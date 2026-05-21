شارع الفن.. مصر تستلهم تجارب عالمية لتحويل شوارع القاهرة إلى منصات مفتوحة للإبداع

القاهرة-سانا

تشهد مدن عدة حول العالم خلال السنوات الماضية توجهاً متزايداً نحو تحويل شوارعها التاريخية وساحاتها العامة إلى فضاءات مفتوحة للفنون والعروض الثقافية، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الحضور الثقافي في الفضاءات الحضرية وإتاحة الفن للجمهور بشكل مباشر.

وفي هذا السياق، جاء المشروع الذي شهدته العاصمة المصرية مؤخراً تحت عنوان شارع الفن، في منطقة وسط البلد، ضمن مبادرة تنفذها محافظة القاهرة بالتعاون مع أكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة المصرية بموجب بروتوكول تعاون مشترك تم توقيعه تحت عنوان “استراتيجية جسور الإبداع”، بهدف تحويل الشوارع العامة إلى فضاءات مفتوحة للعروض الفنية والثقافية وإعادة إحياء المشهد الإبداعي في العاصمة.

ووفقاً لموقع بوابة الأهرام فإن المشروع، الذي انطلق في منطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين، يهدف لتقديم عروض موسيقية وفنية متنوعة تشمل الرسم الحي، والعزف والغناء، والباليه، وفن العرائس، والكاريكاتير، إلى جانب عروض الفنون التراثية، فضلاً عن مشاركة فرق تقدم فنوناً عالمية تعكس التنوع الثقافي.

كما يتضمن المشروع إطلاق «كشك الموسيقا والفنون» داخل الحدائق والمتنزهات العامة، بهدف دعم المواهب الشابة، واكتشاف المبدعين، وتأهيلهم لسوق العمل الفني من خلال مركز متخصص للدعم الفني والتقني، وفقاً لما جاء في موقع اليوم السابع.

ويشمل المشروع أيضاً تطوير شارع الشريفين وتحويله إلى ممر مخصص للمشاة، مع ترميم واجهات الأبنية وتحديث البنية التحتية، فيما تستهدف المرحلة المقبلة تطوير ممر القاضي الفاضل والمناطق المحيطة به ضمن خطة لإعادة إحياء وسط القاهرة التاريخي.

وتستلهم هذه التجارب المعاصرة بنماذج عالمية رائدة؛ حيث خصص مهرجان “إدنبرة فرينج” باسكوتلندا منذ 1947 شوارع تاريخية للعروض الحرة، وأطلقت نيويورك عام 2008 مبادرة “Summer Streets” لإقامة فعاليات فنية بالشوارع المغلقة.

كما تحافظ باريس منذ الخمسينيات على الطابع الإبداعي لساحة “دو تيرتر” عبر تراخيص الرسم الحي، فيما شهدت المنطقة العربية تجربة ممثلة في “شارع الفن” بأبها السعودية عام 2008 كمركز مفتوح للموسيقا والتشكيل، بالتكامل مع مبادرات عالمية مثل “Ciclovía” لتحويل الفضاءات العامة إلى منصات مجتمعية وثقافية.