كرنفال العيد في القصير.. مبادرات تطوعية ترسم البهجة على وجوه الأطفال

حمص-سانا

احتضنت شوارع مدينة القصير في ريف حمص اليوم الخميس، كرنفالاً احتفالياً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بهدف ‏إدخال الفرح والبهجة إلى قلوب الأطفال والأهالي، وسط أجواء احتفالية مميزة تخللتها فقرات ترفيهية وأنشطة تفاعلية، لاقت ‏تفاعلاً واسعاً من العائلات التي عبّرت عن سعادتها بهذه المبادرة التي أعادت أجواء العيد إلى المدينة.‏

رسم الفرحة على وجوه الأطفال

وجاء الكرنفال الذي نظمه فريق “مبادرون” التطوعي بالتعاون مع منظمة “يد بيد” للإغاثة والتنمية، انطلاقاً من حرص ‏الفريق على مشاركة الأهالي فرحة العيد، ولا سيما في مدينة عانت خلال السنوات الماضية من التهجير والقهر والمعاناة، ‏وفق ما ذكرته مديرة فريق “مبادرون” التطوعي رجاء المصري لـ سانا.‏

وأضافت: “أحببنا أن نحتفل بعيد الأضحى مع أهالي القصير، وأن نرسم الفرحة على وجوه الأطفال، لأنهم الأحق بهذه ‏اللحظات الجميلة. ونعمل على استمرار هذه المبادرات في الساحات الرئيسية بالمحافظة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من ‏الأطفال وإحياء أجواء العيد بينهم”.‏

المبادرة أعادت إلى القصير روح العيد الحقيقية

بدورهم، أكد عدد من الأهالي أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الأمل ونشر الفرح بين الناس، فبينت رهف المصري أن ‏المبادرة حملت معها أجواء من الفرح والسرور، وأدخلت البهجة إلى قلوب الأطفال والعائلات.‏

فيما رأى عبد الكريم الزهوري أن المبادرة “أضافت على شوارع القصير روحاً جميلة وأجواء عيد حقيقية افتقدها الأهالي منذ ‏سنوات”.‏

وتبرز أهمية هذه المبادرات المجتمعية في تعزيز روح التضامن والتكافل بين الأهالي، إلى جانب دورها في التخفيف من ‏آثار الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة، وإعادة رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، بما يعكس قيم المحبة والتعاون ‏ويمنح المجتمع جرعة من الأمل والحياة.‏