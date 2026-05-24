تحضيرات مكثفة لإطلاق مهرجان سوريا المسرحي

‏ ‏دمشق-سانا‏

شكّل الحراك المسرحي السوري والتحضيرات الجارية لإطلاق مهرجان ‏سوريا المسرحي، محور الجلسة النقاشية التي احتضنها مسرح القباني ‏بدمشق اليوم، والتي نظمتها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة ‏بحضور حشد من الفنانين والمهتمين.‏

تظاهرة فنية وثقافية

وأكد مدير المهرجان محمود زكور الذي أدار الجلسة، أن هذا الحدث يمثل ‏تظاهرة فنية وثقافية رائدة، تهدف إلى استقطاب وجذب الطاقات المسرحية ‏المبدعة من مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة بدأت ‏تحضيراتها الفنية واللوجستية عبر فتح قنوات حوار مباشر وسلسلة من ‏اللقاءات المفتوحة مع صنّاع الخشبة السورية.‏

واستعرض زكور الهيكلية التنظيمية للدورة المقبلة، موضحاً أن المهرجان ‌‏سيضم سبعة مهرجانات فرعية في المحافظات، مع احتمال مشاركة ‌‏محافظتين إضافيتين مباشرة في المهرجان المركزي دون المرور ‌‏بالمهرجانات الفرعية، وسيتم اختيار أفضل عرض متكامل من كل محافظة ‌‏للمشاركة في الفعالية المركزية التي ستقام في مدينة حلب.‏

استقطاب الطاقات الشابة

أعلن زكور وجود تواصل مع عدد من الدول العربية لتوقيع مذكرات تفاهم ‌‌‏تتيح استضافة العروض السورية التي تحقق نجاحاً لافتاً، بما يسهم في توسيع ‌‌‏حضور المسرح السوري عربياً، مؤكداً أن الهدف الأساسي للمهرجان هو ‌‌‏استقطاب الطاقات الشابة، وإتاحة الفرصة أمامها لتقديم رؤى جديدة تعزز ‌‌‏حيوية المشهد المسرحي.‏

مناقشة واقع المسرح بعد انتصار الثورة

حظيت قراءة واقع المسرح السوري بعد انتصار الثورة، بجانب مهم من ‏الجلسة، من خلال البحث في آليات دعم الإنتاج المسرحي وتفعيل دور ‏الشباب، إضافة إلى تعزيز حضور النقد الأكاديمي في تقييم التجارب الجديدة، ‏حيث شدد المشاركون على أهمية خلق بيئة تسمح بإنتاج أعمال حديثة بروح ‏متجددة، بما ينسجم مع تطلعات الجمهور وتطور الحركة المسرحية في ‏البلاد.‏

تحديات البنية التحتية

ناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه الحركة المسرحية، وفي مقدمتها ‌‏نقص البنية التحتية وغياب المسارح المجهزة تقنياً، إلى جانب الحاجة ‌‏لتطوير المعدات الفنية بما يواكب متطلبات العروض الحديثة، كما تم التأكيد ‌‏على شروط المشاركة في المهرجان، وأبرزها عدم مشاركة المخرج كممثل ‌‏في العمل نفسه، وأن يتألف الفريق المسرحي من ثلاثة أشخاص على الأقل ‌‏وتقديم أعمال حديثة الإنتاج تتوافق مع معايير المهرجان.‏

جوائز المهرجان تترقب مبدعي المسرح السوري

تضم المهرجانات الفرعية ثلاث جوائز، للتمثيل تكريماً لأفضل أداء فردي، ‏والإخراج تقديراً لأبرز رؤية إخراجية، وأفضل عرض متكامل تمنح للعمل ‏الأكثر انسجاماً فنياً وتقنياً.‏

أما جوائز المهرجان المركزي ستشمل أفضل ممثل وممثلة وجائزة الجمهور ‏وجائزة السينوغرافيا وجوائز فنية، مثل أفضل لقطة تصويرية إضافة إلى ‏جائزة أفضل عرض في المهرجان.‏

خلصت الجلسة إلى أن مهرجان سوريا المسرحي المقبل سيكون مساحة ‏لإطلاق أعمال جديدة بروح معاصرة، مع الحفاظ على الهوية المسرحية ‏السورية التي أثبتت قدرتها على الاستمرار والإبداع رغم التحديات.‏