رحلة في متاهات الأرق وفيزيولوجيا النوم

دمشق-سانا

في زمنٍ تتداخل فيه ساعات اليقظة مع ساعات الليل بفعل ضغوط الحياة وهيمنة الشاشات، يتحول النوم من وظيفة بيولوجية تلقائية إلى معادلة شائكة تبحث عن حلول.

ولم يعد الأرق مجرد عارضٍ ليلي عابر، بل صار ظاهرة تستدعي الوقوف عند أسبابها، ودراسة ملف النوم واضطراباته، من نافذة العلم لتقصي الأسباب والبحث عن سبل العلاج.

ساعة بيولوجية تقود أوركسترا الجسد

يصف استشاري الطب النفسي الدكتور مأمون توفيق مبيّض في حديث مع سانا الثقافية، النومَ بأنه منحة إلهية تستحق التدبر، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾، ليؤكد أن الانسجام مع إيقاع الطبيعة ليس ترفاً روحياً، بل ضرورة فطرية للجسد.

ويشرح مبيّض أن ثمة قائداً خفياً لهذا الإيقاع، هو الساعة البيولوجية التي تتربع في منطقة “النواة فوق التصالبية” تحت المهاد، وتدير دورة النوم واليقظة بدقة مذهلة، وهنا يتألق هرمون الميلاتونين، الذي تفرزه الغدة الصنوبرية مع حلول الظلام، كمرسال ليلي يهدهد الجسد نحو السكينة.

لكن هذا المرسال وفقاً لمبيض، يتعرض لهجوم شرس من الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والشاشات، فينحسر إفرازه ويتأخر النعاس، تاركاً صاحبه أسير أرق لا يرحم.

من الأرق إلى الوسن.. مفاتيح لاستعادة ليلة هانئة

تتعدد وجوه الاضطراب كما يعددها مبيّض: أرق يبتلع بداية النوم أو استمراره، تململ يسرق راحة الساقين، انقطاعٌ خبيث للنفس أثناء الليل، وخدر يفاجئ صاحبه بنوبات نوم نهارية، ولكن في مقابل هذا الشتات، يضع الطبيب خارطة طريق واضحة للنجاة، عنوانها عادات بسيطة تروض الساعة البيولوجية: ثبات مواعيد النوم والاستيقاظ، هجر الشاشات قبل النوم بساعة، وتهيئة غرفة نوم حالكة الهدوء والظلمة.

ويرى أن اشتداد المعاناة مع الأرق، يبرز الحاجة إلى العلاج المعرفي السلوكي بوصفه “جراحاً نفسياً” يعيد تشكيل الأفكار السلبية المرتبطة بالنوم، ويضبط المحفزات، ويقلص الوقت الضائع في التقلب على الفراش، معززاً بتقنيات الاسترخاء والتأمل.

أما الدواء، فيصفه مبيّض كحلٍ أخير تحت إشراف صارم، لفترات قصيرة وبأقل جرعة ممكنة، محذراً من مغبة الاستخدام العشوائي للمنومات، ولا سيما لدى كبار السن، لما تحمله من آثار جانبية كالدوخة والارتباك.

حين تغنى الحكماء بالنوم قبل العلم

لطالما نظرت الثقافات القديمة إلى النوم بوصفه مرآة للصحة، وليس مجرد غياب عن الوعي، ففي الموروث الشعبي، ارتبط الليل بالحكايات والسكينة، وتغنى الشعراء بـ “ليل العاشقين” و”سهر المتأملين”، محذرين من سهاد ينهش العمر.

أما اليوم، فيعيد العلم اكتشاف ما حفظته الفطرة: من أن النوم ليس رفاهية يمكن تأجيلها، بل هو الأساس الذي تقوم عليه حياة متوازنة، وأن استعادته فنٌ يحتاج إلى إصغاء عميق لإيقاع الجسد، قبل أن تبتلعه ضوضاء العصر.