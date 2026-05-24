معرض “حواء” في الرقة يسلّط الضوء على مشاريع نسائية ناشئة ومنتجات محلية متنوعة

الرقة-سانا

أطلقت منظمة “بوابة العون” (حاضنة الأعمال النسائية- مركز حواء) اليوم الأحد، فعاليات معرض “حواء” في مدينة الرقة، بمشاركة عدد من رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة، بهدف دعم وتمكين النساء وتسليط الضوء على المنتجات المحلية والأعمال اليدوية.

ويضم المعرض منتجات من القطاعات الخدمية والغذائية وتقنية المعلومات والحرف اليدوية.

وأكدت مديرة مشروع الحاضنات النسوية لتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية في محافظتي الرقة ودير الزور ليلى صالح حسو، في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يضم حاضنتين نسويتين هما “حواء” في الرقة و”خطى” في دير الزور، ويهدف إلى تمكين النساء عبر تطوير أفكارهن الإبداعية وبناء قدراتهن من خلال الإرشاد والتوجيه والتدريب، وصولاً إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي لهن، وتمكينهن من دعم نساء أخريات مستقبلاً.

وأشارت حسو إلى أن المشروع يعد من التجارب الأولى من نوعها في المحافظات الشرقية، معربة عن أملها في تعميم التجربة على محافظات أخرى.

من جهتها، أوضحت المشاركة مطيعة الحبيب أنها تعمل على إنتاج بدائل غذائية خالية من مادة الجلوتين، اعتماداً على خبرات ومتابعات مع أطباء مختصين، مبينة أنها واجهت تحديات وصعوبات اجتماعية في بداية المشروع، لكنها استطاعت تطوير منتجاتها والاستمرار بعملها بفضل إصرارها.

وبينت المشاركة خديجة الرداد أن مشروعها يركز على إحياء التراث الشعبي من خلال التطريز والأعمال اليدوية، وصناعة الأزياء التراثية باستخدام الخرز والتطريز اليدوي، إضافة إلى تدريب الفتيات والعاطلات عن العمل داخل المنازل، ودمجهن بسوق العمل عبر مشاريع منزلية صغيرة.

وفي السياق ذاته، وصف الدكتور زياد القاطع، أحد زوار المعرض، الفعالية بأنها “بوابة حقيقية للعون”، مشيداً بجودة المنتجات والأعمال المعروضة، ومؤكداً أن مثل هذه المشاريع يسهم في تحسين دخل الأسر وتنشيط الحركة الاقتصادية المحلية.

يذكر أن منظمة “بوابة العون” هي منظمة إنسانية وتنموية تنشط في الرقة، وتُركز على تحسين سبل العيش، ودعم المشاريع الصغيرة، وتمكين الفئات الضعيفة وذوي الإعاقة.