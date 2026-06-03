فعالية في ثقافي المزة بدمشق تبرز ارتباط الوردة الشامية ‏بتمكين المرأة والحرف التراثية

دمشق-سانا
احتفاءً بأحد أبرز رموز التراث السوري، نظّمت مؤسسة إعداد للتنمية الخيرية فعالية بعنوان “الوردة الشامية والحرف التراثية” في المركز الثقافي العربي بالمزة في دمشق، ضمن أسبوع التراث اللامادي الذي تقيمه مديرية ثقافة دمشق، بمشاركة باحثين ومهتمين بالشأنين الثقافي والتراثي.
وتضمّنت الفعالية ندوة ثقافية شارك فيها رئيس مجلس أمناء المؤسسة أحمد عبد الناصر، والباحثة العلمية لمى عبد المعطي، وأدارها الصحفي محمد سمير طحان، حيث تناولت الندوة الأبعاد التاريخية والثقافية والاقتصادية للوردة الشامية، إضافة إلى الحرف التقليدية المرتبطة بها ودورها في صون الهوية وتعزيز التنمية المجتمعية.
وأوضح عبد الناصر أن مؤسسة إعداد للتنمية انطلقت بعد التحرير لتنفيذ برامج تنموية وخدمية تُسهم في تمكين الأفراد، مع التركيز على تدريب النساء وتأهيلهن في المهن والحرف التراثية، مبيناً أن اختيار الوردة الشامية محوراً للفعالية جاء لما تمثله من قيمة حضارية وجمالية راسخة في الذاكرة السورية، ولارتباطها بمنظومة واسعة من الصناعات التقليدية التي تستحق الإحياء.
من جهتها، استعرضت عبد المعطي تاريخ الوردة الشامية وخصائصها النباتية والعطرية، ومراحل قطافها وتقطيرها واستخلاص زيوتها وماء الورد، إضافة إلى استخداماتها في الصناعات الغذائية والطبية والعطرية، كما أشارت إلى ما يرتبط بها من معارف ومهن متوارثة تشكّل جزءاً مهماً من التراث الثقافي غير المادي في سوريا.
وتضمّن برنامج الفعالية معرضاً للحرف التراثية قدّمت فيه سيدات متدرّبات في مؤسسة إعداد منتجات متنوعة شملت الأزياء التراثية، والأكلات الشعبية، والمشغولات اليدوية، والكروشيه، والتطريز، والإكسسوارات، والمجسمات المستوحاة من التراث، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج الحرفي وتعزيز الوعي بأهمية هذه المهن في الحفاظ على الموروث الثقافي.
التراث ركيزة للتنمية وتمكين المجتمع
وأكد عبد الناصر في تصريح لـ سانا أن الفعالية تأتي ضمن جهود المؤسسة لربط التراث بالتنمية المجتمعية، وإبراز دور الحرف التقليدية في توفير فرص العمل وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وشدّد على أن الحفاظ على التراث لا يقتصر على صونه كذاكرة ثقافية، بل يشمل استثماره كمورد معرفي وتنموي يخدم المجتمع.
الوردة الشامية.. إرث عالمي ومسؤولية صون مشتركة
بدورها، أوضحت الباحثة نجلاء الخضراء أن الوردة الشامية تُعد من أبرز عناصر التراث الثقافي السوري المسجّلة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونيسكو، وأشارت إلى حضورها التاريخي في الحياة اليومية للشاميين، من الأعراس والمناسبات إلى الزينة والفنون والصناعات الغذائية والعطرية والطبية.
ولفتت الخضراء إلى ارتباط الوردة الشامية بعادات اجتماعية وموروثات شعبية متجذّرة، واستخدامها في تحضير ماء الورد والمربيات والمشروبات التقليدية، إضافة إلى حضورها في الحرف اليدوية، ما جعلها رمزاً يجمع بين الجمال والمنفعة والتراث.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن الاحتفاء بالتراث اللامادي وإحياء عناصره مسؤولية جماعية تُسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية ونقل الخبرات المتوارثة إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز ارتباطهم بموروثهم الحضاري والإنساني.