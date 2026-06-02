الليل الدمشقي في الموروث الشعبي.. ذاكرة الحارات وحكايات ‏السهر

دمشق-سانا‏

بين الحارات القديمة والمقاهي الشعبية وسهرات رمضان ‏والحكواتي وخيال الظل، استعاد الباحث والمحاضر مازن ‏ستوت ‏ملامح الليل الدمشقي كما حفظته الذاكرة الشعبية، وذلك ‏خلال محاضرة استضافها المركز الثقافي في كفر سوسة بدمشق ‌‏اليوم الثلاثاء‎.‎

وتناولت المحاضرة التي جاءت بعنوان “الليل الدمشقي في ‏الموروث الشعبي”، مظاهر الحياة الليلية في دمشق القديمة، ‌‏وارتباطها بالتراث الشعبي والهوية الثقافية للمدينة، بوصف ‏الليل مساحة اجتماعية وثقافية تشكلت فيها الحكايات والعادات ‌‏واللقاءات، وحافظت من خلالها الذاكرة الجماعية على كثير من ‏صور الحياة الدمشقية القديمة‎.‎

الليل فضاء للحكاية والذاكرة الشعبية

وأوضح ستوت أن الليل في التراث العربي والخيال الشعبي لم ‏يكن مجرد وقت للراحة، بل فضاء مفتوح للقصص والحكايات ‌‏والأساطير، ارتبط منذ القدم بالوعي الإنساني وبالموروث ‏الشفهي، حيث حضرت في الذاكرة الشعبية صور الأشباح ‏والجن ‏والأولياء والصالحين، إلى جانب القصص التي تناقلتها ‏الأجيال وحفظتها المجالس والسهرات‎.‎

وفي دمشق القديمة، تحول الليل إلى عالم نابض بالألفة والتكافل ‏الاجتماعي، تجلت فيه السهرات العائلية واللقاءات الودية ‌‏والمجالس الثقافية والدينية، ولا سيما في أحياء القيمرية ‏والشاغور والعمارة، حيث كانت الحارات تجمع العائلات ‏والجيران ‏في أجواء حميمة، وتمنح الحكاية الشعبية حضورها ‏بوصفها جزءاً من الحياة اليومية، وفق ما عبر عنه ستوت.‏

وأشار ستوت إلى أن الليل كان وعاءً للحكاية الشعبية وخزاناً ‏للموروث الشفهي، حافلاً بالأمثال والنوادر والقصص التي ‌‏انتقلت من جيل إلى آخر، ولفت إلى أن معاجم اللغة العربية ‏أولت الليل اهتماماً خاصاً من خلال أسمائه وصفاته، بما يعكس ‌‏مكانته في الثقافة والوجدان العربي‎.‎

مواسم السهر وحضور التراث في الوجدان الدمشقي

وبيّن ستوت أن الليل الدمشقي كان جزءاً أساسياً من الحياة ‏الاجتماعية والثقافية، وبرز حضوره في مواسم السهر، ولا سيما ‌‏خلال شهر رمضان وليلة القدر والأعياد والمولد النبوي ‏الشريف، حيث كان الرجال يجتمعون في المقاهي لمتابعة ‏الحكواتي ‏وخيال الظل أو لتبادل الزيارات المنزلية، في حين ‏كانت النساء يعقدن سهراتهن الخاصة بما تحمله من عادات ‏وأحاديث ‏وطقوس اجتماعية‎.‎

كما توقف المحاضر عند المجالس الدينية والعروض التي كانت ‏تقام في الجامع الأموي، بوصفها من أبرز مظاهر الحياة ‏الليلية ‏في دمشق، مشيراً إلى أن الظروف التاريخية، ولا سيما ‏الحروب، أثرت في بعض هذه الأنشطة، إلا أنها عادت ‏تدريجياً ‏لتستعيد حضورها في الذاكرة والممارسة الاجتماعية‎.‎

وفي تصريح لـ سانا، أكد ستوت أن الهدف من المحاضرة هو ‏الإسهام في حفظ التراث الدمشقي ونقله إلى الأجيال الجديدة ‏عبر ‏التوثيق والكتابة والإعلام، مبيناً أن استحضار الليل الدمشقي هو ‏استحضار لزمن اجتماعي وثقافي غني، ولصورة من ‏صور ‏الشام التي بقيت حاضرة في الوجدان الشعبي‎.‎

وتأتي المحاضرة في سياق الاهتمام بالتراث اللامادي بوصفه ‏جزءاً من الهوية الثقافية السورية، إذ يشكل الموروث الشعبي ‏بما ‏يحمله من حكايات وطقوس وعادات يومية ذاكرة حية للمدن، ‏ووسيلة لتعريف الأجيال الجديدة بجوانب من الحياة ‏الاجتماعية ‏والثقافية التي صنعت خصوصية المكان وروحه‎.‎