الليل الدمشقي في الموروث الشعبي.. ذاكرة الحارات وحكايات ‏السهر

دمشق-سانا
بين الحارات القديمة والمقاهي الشعبية وسهرات رمضان والحكواتي وخيال الظل، استعاد الباحث والمحاضر مازن ستوت ملامح الليل الدمشقي كما حفظته الذاكرة الشعبية، وذلك خلال محاضرة استضافها المركز الثقافي في كفر سوسة بدمشق اليوم الثلاثاء.
وتناولت المحاضرة التي جاءت بعنوان “الليل الدمشقي في الموروث الشعبي”، مظاهر الحياة الليلية في دمشق القديمة، وارتباطها بالتراث الشعبي والهوية الثقافية للمدينة، بوصف الليل مساحة اجتماعية وثقافية تشكلت فيها الحكايات والعادات واللقاءات، وحافظت من خلالها الذاكرة الجماعية على كثير من صور الحياة الدمشقية القديمة.
الليل فضاء للحكاية والذاكرة الشعبية
وأوضح ستوت أن الليل في التراث العربي والخيال الشعبي لم يكن مجرد وقت للراحة، بل فضاء مفتوح للقصص والحكايات والأساطير، ارتبط منذ القدم بالوعي الإنساني وبالموروث الشفهي، حيث حضرت في الذاكرة الشعبية صور الأشباح والجن والأولياء والصالحين، إلى جانب القصص التي تناقلتها الأجيال وحفظتها المجالس والسهرات.
وفي دمشق القديمة، تحول الليل إلى عالم نابض بالألفة والتكافل الاجتماعي، تجلت فيه السهرات العائلية واللقاءات الودية والمجالس الثقافية والدينية، ولا سيما في أحياء القيمرية والشاغور والعمارة، حيث كانت الحارات تجمع العائلات والجيران في أجواء حميمة، وتمنح الحكاية الشعبية حضورها بوصفها جزءاً من الحياة اليومية، وفق ما عبر عنه ستوت.
وأشار ستوت إلى أن الليل كان وعاءً للحكاية الشعبية وخزاناً للموروث الشفهي، حافلاً بالأمثال والنوادر والقصص التي انتقلت من جيل إلى آخر، ولفت إلى أن معاجم اللغة العربية أولت الليل اهتماماً خاصاً من خلال أسمائه وصفاته، بما يعكس مكانته في الثقافة والوجدان العربي.
مواسم السهر وحضور التراث في الوجدان الدمشقي
وبيّن ستوت أن الليل الدمشقي كان جزءاً أساسياً من الحياة الاجتماعية والثقافية، وبرز حضوره في مواسم السهر، ولا سيما خلال شهر رمضان وليلة القدر والأعياد والمولد النبوي الشريف، حيث كان الرجال يجتمعون في المقاهي لمتابعة الحكواتي وخيال الظل أو لتبادل الزيارات المنزلية، في حين كانت النساء يعقدن سهراتهن الخاصة بما تحمله من عادات وأحاديث وطقوس اجتماعية.
كما توقف المحاضر عند المجالس الدينية والعروض التي كانت تقام في الجامع الأموي، بوصفها من أبرز مظاهر الحياة الليلية في دمشق، مشيراً إلى أن الظروف التاريخية، ولا سيما الحروب، أثرت في بعض هذه الأنشطة، إلا أنها عادت تدريجياً لتستعيد حضورها في الذاكرة والممارسة الاجتماعية.
وفي تصريح لـ سانا، أكد ستوت أن الهدف من المحاضرة هو الإسهام في حفظ التراث الدمشقي ونقله إلى الأجيال الجديدة عبر التوثيق والكتابة والإعلام، مبيناً أن استحضار الليل الدمشقي هو استحضار لزمن اجتماعي وثقافي غني، ولصورة من صور الشام التي بقيت حاضرة في الوجدان الشعبي.
وتأتي المحاضرة في سياق الاهتمام بالتراث اللامادي بوصفه جزءاً من الهوية الثقافية السورية، إذ يشكل الموروث الشعبي بما يحمله من حكايات وطقوس وعادات يومية ذاكرة حية للمدن، ووسيلة لتعريف الأجيال الجديدة بجوانب من الحياة الاجتماعية والثقافية التي صنعت خصوصية المكان وروحه.