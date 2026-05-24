المؤسسة العامة للسينما تعيد حضورها العالمي وتستعد لعودة مهرجان دمشق السينمائي

دمشق-سانا



سجّلت المؤسسة العامة للسينما حضوراً سورياً بارزاً في الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي الدولي وسوق الأفلام المرافق له، عبر وفد ترأسه مدير المؤسسة الفنان جهاد عبده، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور السينما السورية ضمن الفضاء السينمائي العالمي، والانفتاح على التجارب المهنية والثقافية المرتبطة بصناعة السينما الحديثة.



وشكّلت المشاركة محطة مهمة للاطلاع المباشر على آليات عمل أحد أبرز التجمعات السينمائية الدولية، بما يتضمنه من منصات للتواصل المهني، وأسواق للأفلام، وبرامج لتطوير المشاريع السينمائية، وفرص التعاون بين المؤسسات وصنّاع السينما من مختلف دول العالم، إضافة إلى متابعة أحدث التجارب المتعلقة بإدارة المهرجانات والصناعات الثقافية المرتبطة بالفن السابع.

تعزيز حضور السينما السورية عالمياً

وأوضح عبده في تصريح لـ سانا، أن مشاركة المؤسسة جاءت ضمن توجهها نحو بناء حضور فاعل للسينما السورية في المنصات السينمائية الدولية، وفتح قنوات تواصل جديدة مع المؤسسات والجهات العاملة في قطاع الصناعة السينمائية، بما ينسجم مع خطط تطوير العمل السينمائي السوري خلال المرحلة المقبلة.



وأشار إلى أن الوفد أجرى سلسلة لقاءات مهنية مع ممثلين عن هيئات ومؤسسات سينمائية عربية ودولية، شملت السعودية ومصر والعراق وفلسطين والمغرب وتونس وتركيا وفرنسا وألمانيا وبولندا، حيث تناولت النقاشات إمكانيات التعاون في مجالات الإنتاج المشترك، وتطوير المشاريع السينمائية، والتدريب والتأهيل، إلى جانب الترميم والأرشفة وحفظ الذاكرة السينمائية.



وبيّن عبده أن الزيارة أتاحت للمؤسسة التعرف بشكل مباشر على التجارب الحديثة في إدارة سوق الأفلام والبرامج الاحترافية المرتبطة به، ما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وخلق بيئة أكثر انفتاحاً على التجارب الدولية، مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على دراسة نتائج الاجتماعات واللقاءات التي أُجريت خلال الزيارة للاستفادة منها ضمن خطط مستقبلية تدعم المشاريع السينمائية الجديدة، وتعزز حضور السينما السورية دولياً.

إعادة إطلاق مهرجان دمشق السينمائي

ولفت عبده إلى أن المؤسسة تتابع جهودها المتعلقة بإعادة إطلاق مهرجان دمشق السينمائي الدولي، بوصفه أحد أبرز التظاهرات الثقافية والفنية في المنطقة، مشيراً إلى أن الانفتاح على التجارب الدولية وتوسيع شبكة العلاقات المهنية والثقافية يشكلان جزءاً أساسياً من استراتيجية المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف: إن المؤسسة تدرس إمكانية التواجد مستقبلاً ضمن سوق الأفلام عبر جناح سوري رسمي، يعبّر عن الهوية الثقافية والبصرية للسينما السورية، ويعزز حضورها المهني والثقافي في المحافل السينمائية العالمية.

خبرات دولية وتبادل مهني

وتضمنت الزيارة حضور عدد من الفعاليات المهنية والثقافية المصاحبة للمهرجان، والاطلاع على نماذج دولية في إدارة الصناعات السينمائية والثقافية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع صناع أفلام ومؤسسات سينمائية من دول متعددة، بما ينعكس على تطوير البرامج السينمائية المستقبلية للمؤسسة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه المؤسسة العامة للسينما نحو توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وتعزيز برامج التعاون المهني والثقافي، بما يسهم في دعم صناعة السينما السورية وتفعيل حضورها ضمن المشهد السينمائي العالمي.

