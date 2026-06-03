المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 3 من حزيران 2026

دمشق:

1 – ورشة للأطفال بعنوان “فكرة – ورقة – مقص”، بإشراف الأستاذة ميساء الجبان، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – دورة في أساسيات خط الرقعة بالقلم العريض بعنوان “سحر الحرف العربي”، بإشراف الأستاذة رهف تقي، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 10 صباحاً.

3 – دورة بعنوان “تأملات في سورة الكهف ويس”، بإشراف الأستاذة فتحية مراحلي، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11 صباحاً.

4 – ورشة للأطفال بعنوان “صناعة دمى قماشية”، بإشراف الأستاذة ابتسام أحمد، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

5 – ورشة للأطفال بعنوان “تعلم مهارات الشطرنج”، بإشراف الأستاذ ماهر عبد السلام، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

6 – دورة في “الرياضيات الفيدية”، بإشراف الأستاذة براءة غنوم شويش، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 12 ظهراً.

7 – ورشة بعنوان “فن تصميم الإكسسوارات”، بإشراف الأستاذة منال حبوباتي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

8 – أمسية شعرية بعنوان “همسات دمشقية”، بمشاركة الشاعر أحمد المفلح والشاعر أحمد حناوي، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4 عصراً.

9 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “ريو 2” و”كيف تروض تنينك”، في صالة سينما كندي دمر (مشروع دمر، سوق الشام المركزي)، الأول الساعة الـ 4 عصراً، والثاني الساعة الـ 6 مساءً.

10 – فعالية منوعة بعنوان “الوردة الشامية والحرف التراثية”، تشمل معرضاً بمشاركة سيدات من مؤسسة إعداد، وندوة يشارك فيها أحمد عبد الناصر ولمى عبد المعطي، ويديرها الصحفي محمد سمير طحان، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

11 – مسرحية بعنوان “كركوظ وعواظ” (مسرحية خيال الظل)، في المركز الثقافي العربي ببرزة، بالتعاون مع مؤسسة حلم دمشقي، الساعة الـ 5 مساءً.

12 – محاضرة بعنوان “السيران الدمشقي”، يقدمها الباحث مازن ستوت، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

13 – افتتاح معرض الفن التشكيلي الجماعي بعنوان “نبض الأرض”، في صالة الشعب بدمشق، الساعة الـ 6 مساءً.

14 – محاضرة تراثية بعنوان “استحضار القيم الحضارية من أجل هوية سورية جامعة”، يقدمها الباحث يامن حمزة، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6 مساءً.

15 – عرض أفلام “الكلام على إيه، أسد، حرب النجوم: الماندالوري وغروغو، الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 11:45 صباحاً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

1 – حل نموذج امتحاني بمادة الرياضيات لطلاب الثالث الثانوي العلمي، يقدمه الأستاذ بسام نتوف، في المركز الثقافي العربي بقطنا، من الساعة الـ 9 صباحاً لغاية الساعة الـ 12:30 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان “السيرة النبوية – الجزء الثاني”، تقدمها السيدة هيفاء شهاب الدين، في المركز الثقافي العربي بقطنا (قاعة المكتبة العامة)، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – حفل غنائي تراثي، يحييه كورال عشتار بقيادة المايسترو ريمة أبو زور، في المحطة الثقافية بجرمانا (البلدية الجديدة – جانب مركز خدمة المواطن)، الساعة الـ 6 مساءً.

درعا:

ورشة قراءة ومطالعة بعنوان “مختارات من حكايات الشعوب”، تقيمها دائرة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة بدرعا، في المكتبة العامة بالمديرية، للأطفال من عمر 9 سنوات فما فوق، الساعة الـ 10 صباحاً.

حمص:

جلسة مراجعة لمنهاج مادة “العلوم العامة والصحة” للصف التاسع (شهادة التعليم الأساسي)، يقدمها الأستاذان سليمان حصوة وربيع المصري، في مسرح المركز الثقافي العربي بالقُصير، الساعة الـ 11 صباحاً.

حماة:

محاضرة تفاعلية بعنوان “مصياف – مدينة تاريخية في سوريا – التطور المعماري والعمراني”، يقدمها الدكتور حسين الخش، في المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشات أدبية وقراءة وسرد ومطالعة وشطرنج، وشعر للأطفال، بإشراف الأستاذان منال سليم وعلي سلمون والدكتورة عبير يحيى، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً.

2 – عرض أفلام “هورتون يسمع هووو!”، و”جني الأسنان 2″، و”قلباً وقالباً 2″، في صالة سينما الكندي في طرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً لغاية الساعة الـ 5:15 مساءً.

3 – حلقة كتاب بعنوان “أغاني الأعراس وتقاليدها في الساحل السوري”، إعداد وتقديم فريق المركز، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11 صباحاً.

4 – نشاط تراثي بعنوان “إحياء طبق القشة من ذاكرة الماضي”، بالتعاون مع مطعم السلطانة خانم، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

5 – نشاط تفاعلي للأطفال بعنوان “الوردة الشامية”، بإشراف قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11 صباحاً.

6 – مسابقة ثقافية بعنوان “سؤال وجواب”، وعرض فيلم تراثي بعنوان “الأزياء التراثية السورية”، وورشة إعادة تدوير، في المركز الثقافي العربي بالقمصية، تنفيذ قسم ثقافة الطفل والأنشطة، بإشراف فريق مهارات الحياة، من الساعة الـ 11:30 صباحاً لغاية الساعة الـ 12:30 ظهراً.

اللاذقية:

ورشة مواهب “دبكة – عزف – كورال”، يقدمها فريق مهارات الحياة، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 12 ظهراً.

حلب:

1 – ندوة حوارية بعنوان “حلب بوابة التاريخ”، يديرها الدكتور علاء الدين قولي، ويحاضر فيها الدكتور عامر رشيد مبيض، في مدرج إيبلا بكلية الآداب بجامعة حلب، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – حوار ثقافي مع الروائي نهاد سيريس، يديره الأستاذ باسل خليل، في المركز الثقافي بالعزيزية، بالتعاون مع منتدى الكواكبي للحوار والثقافة، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – محاضرة بعنوان “من الكوخ إلى القصر.. تطور العمارة في سوريا القديمة”، يقدمها الدكتور حسان حاج يحيى، في حديقة مقر جمعية العاديات في حي الجميلية بحلب، الساعة الـ 7:30 مساءً.

4 – عرض أفلام “مومياء لي كرونين، ريستارت، هوبرز، الكلام على إيه، اسد”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

دير الزور:

أمسية أدبية بعنوان “حضور العيد في الشعر العربي… بين الاستبشار والمأساة”، يقدمها الدكتور قاسم القحطاني، في مقر اتحاد الكتاب العرب بدير الزور (مساكن غازي – مقابل المتحف)، الساعة الـ 8:00 مساءً.