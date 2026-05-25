المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 25 من أيار 2026

دمشق:

1 – عرض فيلمي الأطفال المترجم “سبونج بوب: سبونج يلوذ بالفرار”، و المدبلج “فوق”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان “دور المهارات الاجتماعية في تجاوز الأزمات وتدعيم التناغم في النسيج الاجتماعي”، تقدمها الدكتورة بارعة شبيب، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – عرض أفلام “الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة عمل يدوي بعنوان “إعادة تدوير الكرتون للأطفال” من عمر 8 ولغاية 12 سنة، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “السيرة النبوية الجزء الأول”، تقدمها السيدة هيفاء شهاب الدين، في المركز الثقافي العربي بقطنا (قاعة المكتبة العامة)، الساعة الـ 11 صباحاً، للنساء فقط.

حمص:

1 – محاضرة بعنوان: “الذكاء العاطفي عند الأطفال”، تقدمها الأستاذة ولاء البيتة، في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – أمسية ثقافية للكاتب الدكتور رفيق المهنا بعنوان “نصوص مسالمة”، في دير الآباء اليسوعيين – بستان الديوان، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

أظهورة شعرية بمشاركة الشعراء أحمد الجوّاش، فيصل الحمود، رفيق الجوّاش، علي قنوع، في مقر اتحاد الكتاب بحماة، الساعة الـ 12 ظهراً.

طرطوس:

1 – حلقة كتاب تراثية بعنوان: “رقص السماح والدبكة”، إعداد قسم التراث في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – حلقة كتاب بعنوان: “رحلة أنستازيا… طفلة تكتب أحلامها”، تقدمها كاتبة الرواية الطالبة أنستازيا جود بشور مع فقرة تكريم للطالبة، وعزف على العود يقدمه الفنان زيد مهند علي، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – نشاط تفاعلي للأطفال بعنوان: “من حقي أسرة تحميني”، بإشراف فريق ثقافة الطفل، في المركز الثقافي بالقدموس، الساعة الـ11 صباحاً.

4 – حفل فني تحييه سيدات “كورال جذور” بقيادة الأستاذة عبير برشيني، في المركز الثقافي بالشيخ بدر (مسرح المركز)، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – أمسية فنية أدبية تتويجاً للمواهب التي احتضنها المركز (شعر – قصة – موسيقا – غناء)، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 5 مساءً.

اللاذقية:

محاضرة بعنوان: “الحج ثقافة وأسرار”، يقدمها الأستاذ زياد زريق يليها حفل إنشادي، في مسرح المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “الرئيسيات، صافرة، الدراما، الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.