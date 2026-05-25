فيلم “عاش يا كابتن” في دمشق.. من الرياضة إلى صناعة الحلم

دمشق-سانا

لاقى عرض الفيلم الوثائقي المصري “عاش يا كابتن” المرشح للمنافسة على جائزة الأوسكار، تفاعلاً من جمهور نادي الجمال السينمائي خلال عرضه في المنتدى الاجتماعي بدمشق اليوم الأحد.

ويروي الفيلم الوثائقي، الذي اخرجته مي زايد، رحلة فتاة تنحدر من بيئة بسيطة وفقيرة في مدينة الإسكندرية، وجدت ألعاب القوة البدنية، طريقاً لتحقيق حلمها.

ويتابع العمل رحلة اللاعبة الشابة أسماء رمضان “زبيبة” منذ بداياتها في التدريب حتى محاولاتها شق الطريق نحو منصات التتويج، متجاوزة تحديات اجتماعية ومعيشية ونفسية في بيئة محدودة الإمكانات.

الفيلم يعتمد على شخصيات حقيقية ويقدم تجربة واقعية بعيداً عن البناء الدرامي التقليدي، وفكرة العمل تتمحور حول رحلة فتاة تسعى لتحقيق هدفها الرياضي، وما يرافق ذلك من تحديات وإصرار وتطور إنساني.

بدورها، قالت لاعبة منتخب سوريا بالقوة البدنية روعة ريشة أحد حضور الفيلم في تصريح لمراسل سانا: إن الفيلم وثّق بصورة واقعية البدايات الصعبة للرياضيات الشابات، وخاصة في ألعاب القوة التي لا تزال ترتبط بنظرة اجتماعية تقليدية تعتبرها رياضات ذكورية، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تشكل حافزاً مهماً للفتيات والشباب للدخول إلى عالم الرياضة وتجاوز الصور النمطية.

وأضافت ريشة: إن رياضات القوة لا تعتمد فقط على الجاهزية البدنية، بل تحتاج إلى قدر كبير من الثقة والتركيز والاستعداد النفسي، مؤكدة أن هذا النوع من الرياضات يسهم في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس، ويمنح الشباب دافعاً للإصرار وتحقيق الإنجاز.

وشارك الفيلم في عدد من المهرجانات العالمية، وحصل على جائزة اليمامة الذهبية لأفضل فيلم ضمن المسابقة الألمانية في مهرجان “دوك لايبتزغ”، كما عرض في مهرجاني “دوك نيويورك” و”ميد” لسينما البحر المتوسط في إيطاليا، محققاً حضوراً لافتاً على صعيد السينما الوثائقية المستقلة.