كتارا تتوّج المصري عبد النبي عبادي بجائزة “أمهات المؤمنين” للشعر العربي

الدوحة-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” في الدوحة أسماء الفائزين في النسخة الخامسة من جائزة كتارا للشعر العربي “أمهات المؤمنين رضي الله عنهن”، والتي خُصصت هذا العام للسيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وسط مشاركة واسعة لشعراء من دول عربية وأجنبية.

وحسب الموقع الرسمي للجائزة حصد الشاعر المصري عبد النبي عبادي المركز الأول عن قصيدته “بسمة مكية”، فيما جاء الشاعر المصري أحمد حافظ عبد العزيز في المركز الثاني عن قصيدته “مسنونة إبر الماضي”، وحلّ الشاعر الجزائري محمد طالب عبو ثالثاً عن قصيدته “هجرة إلى ظلها”.

مشاركة عربية واسعة واستحضار للسيرة النبوية

بحسب كتارا، بلغ عدد المشاركات في الدورة الخامسة نحو 562 مشاركة من 25 دولة عربية وأجنبية، في استمرار للمشروع الثقافي الذي يخصص كل دورة لسيرة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، بهدف إبراز أثرهن التاريخي والدعوي وتعزيز حضور سيرتهن في الذاكرة الثقافية والأدبية عبر الشعر العربي.

وتقوم فكرة الجائزة على تشجيع الشعراء على تناول سِيَر أمهات المؤمنين، ضمن نصوص شعرية تعتمد السرد الدرامي والالتزام بالشروط الفنية للشعر العربي، إذ اشترطت الجائزة ألا تقل القصيدة العمودية الخليلية عن 30 بيتاً، كما أتاحت المشاركة بقصائد التفعيلة وفق نظام عروضي محدد، مع ضرورة ارتباط النص بحياة أم المؤمنين وسيرتها وصفاتها ضمن موضوع الدورة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 120 ألف ريال قطري موزعة على المراكز الثلاثة الأولى، حيث ينال الفائز بالمركز الأول 60 ألف ريال قطري، والثاني 40 ألف ريال، والثالث 20 ألف ريال.

مشروع ثقافي يوثّق الذاكرة الشعرية

يُعد الشاعر المصري عبد النبي عبادي من الأسماء المعروفة في المشهد الثقافي المصري، وهو من مواليد محافظة قنا عام 1987، درس في كلية التربية بجامعة جنوب الوادي، ويعمل مدرساً للغة الإنكليزية، وشارك في تأسيس حركة “شعراء الطرق الأدبية” عام 2008، وصدرت له أعمال شعرية وأدبية متعددة، إلى جانب حضوره في مجالات المسرح والدراسات الأدبية، ونيله عدداً من الجوائز في النصوص الأدبية والمسرحية.

يشار إلى أن الجائزة بدأت منذ نسختها الأولى بتخصيص كل دورة لإحدى أمهات المؤمنين، إذ تناولت النسخة الأولى السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، والثانية السيدة عائشة بنت أبي بكر، والثالثة السيدة حفصة بنت عمر، والرابعة السيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية، فيما خُصصت الدورة الخامسة للسيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها.

كما تواصل دار كتارا للنشر إصدار دراسات نقدية حول القصائد الفائزة في الدورات السابقة، ضمن مشروع توثيقي يواكب الجائزة ويعزز حضور الشعر العربي المرتبط بالسيرة النبوية في المشهد الثقافي المعاصر.