيخ أن العرض يجمع بين ‏شخصيتي “كراكوز وعيواظ” في قصة فكاهية مبسطة، إلى جانب فقرة ‏للحكواتي تشرح للأطفال تاريخ هذا الفن ودوره في الحياة الاجتماعية قبل ‏ظهور وسائل الإعلام الحديثة، وأكد أن إعادة تقديم خيال الظل اليوم يعرّف ‏جيلاً جديداً على موروث لم يعايشه من قبل.‏

وأشار الشيخ إلى أن تجربته في العمل مع الأطفال أظهرت الأثر الإيجابي ‏لخيال الظل في الدعم النفسي والاجتماعي، موضحاً أن صناعة الدمى ‏وتحريكها والأداء الصوتي ساعدت العديد من الأطفال خلال ورشات تدريبية ‏على تجاوز الخجل والتعبير عن أنفسهم، ما عزز ثقتهم وقدرتهم على ‏التفاعل.‏

ويأتي هذا النشاط ضمن أسبوع التراث اللامادي الذي تنظمه وزارة الثقافة ‏بالتعاون مع مديريات الثقافة في المحافظات، بهدف التعريف بعناصر التراث ‏السوري المسجّلة على قوائم اليونسكو وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة ‏عبر الندوات والعروض المسرحية والأنشطة التفاعلية المتنوعة.‏