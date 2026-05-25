سوريا: تسجيل 9 مواقع تراثية على لائحة الإيسيسكو بعد انقطاع 14 عاماً

دمشق-سانا

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف تسجيل 9 مواقع تراثية جديدة على لائحة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، بعد انقطاع 14 سنة، في خطوة تعيد التأكيد على المكانة الحضارية والتاريخية للموروث السوري، وتبرز حضوره في مسارات التعريف الدولي بالتراث الإسلامي والعالمي.

المواقع المسجلة تعكس تنوعاً حضارياً ومعمارياً

ووفق بيان نشرته مديرية الآثار والمتاحف على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، شملت المواقع المسجلة قلعة صلاح الدين في اللاذقية، والجامع الأموي وقصر العظم ومكتب عنبر في دمشق، إضافة إلى قلعة دمشق، والمسجد العمري في درعا، وموقع أفاميا الأثري في حماة، والمكتبة الوقفية في حلب، وموقع اللجاة الأثري في درعا.

خطوة جديدة تعزز جهود الحماية والصون والتعريف الدولي

وأكدت الآثار أن أهمية هذه المواقع في قيمتها التاريخية والمعمارية والرمزية؛ إذ تمثل إحدى أبرز الحواضر الأثرية في سوريا، وملامح بارزة من الذاكرة الدمشقية، فضلاً عن كونها شواهد حية على مراحل متعاقبة من التاريخ السوري.

التراث السوري يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الثقافي والتقني

ويأتي هذا الإدراج في سياق الجهود الوطنية المبذولة لحماية التراث السوري وصونه، وتعزيز التعاون الثقافي والتقني مع المنظمة، بما يسهم في إبراز قيمة هذه المواقع وفتح المجال أمام مزيد من الاهتمام الدولي بها، ولا سيما في ظل ما يواجهه التراث السوري من تحديات.

ويمثل تسجيل هذه المواقع خطوة جديدة في مسار استعادة حضور التراث السوري على الخرائط الثقافية الدولية، بما يعزز مكانته بوصفه جزءاً أصيلاً من الذاكرة الحضارية للمنطقة والعالم.

ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، هي منظمة دولية متخصصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، تفرعت عن منظمة التعاون الإسلامي، وأحدثت عام 1982، وتتبنى اللغات العالمية الثلاث: العربية، الفرنسية، الإنكليزية ومقرها في العاصمة المغربية الرباط.