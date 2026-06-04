المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 4 من حزيران 2026

دمشق:

1 – ورشة بعنوان “المحادثة باللغة الإنكليزية”، بإشراف الأستاذة تسنيم حيبا، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – ورشة بعنوان “تعلم صناعة تحف الريزن السائل”، بإشراف الأستاذة رائدة دودكي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – فعالية لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان “الحرف اليدوية التراثية”، بإشراف الحرفي أحمد راتب الضعضي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 3 عصراً.

4 – نشاط للأطفال بعنوان “خيال الظل وصندوق العجائب”، بإشراف الأستاذ أنور باكير، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان “لآلئ ولا تكسر”، تقدمها الأستاذة شذى وردة، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – فعالية بعنوان “ارسمها بطريقتك”، للرسم في الطبيعة باستخدام مختلف المواد والتقنيات بأسلوب الوسائط المتعددة، بتنظيم مشترك غاليري “مشوار” وفريق “ورشات” في غاليري مشوار بمنطقة الربوة، من الساعة الـ4:00 حتى الساعة الـ 8:00 مساءً.

7 – محاضرة بعنوان “أصداء الحرية.. كيف صاغت هتافات الثورة الهوية السورية”، تقدمها الأستاذة سناء كوكش، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5 مساءً.

8 – ورشة بعنوان “تعلم كتابة خط الرقعة بالقصبة”، بإشراف الأستاذ إينال القائد، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 5 مساءً.

9 – ورشة للأطفال بعنوان “تعلم القراءة السريعة”، بإشراف الأستاذة حنان الرفاعي، بالتعاون مع مؤسسة إضاءات الفكر للقراءة السريعة، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

10- ورشة بعنوان “القراءة السريعة للأطفال واليافعين”، بإشراف المدربة دانة الحلبي، بالتعاون مع مؤسسة إضاءات الفكر للقراءة السريعة، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

11 – ندوة تراثية بعنوان “الزغردة والعراضة الريفية والربابة”، بإشراف الأستاذين أحمد برهوم ومحمد دبور، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

12 – محاضرة بعنوان “ينابيع الطاقة الإيجابية”، يلقيها الدكتور أحمد طقش، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 مساء.

13- عرض أفلام “الكلام على إيه، سادة الكون، الماعز، أسد، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما ستي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

1 – معرض أشغال يدوية مشترك، تقدمه الآنستان فاطمة باز الله وناريمان خضير، في المحطة الثقافية بصحنايا، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “الطبيب والأديب، الكاتب عبد السلام العجيلي”، يقدمها الأستاذ محمد الفدعوس، في قاعة المكتبة العامة بالمركز الثقافي العربي بالتل، الساعة الـ 5:30 مساء.

حمص:

ندوة بعنوان “المهارات الرقمية الداعمة في الإلقاء الاحترافي”، يقدمها المدرب المحترف ماجد عبد الجبار الزعبي، في مقر فرع اتحاد الكتاب العرب في شارع الغوطة الرئيسي، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

1 – جلسات تدريبية لتعليم الأطفال واليافعين مهارات الشطرنج والخط والأشغال اليدوية والأنشطة الفنية والتعليمية، بإشراف الأستاذ علي سلمون والمدربتين روجيه إبراهيم وميس عباس، بالتعاون مع فريق مهارات الحياة، في قاعة المطالعة بالمركز الثقافي العربي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10 صباحاً، يليه عرض فيلم “الحسناء والوحش” في المركز نفسه.

2 – عرض أفلام “انتقام الفراء”، و”ربانزل”، و”الهجرة”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً، لغاية الساعة الـ 5:15 مساءً.

3 – حلقة كتاب بعنوان “التراث اللامادي السوري، مشروع مشترك قادته المنظمة السورية للتنمية”، إعداد وتقديم قسم التراث في المركز، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11 صباحاً.

4 – حلقة كتاب تراثية بعنوان “صدى الأجداد.. حكايات من زمن فات”، في قصر الثقافة بصافيتا، يقدمها السيد محمد بلال، الساعة الـ 11 صباحاً.

5 – فقرات عزف وغناء تراثية، بإشراف وتدريب الآنسة حسنا حسن، في المركز الثقافي العربي بالقمصية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

اللاذقية:

1 – ورشة عمل بعنوان “مهارات التيسير”، يقدمها الأستاذ عبد الكريم أبو كف، بالتعاون مع فريق مهارات الحياة، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – ورشة عمل لذوي الهمم، ضمن فعاليات أسبوع التراث اللامادي، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 12 ظهراً.

حلب:

1 – مناقشة فكرية لكتاب (مت فارغاً) بعنوان “هل نؤجل أحلامنا وأفكارنا إلى وقت قد لا يأتي؟” للمؤلف تود هنري، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

2 – معرض فني بعنوان “الولادة” للفنان التشكيلي الدكتور نجيب جلي، تقيمه مديرية الثقافة بحلب بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين فرع حلب، في صالة فاتح المدرس، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – عرض أفلام “مومياء لي كرونين، السمكة العابسة، هوكوم، سادة الكون، أسد، الكلام على إيه”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.