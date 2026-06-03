فعالية في ثقافي المزة بدمشق تبرز ارتباط الوردة الشامية ‏بتمكين المرأة والحرف التراثية

دمشق-سانا

احتفاءً بأحد أبرز رموز التراث السوري، نظّمت مؤسسة ‏إعداد للتنمية الخيرية فعالية بعنوان “الوردة الشامية ‏والحرف التراثية” في المركز الثقافي العربي بالمزة في دمشق، ضمن أسبوع التراث اللامادي الذي تقيمه مديرية ‏ثقافة دمشق، بمشاركة باحثين ومهتمين بالشأنين الثقافي ‏والتراثي‎.‎

وتضمّنت الفعالية ندوة ثقافية شارك فيها رئيس مجلس ‏أمناء المؤسسة أحمد عبد الناصر، والباحثة العلمية لمى ‏عبد المعطي، وأدارها الصحفي محمد سمير طحان، حيث ‏تناولت الندوة الأبعاد التاريخية والثقافية والاقتصادية ‏للوردة الشامية، إضافة إلى الحرف التقليدية المرتبطة بها ‏ودورها في صون الهوية وتعزيز التنمية المجتمعية‎.‎

وأوضح عبد الناصر أن مؤسسة إعداد للتنمية انطلقت بعد ‏التحرير لتنفيذ برامج تنموية وخدمية تُسهم في تمكين ‏الأفراد، مع التركيز على تدريب النساء وتأهيلهن في ‏المهن والحرف التراثية، مبيناً أن اختيار الوردة الشامية ‏محوراً للفعالية جاء لما تمثله من قيمة حضارية وجمالية ‏راسخة في الذاكرة السورية، ولارتباطها بمنظومة واسعة ‏من الصناعات التقليدية التي تستحق الإحياء‎.‎

من جهتها، استعرضت عبد المعطي تاريخ الوردة ‏الشامية وخصائصها النباتية والعطرية، ومراحل قطافها ‏وتقطيرها واستخلاص زيوتها وماء الورد، إضافة إلى ‏استخداماتها في الصناعات الغذائية والطبية والعطرية، ‏كما أشارت إلى ما يرتبط بها من معارف ومهن متوارثة ‏تشكّل جزءاً مهماً من التراث الثقافي غير المادي في ‏سوريا‎.‎

وتضمّن برنامج الفعالية معرضاً للحرف التراثية قدّمت ‏فيه سيدات متدرّبات في مؤسسة إعداد منتجات متنوعة ‏شملت الأزياء التراثية، والأكلات الشعبية، والمشغولات ‏اليدوية، والكروشيه، والتطريز، والإكسسوارات، والمجسمات ‏المستوحاة من التراث، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج ‏الحرفي وتعزيز الوعي بأهمية هذه المهن في الحفاظ على ‏الموروث الثقافي‎.‎

التراث ركيزة للتنمية وتمكين المجتمع

وأكد عبد الناصر في تصريح لـ سانا أن الفعالية تأتي ‏ضمن جهود المؤسسة لربط التراث بالتنمية المجتمعية، ‏وإبراز دور الحرف التقليدية في توفير فرص العمل ‏وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وشدّد على أن الحفاظ ‏على التراث لا يقتصر على صونه كذاكرة ثقافية، بل ‏يشمل استثماره كمورد معرفي وتنموي يخدم المجتمع‎.‎

الوردة الشامية.. إرث عالمي ومسؤولية صون مشتركة

بدورها، أوضحت الباحثة نجلاء الخضراء أن الوردة ‏الشامية تُعد من أبرز عناصر التراث الثقافي السوري ‏المسجّلة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي ‏لدى منظمة اليونيسكو، وأشارت إلى حضورها التاريخي ‏في الحياة اليومية للشاميين، من الأعراس والمناسبات إلى ‏الزينة والفنون والصناعات الغذائية والعطرية والطبية‎.‎

ولفتت الخضراء إلى ارتباط الوردة الشامية بعادات ‏اجتماعية وموروثات شعبية متجذّرة، واستخدامها في ‏تحضير ماء الورد والمربيات والمشروبات التقليدية، ‏إضافة إلى حضورها في الحرف اليدوية، ما جعلها رمزاً ‏يجمع بين الجمال والمنفعة والتراث‎.‎

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن الاحتفاء بالتراث ‏اللامادي وإحياء عناصره مسؤولية جماعية تُسهم في ‏الحفاظ على الهوية الوطنية ونقل الخبرات المتوارثة إلى ‏الأجيال الجديدة، وتعزيز ارتباطهم بموروثهم الحضاري ‏والإنساني‎.‎