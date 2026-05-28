«الماندلوري وغروغو».. عودة «حرب النجوم» بين سحر الويسترن وأزمة التكرار

دمشق-سانا

في زاوية عين على السينما نسلّط الضوء هذا الأسبوع على فيلم “الماندلوري وغروغو”، العمل الذي يعرض حالياً في صالات السينما السورية، مستعيداً سلسلة “حرب النجوم” إلى الشاشة الكبيرة بعد سنوات من الغياب.

مغامرة فضائية تستعيد روح حرب النجوم

يحاول هذا الجزء من السلسلة الأكثر شهرة في سينما الفضاء، استعادة سحر المغامرة الفضائية عبر حكاية تمزج بين الخيال العلمي وروح أفلام الويسترن، من خلال رحلة المقاتل الغامض “دين دجارين” ورفيقه الصغير غروغو في مجرة لا تزال تعيش آثار سقوط إمبراطورية الشر التي كانت تحكم كل هذه الأرجاء.

الفيلم الذي بدأ عرضه عالمياً في أيار الجاري، يأتي من إخراج جون فافرو، وبطولة بيدرو باسكال وسيغورني ويفر وجيريمي آلن وايت، ويشكّل امتداداً لمسلسل “الماندلوري” الذي انطلق عام 2019 وحقق نجاحاً واسعاً على منصة “ديزني بلس”، ليصبح أحد أبرز الأعمال التي أعادت إحياء الاهتمام بعالم “حرب النجوم” خلال السنوات الأخيرة.

وتدور أحداث الفيلم في مرحلة ما بعد سقوط الإمبراطورية، حيث تستعين الجمهورية الجديدة بصائد الجوائز دين دجارين، المعروف بالماندلوري، وتلميذه الصغير غروغو، في مهمة لإنقاذ روتا الهات نجل جابا ذا هات أحد أشهر زعماء الحرب والمهربين في المجرة، مقابل معلومات تتعلق بأحد قادة الإمبراطورية الفارّين.

ويقدّم العمل مغامرة تجمع بين الحركة والخيال العلمي، مع تركيز واضح على العلاقة الإنسانية بين البطل وغروغو، التي بقيت العنصر الأكثر جاذبية في هذا العالم السينمائي.

قراءة نقدية: بين العودة والتكرار

في قراءة نقدية للفيلم، يرى ديفيد موريكاند في مقال نشره موقع “يورونيوز” أن “الماندلوري وغروغو” لم ينجح تماماً في إعادة حرب النجوم إلى مكانتها السابقة، رغم امتلاكه بعض عناصر الجذب البصري والحركي، ويشير إلى أن الفيلم يبدأ بإيقاع قوي ومشاهد أكشن متقنة، لكنه يتحول تدريجياً إلى سلسلة من المهمات المتشابهة، ما يجعله أقرب إلى موسم تلفزيوني مطوّل منه إلى فيلم سينمائي متكامل.

من جهتها، ترى الكاتبة علياء طلعت في مقال نشره موقع “الجزيرة “، أن الفيلم يعيد روح أفلام الويسترن إلى عالم الخيال العلمي، من خلال شخصية البطل الصامت الذي يتنقل على هامش المجرة وسط عالم مضطرب يشبه عوالم رعاة البقر الكلاسيكية، كما تشير إلى تأثر العمل بسينما الساموراي اليابانية، ولا سيما في العلاقة بين المحارب والطفل التي تجمع دين دجارين بغروغو.

ورغم الانقسام النقدي حول الفيلم، فإنه يعكس محاولة جديدة من «لوكاس فيلم» لاستعادة الحضور السينمائي لسلسلة «حرب النجوم»، في وقت تواجه فيه السلسلة تحديات تتعلق بتكرار الأفكار والاعتماد المتزايد على الحنين إلى الماضي، أكثر من تقديم عوالم جديدة قادرة على استعادة دهشة الجمهور.