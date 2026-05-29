كرنفال العيد في القصير.. مبادرات تطوعية ترسم البهجة على وجوه الأطفال

حمص-سانا
احتضنت شوارع مدينة القصير في ريف حمص اليوم الخميس، كرنفالاً احتفالياً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بهدف إدخال الفرح والبهجة إلى قلوب الأطفال والأهالي، وسط أجواء احتفالية مميزة تخللتها فقرات ترفيهية وأنشطة تفاعلية، لاقت تفاعلاً واسعاً من العائلات التي عبّرت عن سعادتها بهذه المبادرة التي أعادت أجواء العيد إلى المدينة.
رسم الفرحة على وجوه الأطفال
وجاء الكرنفال الذي نظمه فريق “مبادرون” التطوعي بالتعاون مع منظمة “يد بيد” للإغاثة والتنمية، انطلاقاً من حرص الفريق على مشاركة الأهالي فرحة العيد، ولا سيما في مدينة عانت خلال السنوات الماضية من التهجير والقهر والمعاناة، وفق ما ذكرته مديرة فريق “مبادرون” التطوعي رجاء المصري لـ سانا.
وأضافت: “أحببنا أن نحتفل بعيد الأضحى مع أهالي القصير، وأن نرسم الفرحة على وجوه الأطفال، لأنهم الأحق بهذه اللحظات الجميلة. ونعمل على استمرار هذه المبادرات في الساحات الرئيسية بالمحافظة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال وإحياء أجواء العيد بينهم”.
المبادرة أعادت إلى القصير روح العيد الحقيقية
بدورهم، أكد عدد من الأهالي أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الأمل ونشر الفرح بين الناس، فبينت رهف المصري أن المبادرة حملت معها أجواء من الفرح والسرور، وأدخلت البهجة إلى قلوب الأطفال والعائلات.
فيما رأى عبد الكريم الزهوري أن المبادرة “أضافت على شوارع القصير روحاً جميلة وأجواء عيد حقيقية افتقدها الأهالي منذ سنوات”.
وتبرز أهمية هذه المبادرات المجتمعية في تعزيز روح التضامن والتكافل بين الأهالي، إلى جانب دورها في التخفيف من آثار الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة، وإعادة رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، بما يعكس قيم المحبة والتعاون ويمنح المجتمع جرعة من الأمل والحياة.