الأوقاف تكرم الفائزين في المسابقة القرآنية الأولى بالقصير

حمص-سانا

كرّمت شعبة أوقاف القصير بمحافظة حمص اليوم السبت، بالتعاون مع مكتب ‏الحلقات القرآنية التربوية، الطلاب الفائزين في المسابقة القرآنية الأولى، ‏بمشاركة فعاليات دينية واجتماعية وأهالي الطلاب، وذلك في إطار دعم ‏حفظة القرآن الكريم.‏

وأوضح رئيس شعبة أوقاف القصير محمد تيسير خانكان لمراسل سانا، أن ‏المسابقة أُطلقت بعد التحرير بهدف تعزيز حفظ القرآن الكريم وتدبره، مبيناً ‏أنه تم تكريم أكثر من 50 طالباً وطالبة مع حصول أكثر من 19 طالباً على ‏المراكز الأولى من مختلف مساجد القصير وريفها، إضافة إلى مشاركة ‏عشرات الطلاب الآخرين بعلامات تجاوزت 90 بالمئة.‏

وأشار خانكان إلى أن مدينة القصير عُرفت باهتمامها بحفظ القرآن الكريم ‏وتعليم السنة الشريفة، لافتاً إلى أن هذه المسابقة جاءت بدعم وتوجيه من ‏وزارة الأوقاف بهدف إعداد جيل حافظ لكتاب الله ومتدبر لمعانيه.‏

بدوره، أكد رئيس دائرة شؤون القرآن الكريم في مديرية أوقاف حمص عمار ‏جبنة، أهمية المسابقة بوصف القرآن الكريم ميداناً عظيماً للتنافس ودستور ‏حياة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأنشطة تسهم في ترسيخ القيم الدينية والتربوية ‏لدى الأطفال واليافعين.‏

من جانبه أوضح مدير إحدى الجمعيات المشاركة محمد الفاضل أن المسابقة ‏تضمنت عدة مستويات شملت حفظ خمسة أجزاء وعشرة أجزاء وعشرين ‏جزءاً، إضافة إلى القرآن الكريم كاملاً، مبيناً أنه جرى خلال الحفل تكريم ‏أكثر من خمسين طالباً وطالبة ممن أتموا هذه المستويات.‏

وعبّر الطالب عبد الله حسون، أحد المكرمين، عن سعادته بالمشاركة، مؤكداً ‏أن التكريم يشكل حافزاً للطلاب للاستمرار في حفظ القرآن الكريم والاجتهاد ‏لنيل مراتب متقدمة، كما أوضحت الطالبة تسنيم إسماعيل أن المشاركة ‏والتكريم يشجعان الأطفال على حفظ القرآن الكريم والاستمرار في الحلقات ‏القرآنية.‏

وتأتي هذه المسابقة ضمن الأنشطة التي تنظمها شعبة أوقاف القصير لدعم ‏الحلقات القرآنية التربوية وتشجيع الأطفال واليافعين على حفظ القرآن الكريم.

