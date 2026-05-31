زمزم.. حضور روحي وتاريخي يتجدد في ذاكرة الحجاج

في قلب المسجد الحرام، وعلى مقربة من الكعبة المشرفة، يتجدد حضور بئر زمزم بوصفها أكثر من نبع ماء، فهي حكاية إيمان بدأت في وادٍ مقفر، ثم تحولت عبر العصور إلى رمز ديني وروحي وإنساني راسخ في وجدان المسلمين، وإلى شاهد حي على نشأة مكة المكرمة، وتطور عمرانها حول الحرم الشريف.

وترتبط زمزم في الذاكرة الإسلامية بقصة النبي إبراهيم وزوجته هاجر والنبي إسماعيل عليهم السلام، كما ترد في المصادر الحديثية والتاريخية، وفي مقدمتها صحيح البخاري، الذي يروي خبر سعي هاجر بين الصفا والمروة بحثاً عن الماء لطفلها، قبل أن يتفجر الماء بأمر الله في موضع زمزم.

وتنقل الروايات المأثورة عن ابن عباس وسعيد بن جبير وابن جريج أن هاجر بادرت إلى إحاطة الماء بالرمل خشية أن يذهب في الأرض، فكان ذلك الموضع بداية نبع ارتبط بالوحي والرحمة والرجاء.

من أثر هاجر إلى عمران مكة

لم يكن تفجر زمزم حدثاً عابراً في تاريخ المكان، بل كان، وفق ما تذكره كتب السيرة والتاريخ، سبباً في نشوء أول ملامح الاستقرار حول البيت الحرام، فقد أورد الأزرقي في “أخبار مكة”، كما نقل الطبري في تاريخه، أن قبيلة جرهم رأت الطير يحوم فوق موضع الماء، فعلمت أن في الوادي مورداً للحياة، فاستأذنت هاجر في النزول قرب البئر، ومن هناك بدأت ملامح العمران الأول لمكة تتشكل حول الماء والبيت.

ومع تعاقب الأزمنة، ظلت زمزم حاضرة في خدمة البيت الحرام وسقاية الحجاج، إلى أن اندثر موضعها في مرحلة من الجاهلية، ثم أعاد عبد المطلب بن هاشم حفرها بعد رؤيا دلته على مكانها، وهي رواية أوردها ابن إسحاق في السيرة، وذكرها البيهقي وابن كثير في سياق أخبار مكة وفضائل البيت الحرام.

ومنذ ذلك الحين ارتبطت السقاية ببيت عبد المطلب وبنيه، وصارت من أبرز الوظائف الدينية والاجتماعية في مكة.

وتقع بئر زمزم، بحسب ما تذكره المراجع المعنية بتاريخ المسجد الحرام وعمارته، في الجهة الشرقية من الكعبة المشرفة، على مسافة تقارب 21 متراً منها، بالقرب من موضع مقام إبراهيم عليه السلام والملتزم، وهو ما جعلها جزءاً من المجال الروحي الأشد حضوراً في حركة الحجاج والمعتمرين حول البيت العتيق.

ماء وثقته كتب الرحالة والعلماء

حظيت زمزم باهتمام كبير في كتابات الرحالة والمؤرخين والعلماء المسلمين، إذ لم تُذكر بوصفها مورداً مائياً فحسب، بل بوصفها علامة من علامات مكة وخصوصيتها الروحية.

وأفرد الأزرقي والفاكهي أخباراً عن زمزم في مصنفيهما عن مكة، واستعرض القاضي عياض في كتاب “الشفا” ما يتصل بفضائل البلد الحرام ومكانته، فيما تناول الرحالة ابن بطوطة في رحلته مشاهد الحجاج في مكة وحرصهم على ماء زمزم ضمن وصفه لمناسك الحج ومعالم الحرم.

كما تحدث ابن القيم في مؤلفاته عن فضل ماء زمزم وخصوصيته، وذكر معاني قريبة من كونه من أشرف المياه وأجلها قدراً، مستنداً إلى ما ورد في الأحاديث والآثار من فضله، ومنها ما روي في كونه طعاماً وشفاء، ولذلك ظل ماء زمزم حاضراً في كتب الفضائل والرحلات والتاريخ، بوصفه شاهداً على علاقة المسلمين بمكة، وعلى تداخل المقدس باليومي في تجربة الحج والعمرة.

