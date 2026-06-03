عرس في المقبرة.. محمد دركوشي يستعيد أصوات الغائبين في سردية الذاكرة السورية

دمشق-سانا

ينهض الموتى في رواية «عرس في المقبرة» للكاتب والشاعر السوري محمد دركوشي من صمتهم الطويل، لا ليغادروا قبورهم، بل ليكتبوا ما لم يُكتب عنهم، وليستعيدوا أسماءهم وملامحهم من عتمة النسيان.

منذ افتتاحيتها الصادمة “نحن الذين لم ندفن في نهاية الحكاية.. نكتب هذه الرواية الآن لأن أحداً لم يكتبنا”، تعلن الرواية أنها لا تذهب إلى توثيق الثورة السورية من باب الحكاية التقليدية، بل من باب الشهادة الأدبية التي تستعيد أصوات الضحايا والمفقودين والمنفيين، وتمنحهم حضوراً سردياً في مواجهة المحو.

ويقدّم دركوشي في هذه الرواية نصاً يخرج عن القوالب المألوفة، متكئاً على لغة شعرية وبنية متعددة الأصوات، حيث تتحول الذاكرة السورية الجريحة إلى فضاء مفتوح تتداخل فيه الحكايات، وتتشابك فيه مصائر الأحياء والغائبين.

الموتى رواة الحكاية

تقوم الرواية على راوٍ جمعي يتحدث بضمير «نحن»، فتتداخل أصوات المعتقلين والقتلى والمفقودين واللاجئين في سردية واحدة، تحاول إعادة الاعتبار للضحايا كبشر لا كأرقام عابرة في سجلات النظام البائد.

ويبدو هذا الاختيار السردي موقفاً فنياً وفكرياً من سؤال من يملك حق رواية المأساة السورية؟ إذ يسند الكاتب الحكاية إلى الذين طالهم الغياب، ويجعل من صوتهم الجمعي مرآة لآلامهم وذاكرتهم وأسئلتهم المفتوحة.

وتتحرك الشخصيات في فضاءات الحرب والانهيار دون أن تظهر كأبطال تقليديين، بل كبشر دفعتهم الظروف القاسية إلى خيارات معقدة ومتناقضة، ومن أبرز هذه الشخصيات «لهيف الرماني»، الشاعر الذي يواجه التعذيب بالرقص والشعر والخيال، و«مسعود البط» الذي يتحول من ضحية للتهميش الاجتماعي إلى شخصية غارقة في العنف، و«مختار البط» رجل المخابرات الذي ينقلب من جلاد إلى ضحية أخرى للحرب، إضافة إلى «خالد الكاج» الذي يقدّم من خلاله النص نقداً للمثقف المتبدل بتبدل السلطة والمكان.

المقبرة وطناً أخيراً

لا تحضر المقبرة في الرواية كمكان للأحداث فحسب، بل كفضاء رمزي تتقاطع فيه الحياة والموت، والذاكرة والفقدان، والحب والخراب، فالعنوان «عرس في المقبرة» يقوم على مفارقة حادة تجمع بين العرس، بما يحمله من معنى الاحتفال بالحياة، والمقبرة، بما تختزنه من دلالات الفناء والغياب.

ومن خلال هذه المفارقة، تعبّر الرواية عن واقع تحولت فيه الحياة نفسها إلى محاولة مستمرة للنجاة وسط الخراب، وتتنقل بين الزنازين وغرف التحقيق، والجبل والمخيم والمنفى، لتقدم وجوهاً متعددة للمأساة السورية، حيث يظهر التعذيب ممارسة باردة، والمنفى مساحة للاختباء من الذاكرة، فيما يغدو المخيم مكاناً هشاً يحاول فيه البشر التشبث بما تبقى من الحياة.

لغة شعرية وأسئلة ثقيلة

يحضر الحس الشعري بوضوح في لغة الرواية، إذ يعتمد دركوشي على صور مكثفة واستعارات حادة تمنح النص بعداً تأملياً وإنسانياً، وتبعده عن السرد التقريري المباشر.

وتطرح الرواية أسئلة عن الخيانة والسلطة والذاكرة، وتفكك التحولات النفسية والاجتماعية التي صنعتها الحرب، من دون أن تقدم أحكاماً جاهزة أو نهايات مريحة.

وتختتم الرواية بعبارة “ننهي العرس دون أن نغلق الجرح”، في إشارة إلى أن الحكاية لم تنتهِ بعد، وأن الكتابة هنا ليست خلاصاً كاملاً، بل فعل شهادة، ومحاولة لحماية الذاكرة من الضياع.

وفي هذا السياق، يرى الناقد خالد حسين، في مقال نشرته مجلة «أوتاد» في عددها الحادي والأربعين، «أن الرواية تكتب لمن يقبل أن تُكسَر توقعاته»، مشيراً إلى أن بنيتها غير الخطية وكثافة لغتها ليستا تعقيداً مجانياً، بل انعكاس لحجم المأساة التي لا يمكن اختزالها بحكاية بسيطة أو سردية واحدة.

الكاتب: الأدب مقاومة للنسيان

في تصريحات لـ سانا حول الرواية، يؤكد محمد دركوشي أن المأساة الحقيقية ليست الموت، بل أن يتحول الإنسان إلى قصة لا يرويها أحد، مبيناً أن الرواية تسعى إلى إعادة الأسماء والوجوه إلى أصحابها، بعيداً عن اختزال الضحايا في أرقام أو عناوين عابرة.

ويقول: “الطغيان لا يقتل الأجساد فقط، بل يحاول سرقة الذاكرة أيضاً، بينما مهمة الأدب هي مقاومة هذا المحو”، ويضيف: إن الحب والرقص والشعر تبقى، حتى في أقسى اللحظات، أشكالاً من النجاة، فالإنسان لا يُهزم تماماً ما دام قادراً على التذكر والحب والخيال.

كما يشير دركوشي إلى أن الرواية أرادت أن تكون وثيقة أدبية لأولئك الذين ماتوا دون أن يملكوا فرصة لقول جملة وداع واحدة، وأن تقدّم صرخة صامتة في وجه النسيان، مؤكداً أن الحرب السورية تركت جرحاً لا يمكن تجاوزه بالصمت أو الإنكار.

لمحة عن الكاتب

محمد دركوشي شاعر وكاتب سوري معاصر، اتجه في تجربته الروائية إلى استثمار الحس الشعري واللغة الرمزية في مقاربة أسئلة الحرب والمنفى والذاكرة والهوية، وتندرج رواية «عرس في المقبرة» ضمن أعماله التي تجمع بين البعد الإنساني والتأمل الفلسفي والبنية السردية التجريبية.