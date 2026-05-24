إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

تتناول مجموعة من الإصدارات السورية الحديثة التي ترصدها سانا أسبوعياً قضايا اجتماعية وسياسية معاصرة، إضافة إلى طرح مفاهيم اقتصادية وفلسفية، تسهم في إثراء المكتبة العربية وتعكس قدرة الفكر السوري على مواكبة التحديات الراهنة.

كتاب: “الشجرة” مختارات من قصص الخيال العلمي

ترجمة: حسين تقي سنبلي

دار النشر: الهيئة العامة السورية للكتاب 2026

نبذة عن الكتاب: يمثل بوابة تجمع مختارات قصصية لعدد من الكتاب العالميين، صاغها عربياً المترجم حسين تقي سنبلي، حيث يمزج الكتاب بكفاءة بين جموح الخيال العلمي وأسرار الطبيعة الإنسانية؛ إذ تتخذ القصص من الرموز البيئية والملامح الريفية الغامضة مسرحاً لمواجهة المجهول وسبر أغوار الذات البشرية في مواجهة ظروف استثنائية، ما يمنح القارئ تجربة تشويق فكري ونفسي فريدة تعيد صياغة الواقع بأسلوب علمي متخيل.

كتاب: ذاكرة مقهورة

المؤلف: عمر الحمود

دار النشر: توتول للطباعة والنشر والتوزيع 2026

نبذة عن الكتاب: يمثل هذا العمل السردي إضافة جديدة ومهمة للمكتبة العربية ولأدب الحرب السوري؛ إذ لا يقف الكاتب فيه عند حدود الرصد التاريخي الجاف للأحداث، بل يغوص بكاميرته الروائية إلى أعماق النفس البشرية المقهورة، ليفكك شروخ الذاكرة التي أحدثتها سنوات الدمار والرماد في العقد الثاني من الألفية الثالثة.

كتاب: شكري القوتلي أحداث وذكريات

المؤلف: مروان سامي المبيض

دار النشر: مؤسسة الرئيس شكري القوتلي 2026

نبذة عن الكتاب: يسلط الكتاب الضوء على ذكريات الرئيس السوري الأسبق شكري القوتلي (1891-1967م)، وقد أودع القوتلي هذه المذكرات على شكل أوراق خاصة كأمانة عند أسرته قبل وفاته عام 1967م، وجاءت على شكل رسائل ومذكرات بدأ بكتابتها في أواخر أيامه، إضافة إلى تسجيل قسم منها صوتياً عام 1961م حتى انتهى منها عام 1963م، ويسرد الكتاب محطات مهمة من حياة القوتلي الشخصية؛ حيث يتكلم عن طفولته، ونشأته في دمشق وغيرها.

كتاب: الأنوار لأعمال الأبرار

المؤلف: جمال الدين أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي

دار النشر: الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع 2026

نبذة عن الكتاب: يعد كتاب “الأنوار لأعمال الأبرار” من عيون المصنفات الفقهية المختصرة والمعتمدة في المذهب الشافعي، ويكتسب الكتاب قيمته العلمية من اعتماده المباشر على تهذيب وتنقيح أمهات كتب المذهب، ولا سيما مصنفات الإمامين الرافعي والنووي، ويتميز بأسلوبه الواضح، وعبارته الرصينة والموجزة، وبجمعه للمسائل النادرة والنوازل الواقعية التي تمس حاجة المكلف اليومية، ما يجعله عمدة للفقيه، ودليلاً للمفتي، ونبراساً للمتعبد في بيان أحكام الطهارة والعبادات والمعاملات.