ولأن زمزم ارتبطت عبر القرون بسقاية الحجاج، فقد تطورت طرق الانتفاع بها تبعاً لتحولات الزمن، ففي الماضي كان استخراج الماء يتم بالدلاء والحبال، وكانت السقاية عملاً ذا مكانة اجتماعية ودينية رفيعة، تولته أسر وقبائل في مكة، ولا سيما في مواسم الحج، أما في العصر الحديث، فقد انتقلت العناية بالبئر إلى منظومات ضخ وتعقيم وتعبئة وتوزيع متطورة، تتيح وصول الماء إلى الحجاج والمعتمرين بسهولة داخل الحرم وخارجه.

وتشير الدراسات العلمية الحديثة الخاصة ببئر زمزم، ومنها ما أورده الدكتور عبد الله العمري في كتابه “بئر زمزم: البعد التاريخي والعلمي”، إلى إجراء تحاليل جيولوجية وجيوكيميائية ومخبرية لمياه البئر، أظهرت استقراراً نسبياً في خصائصها ضمن العينات المدروسة، وخلوها من الملوثات الميكروبية في حدود تلك الفحوص، وهو ما أضاف بعداً علمياً معاصراً إلى مكانتها التراثية والدينية.

وجدان الحجاج

لم تنفصل زمزم عن التحولات العمرانية التي شهدتها مكة عبر العصور، فقد فرضت مكانتها عناية خاصة بها في عمارة المسجد الحرام، وتشير مصادر تاريخ مكة، ومنها “أخبار مكة” للأزرقي والفاكهي، إلى أن الخلفاء والملوك اعتنوا بالبئر، فأنشئت حولها القباب والسقائف والأحواض، لتسهيل السقاية وحماية الموضع من الرمال والزحام.

وفي العهد العثماني، جرى ترميم مرافقها وتدعيم جدرانها، ثم شهد القرن العشرون وما بعده نقلة عمرانية وهندسية كبرى مع توسعات المسجد الحرام، إذ أُدمجت خدمات زمزم ضمن منظومات حديثة تحفظ سلامة البئر، وتضمن استمرار توزيع مائها.

وتكشف هذه التحولات أن زمزم لم تكن على هامش العمران المكي، بل في صميمه؛ فالماء الذي جذب جرهم إلى الوادي قديماً ظل محوراً روحياً وتنظيمياً في خدمة الحرم والحجيج، ومع كل توسعة جديدة بقيت قدسيته حاضرة في التخطيط والرعاية والحفاظ.

وفي الوعي الإسلامي الشعبي، تجاوز ماء زمزم حدود المكان والنسك، فصار رمزاً للبركة والشفاء والرجاء، فالآتي من الحج أو العمرة يحمل معه ماء زمزم هدية مباركة إلى أهله، ويُقدَّم للمرضى طلباً للعافية، وللأطفال حديثي الولادة تبركاً، ويحضر في مناسبات دينية واجتماعية متعددة، مثل ختم القرآن أو استقبال المواسم المباركة.

وتتناقل الأسر المسلمة قصصاً عن بركته، فيبقى الماء جزءاً من الذاكرة الجماعية، لا بوصفه أثراً من الماضي، بل بوصفه صلة وجدانية متجددة بمكة والحرم.

وهكذا تبقى بئر زمزم أكثر من شاهد تاريخي أو مورد مائي، إنها سجل مفتوح لبدايات مكة، وذاكرة روحية تشكلت حولها الحكايات والرحلات والمناسك، فمنذ تفجرت تحت قدمي إسماعيل عليه السلام، ظلت زمزم نبعاً للإيمان والطمأنينة، ومع كل حاج ومعتمر يتجدد معناها بوصفها ماءً لا ينضب في الأرض، ورمزاً لا يغيب عن الوجدان الإسلامي.