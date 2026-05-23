الأوقاف تكرم الفائزين في المسابقة القرآنية الأولى بالقصير

حمص-سانا
كرّمت شعبة أوقاف القصير بمحافظة حمص اليوم السبت، بالتعاون مع مكتب الحلقات القرآنية التربوية، الطلاب الفائزين في المسابقة القرآنية الأولى، بمشاركة فعاليات دينية واجتماعية وأهالي الطلاب، وذلك في إطار دعم حفظة القرآن الكريم.
وأوضح رئيس شعبة أوقاف القصير محمد تيسير خانكان لمراسل سانا، أن المسابقة أُطلقت بعد التحرير بهدف تعزيز حفظ القرآن الكريم وتدبره، مبيناً أنه تم تكريم أكثر من 50 طالباً وطالبة مع حصول أكثر من 19 طالباً على المراكز الأولى من مختلف مساجد القصير وريفها، إضافة إلى مشاركة عشرات الطلاب الآخرين بعلامات تجاوزت 90 بالمئة.
وأشار خانكان إلى أن مدينة القصير عُرفت باهتمامها بحفظ القرآن الكريم وتعليم السنة الشريفة، لافتاً إلى أن هذه المسابقة جاءت بدعم وتوجيه من وزارة الأوقاف بهدف إعداد جيل حافظ لكتاب الله ومتدبر لمعانيه.
بدوره، أكد رئيس دائرة شؤون القرآن الكريم في مديرية أوقاف حمص عمار جبنة، أهمية المسابقة بوصف القرآن الكريم ميداناً عظيماً للتنافس ودستور حياة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأنشطة تسهم في ترسيخ القيم الدينية والتربوية لدى الأطفال واليافعين.
من جانبه أوضح مدير إحدى الجمعيات المشاركة محمد الفاضل أن المسابقة تضمنت عدة مستويات شملت حفظ خمسة أجزاء وعشرة أجزاء وعشرين جزءاً، إضافة إلى القرآن الكريم كاملاً، مبيناً أنه جرى خلال الحفل تكريم أكثر من خمسين طالباً وطالبة ممن أتموا هذه المستويات.
وعبّر الطالب عبد الله حسون، أحد المكرمين، عن سعادته بالمشاركة، مؤكداً أن التكريم يشكل حافزاً للطلاب للاستمرار في حفظ القرآن الكريم والاجتهاد لنيل مراتب متقدمة، كما أوضحت الطالبة تسنيم إسماعيل أن المشاركة والتكريم يشجعان الأطفال على حفظ القرآن الكريم والاستمرار في الحلقات القرآنية.
وتأتي هذه المسابقة ضمن الأنشطة التي تنظمها شعبة أوقاف القصير لدعم الحلقات القرآنية التربوية وتشجيع الأطفال واليافعين على حفظ القرآن الكريم.