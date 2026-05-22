القصائد الدينية المغناة… حضور روحي يتجدد عبر ألحان كبار الملحنين العرب

دمشق-سانا

بين جلال الكلمة الرصينة وعذوبة اللحن النقي، تحلق القصائد الدينية الملحنة في سماء الروحانيات؛ فن راقٍ تماهى فيه صفاء الموسيقا مع عمق الشعر، ليتحولا إلى مناجاة كونية تسكن الوجدان العربي وتتجدد في تفاصيله يوماً بعد يوم.

ويؤكد في هذا الصدد الكاتب والإعلامي أحمد بوبس في تصريح لـ سانا، أن هذا اللون الغنائي شكل “جواز سفر إلى قلوب المستمعين”، لما حمله من معان سامية ورسائل إنسانية وروحية، وخصوصاً في المناسبات الدينية كشهر رمضان المبارك، وموسم الحج.

القصائد الدينية… بين الشعر والمديح والابتهال

تتنوع القصائد الدينية بين الشعر، والابتهالات، والموشحات، والمديح النبوي، حيث شكلت عبر التاريخ جسراً بين الفن والروح، ورافداً أساسياً للغناء العربي الكلاسيكي، ومن أبرز النماذج التراثية التي رسخت هذا الفن:

البردة للبوصيري، التي تغنى بها كبار المطربين، ونهج البردة لأحمد شوقي، ولحنها وغناها محمد عبد الوهاب، ومولاي من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان بليغ حمدي وأداء سيد النقشبندي، وقمر سيدنا النبي من أشهر الموشحات في المديح النبوي، حيث أسهمت هذه الأعمال وغيرها في ترسيخ مكانة الإنشاد الديني كفن مستقل له مدارسه وأساليبه.

أعمال باقية في الذاكرة العربية

توقف بوبس عند أعمال دينية ملحنة شهدتها الساحة العربية تركت أثراً كبيراً، من بينها: يا رب صلّ على النبي المجتبى كلمات عبد الرحيم البرعي، وألحان محمد محسن، وغناء فايزة أحمد، وغنيت مكة أهلها الصيدا كلمات سعيد عقل، وألحان الأخوين رحباني، وغناء فيروز، وكيف ترقى رقيك الأنبياء للبوصيري، ألحان رياض السنباطي، وأداء ياسمين الخيام، وإلهنا ما أعدلك لأبي نواس، ألحان وغناء محمد فوزي، وولد الهدى كلمات أحمد شوقي، وألحان السنباطي، وغناء أم كلثوم.

وأشار بوبس إلى ما سماه روائع دينية قدمتها أم كلثوم، والتي أصبحت جزءاً من الذاكرة العربية، منها: نهج البردة وإلى عرفات الله وسلوا قلبي.

وعرض بوبس لقصائد دينية ملحنة ارتبطت بموسم الحج، منها يا رايحين للنبي الغالي كلمات حسين السيد، وألحان رياض السنباطي، وغناء ليلى مراد، والقلب يعشق كل جميل كلمات بيرم التونسي، وألحان زكريا أحمد، وغناء أم كلثوم، وإلى عرفات الله كلمات أحمد شوقي وألحان السنباطي، وغناء أم كلثوم، وعليك صلاة الله وسلامه كلمات بديع خيري، وألحان فريد الأطرش، وغناء أسمهان.

دور كبار الملحنين في تطوير القصيدة الدينية

يرى بوبس أنه يبرز في هذا المجال دور ملحنين كبار مثل السنباطي، الذي قدم بصمات مميزة في تلحين القصائد الدينية منها سلوا قلبي، ومحمد عبد الوهاب الذي أبدع في صياغة أعمال مثل لبيك اللهم لبيك، كما أسهم ملحنون كبار في إثراء هذا اللون بأعمال لا تزال تتداول حتى اليوم، أمثال محمد الكحلاوي ومحمد الموجي وسيد مكاوي، وفي سوريا عدنان أبو الشامات.

وبين بوبس أن هذه الأعمال “تحمل رسالة روحية وأخلاقية، وتمنح المستمع حالة من السكينة والطمأنينة”، مؤكداً أن الفنان نفسه يعيش حالة وجدانية وخاصة أثناء الأداء، ما ينعكس على تفاعل الجمهور.

القصيدة الدينية… فن يتجدد

يرى بوبس أن الغناء الديني لم يعد مقتصراً على المناسبات، بل أصبح جزءاً من الذائقة العامة، مع عودة الاهتمام بالقصائد الفصيحة الملحنة، وازدياد إنتاج أعمال جديدة تستلهم التراث وتقدمه بروح معاصرة.

وتعد الإضاءة على القصائد الدينية الملحنة استكمالاً لجهود بحثية وثقافية، تهدف إلى توثيق هذا الفن، وإبراز دوره في تشكيل الوعي الجمالي والروحي لدى الجمهور العربي.