إطلاق الجزء الثاني من كتاب “عدالة المكان”.. شهادات نساء هجّرهن النظام البائد

دمشق-سانا

أطلق فريق النساء الآن للتنمية اليوم الثلاثاء الجزء الثاني من كتاب “عدالة المكان”، الذي يوثّق الشهادات الحية لنساء عايشن تجربة التهجير القسري وما رافقها من آلام، وذلك خلال جلسة حوارية أقيمت في منزول ربوة دمشق.

يجمع الكتاب، الواقع في 280 صفحة، 27 رواية ترويها نساء خضن التهجير بكل ما يحمله من حزن وحنين وقوة، وتكشف هذه السرديات عمق الجرح الذي تركته التجربة في وجدان من عاشتها، وتعيد إحياء تفاصيل الأمكنة التي أُجبرن على مغادرتها قسراً.

أدارت الجلسة الناشطة الاجتماعية وصانعة الأفلام ملك الشنواني، واستضافت عبر الإنترنت الباحثة ومعدة الكتاب نسرين حبيب ومصمم اللوحات نوح شعبان، فيما شاركت حضورياً كل من رغدة الشامية وشيرين الحايك، إضافة إلى صاحبات قصص وردت في الكتاب مثل سلام من دوما والدمشقية من الزبداني.

أهمية التوثيق والعدالة الانتقالية

أكدت نسرين حبيب أن التهجير القسري من أصعب الانتهاكات التي قام بها النظام البائد خلال الثورة السورية، مشيرة إلى أن الهدف من الكتاب هو أنسنة التجربة وإبراز أن المهجّرين ليسوا أرقاماً، بل أصحاب قصص وحقوق، كما شددت على أهمية حفظ سرديات التهجير ضمن مسار العدالة الانتقالية، عبر التوثيق الأدبي والتحليلي لما حدث.

وأوضحت أن اختيار قصص النساء جاء لأن حضورهن غالباً ما يُهمّش في سياقات الحروب، رغم دورهن البارز في بدايات الثورة وفي الإغاثة، إضافة إلى ارتباطهن العميق بتفاصيل المكان والعائلة والمجتمع.

من جانبها، أشارت رغدة الشامية إلى أن الكتاب يهدف إلى تعريف الناس بما جرى في المناطق التي حاصرها النظام البائد وهجّر أهلها، وإلى الاعتراف بمعاناة النساء خلال تلك الأحداث، واعتبرت أن العمل يجمع بين التأريخ الشفوي والإنتاج المعرفي النسوي السوري، كاشفاً المظالم والجرائم التي تعرضت لها النساء.

البعد البصري للكتاب

تحدثت المصممة شيرين الحايك عن صعوبة تحويل القصص إلى صور بصرية تحمل مشاعر الروايات، مؤكدة أهمية اختيار الغلاف الذي يشكل الانطباع الأول لدى القارئ، وأشارت إلى أن اللوحات حاولت تجسيد الألم والحنين معاً.

كما روت الدمشقية تجربتها في التهجير من الزبداني، من الأرض الخضراء الهادئة إلى منازل مهجورة لا تشبهها، وكيف شاهدت بيتها يُقصف وتُنهش ذكرياتها، ووصفت غربتها وآثارها النفسية العميقة.

أما سلام من دوما، وهي إحدى بطلات القصص ومن المعتقلات سابقاً، فقالت: “سأكون راضية حين يتحقق حلمي بالعودة إلى بيتي مع عائلتي… كثيرة هي اللحظات التي أتقن فيها التمثيل، أتصنع السعادة من أجل أولادي فيما لا سعادة تسكن داخلي”.

وتؤكد “ليلى” في إحدى الروايات أن العدالة لن تتحقق إلا بمحاسبة كل من قتل وعذّب وأهان الأبرياء، بينما تتساءل رغدة: من يستطيع محو قهر السنين ومشاهد القصف والتهجير من الذاكرة؟



واختُتمت الجلسة بفتح باب الأسئلة، حيث أثنى الحضور على قوة النساء وقدرتهن على النهوض من جديد، فيما دعت إحدى المشاركات إلى ضرورة وضع أسس للاستشفاء من آثار التجربة، كما أعلن فريق العمل عن التحضير للجزء الثالث من الكتاب، الذي سيضم روايات جديدة لنساء خضن التهجير القسري.