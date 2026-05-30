“مغامرات مرجانة في البحر الأحمر”.. رحلة طفلة في الأعماق لاكتشاف أسرار الموج

دمشق-سانا

تفتح قصة “مغامرات مرجانة في البحر الأحمر – الاكتشاف” للكاتبة نوف محمد الشمراني، نافذة حكائية على عالم البحر الأحمر، من خلال عمل مصوّر موجّه للأطفال بين السابعة والعاشرة، يجمع بين الخيال والمغامرة والقيم التربوية، ويقرب إلى الطفل معنى الإصغاء للطبيعة، وحب الكائنات البحرية، وتحمل المسؤولية في حمايتها.

من ألفة الشاطئ إلى سرّ الأعماق

تنطلق الحكاية من الطفلة مرجانة، التي تعيش في مدينة جدة قرب البحر الأحمر، وتجد في الجلوس أمامه والإنصات إلى أمواجه متعة يومية، ومع والدها الصياد الماهر تبدأ علاقتها بالبحر من موقع الألفة والاكتشاف، قبل أن تقع حادثة مفاجئة حين تقترب من حافة القارب وتسقط في الماء، لتنتقل الحكاية من الواقع اليومي إلى فضاء تخييلي مشوّق.

في أعماق البحر، لا تعيش مرجانة الخوف، بل تختبر إحساساً بالدفء والهدوء، ثم تكتشف تحولاً غريباً في لون شعرها إلى الأزرق، وكأنها امتزجت بزرقة البحر، ومن خلال هذا التحول تكتسب قدرة على سماع الكائنات البحرية، فتقترب منها الأسماك والسلاحف والمرجان، لتبدأ رحلة معرفة جديدة تكشف للطفلة القارئة عالماً حياً يحتاج إلى الإصغاء والحماية.

مغامرة بلغة الطفل ووعي البحر

يقوم المحتوى على بناء مغامرة بسيطة وواضحة، تتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، إذ تجمع القصة بين التشويق والخيال والمعلومة البيئية غير المباشرة، فالبحر هنا ليس خلفية للأحداث فحسب، بل شخصية حاضرة في النص، يفتح أمام البطلة باباً للاكتشاف، ويضعها أمام مسؤولية أخلاقية تجاه الكائنات التي تعيش فيه.

أما من حيث الأسلوب، فتتسم القصة بلغة سهلة ومباشرة، تعتمد الجمل القصيرة والإيقاع الهادئ، بما يلائم القارئ الصغير ويساعده على متابعة الحدث دون تعقيد، كما تستند الصياغة إلى مفردات قريبة من عالم الطفل مثل، الرمل، والأمواج، والقارب، والسمكة، والسلحفاة، والمرجان، مع إدخال مفردات ذات بعد قيمي مثل، الحماية، والاهتمام، والمسؤولية، والاستماع.

التربية بالإصغاء لا بالوعظ

تبرز رسالة الكتاب في دعوة الأطفال إلى احترام البيئة البحرية، والتعامل مع الكائنات الحية بوصفها جزءاً من عالم يجب فهمه لا إهماله، كما تعزز القصة قيمة الإصغاء، ليس بوصفه مهارة لغوية فقط، بل بوصفه مدخلاً للتعاطف ومعرفة ما يحتاجه الآخر، سواء كان إنساناً أم كائناً بحرياً.

وتمنح الصياغة الحكائية للنص طابعاً تربوياً غير مباشر، إذ لا تذهب إلى الوعظ، بل تترك المغامرة تقود الطفل إلى المعنى، ومن خلال شخصية مرجانة، يجد القارئ نموذجاً لطفلة محبة للطبيعة، فضولية، وقادرة على التعلم من التجربة، وهو ما يجعل العمل قريباً من أهداف أدب الأطفال المعاصر الذي يجمع بين المتعة والمعرفة.

لمحة عن الكتاب:

كتاب “مغامرات مرجانة في البحر الأحمر – الاكتشاف ” صادر عن دار الهدى للنشر والتوزيع في الرياض بإشراف عام من عبد الكريم سعيد النحاس، ويقع في 34 صفحة من القطع المصوّر.