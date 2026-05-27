الكبة المشوية في القصير.. طقس العيد الذي يجمع العائلة ويحفظ ذاكرة المدينة

حمص-سانا

مع حلول عيد الأضحى تحضر رائحة الكبة المشوية وأجواؤها بقوة في مدينة القصير الواقعة جنوبي غربي حمص حيث يعتبر هذا الطبق الشعبي من الطقوس الاجتماعية والعائلية المتوارثة التي تحمل في تفاصيلها ذاكرة المكان وروح العائلة.

وتجتمع العائلات في يوم الوقفة وصباحات العيد، داخل البيوت حول النار، حيث تمتزج رائحة البرغل واللحم بأحاديث النساء وضحكات الأطفال، لتتحول الكبة المشوية إلى رمز للمحبة والتشارك وواحدة من أبرز ملامح هوية المدينة وتراثها الشعبي.

المواطنة رهف المصري أوضحت لسانا أن الكبة المشوية تُعد من أشهر الأكلات الشعبية المرتبطة بالتجمعات العائلية في أول أيام العيد ويوم الوقفة، وبينت أنها جزء من التراث الثقافي والاجتماعي الذي ورثته العائلات عن الأمهات والجدات، سواء بطريقة طحن الكبة أو تتبيلة اللحمة وأساليب الشوي التقليدية.

وأشارت المصري إلى اعتزازها بتعليم هذا الإرث الذي اعتادت عليه النساء منذ زمن الجدات لأولادها وتعريف أصدقائهم من باقي المحافظات به مؤكدة أن سرّ طعمها يبقى في طريقة التحضير الجماعية ولمّة العائلة أثناء إعدادها.

وتحدث كل من شادي وخالد رحمة عن ارتباط الكبة المشوية بالعادات الاجتماعية الراسخة وأيضاً بفرحة الأهالي بحصاد محاصيل القمح، ما منحها مكانة خاصة في ذاكرة أهالي القصير مؤكدين أنها تعبّر عن الترابط الاجتماعي والأسري، إذ تجتمع العائلة الواحدة والجيران لتحضيرها في أجواء مليئة بالمحبة.

أما أحمد قرقوز فأشار إلى أن الأهالي يحرصون خلال العيد على اختيار أجود أنواع اللحوم والبرغل، لأنها تمثل مدينة القصير بتقاليدها وعاداتها، مضيفاً: “في القصير إذا في عيد… في كبة” في إشارة إلى ارتباطها الوثيق بأجواء العيد والمحبة العائلية.

وتُحضَّر الكبة من البرغل الناعم واللحم الطازج مع إضافة الشحمة والتوابل الخاصة، ثم تُعجن جيداً حتى تتماسك وبعدها تُشكَّل على الأسياخ بطريقة يدوية، قبل أن تُشوى على الفحم أو النار الهادئة حتى تكتسب نكهتها المميزة ويحرص أهالي القصير بريف حمص على التمسك بإعدادها كتقليد متوارث ارتبط بتاريخ المدينة وعاداتها.