“فسحة شعر” في ثقافي العدوي… لقاء يعيد للقصيدة ألقها الإنساني

دمشق-سانا



احتضن المركز الثقافي العربي في العدوي أمسية شعرية بعنوان “فسحة شعر” قدّمتها الشاعرة سمر التغلبي، بمشاركة الشعراء أسامة الحمود ونور موصلي، في لقاءٍ اتّسم بتنوّع التجارب وعمق الوجدان، وحضره عدد من المهتمين بالشعر والأدب.

وأوضحت التغلبي في كلمة ترحيبية أن الشعر ما يزال المساحة الأقدر على جمع الإنسان حول الجمال والدهشة، وأن القصيدة ليست نصاً يُلقى فحسب، بل حالة إنسانية تعيد ترميم الروح وسط ما يعيشه العالم من اضطراب وقسوة، وأشارت إلى أن “فسحة شعر” ليست فعالية عابرة، بل محاولة لخلق لحظة صافية يعود فيها الشعر إلى مكانه الطبيعي بين الناس، بوصفه لغةً للروح ومرآةً للوجدان.

أسامة الحمود… القصيدة بين القلق الوجودي والرؤيا الروحية



قدّم الشاعر أسامة الحمود نصوصاً اتكأت على النفس الكلاسيكي واللغة المفعمة بالتأمل والرمزية، حيث بدت القصيدة لديه مساحةً للصراع بين الانكسار والرغبة في النهوض،

وفي نصوص مثل “هزيع الرؤى” و”أنا وجع” و”أشرعة المعاني”، تحوّل الشعر إلى مناجاة وجودية تبحث عن المعنى وسط عالم مثقل بالأسئلة والخذلان.

حضر الضوء والطهر والسماء بوصفها إشارات خلاص روحي، فيما اتسمت لغته بجزالة واضحة وصور مكثفة تجمع بين الحكمة والانفعال، مع إيقاع داخلي قريب من الابتهال، ما منح القصائد طابعاً تأملياً وإنسانياً لافتاً.

نور موصلي… القصيدة بيتٌ للذاكرة

قدمت الشاعرة نور موصلي نصوصاً انفتحت على البعد النفسي والرمزي، حيث تحوّلت القصيدة إلى فضاء داخلي مشحون بالأسئلة والهشاشة الإنسانية، وفي نصوصها بدا الرجل يحمل تناقضاته الخاصة بين القسوة واللين، بينما تحوّل المكان الشعري إلى بيتٍ مهجور تحاول الذات الأنثوية ترميمه بالجمال والضوء والياسمين.

واعتمدت موصلي على لغة مشهدية كثيفة بالإيحاءات، تقوم على الانزياح والرمز والصورة البصرية، ما منح نصوصها طابعاً سينمائياً وحساسية وجدانية عالية، لاسيما في نهاياتها المشبعة بالخذلان الهادئ والأسئلة المفتوحة.

تنوع التجارب وحضور الهمّ الإنساني



شهدت الأمسية حضوراً لافتاً لشعراء ونقاد وكتّاب، ما أضفى على اللقاء طابعاً حوارياً تجاوز الإصغاء إلى التفاعل النقدي.

وتابع الحضور القراءات باهتمام، متوقفين عند الصور البلاغية والرموز الإنسانية التي لامست أسئلة الوجع والاغتراب والبحث عن المعنى، كما شارك بعض الحاضرين بمداخلات وقراءات قصيرة، ما جعل الأمسية مساحة مفتوحة لتبادل الرؤى والانفعالات الشعرية، لا مجرد منصة للإلقاء.

الشعر بوصفه مقاومة للجفاف الروحي



عكست أمسية “فسحة شعر” حضور الكلمة كفعل ثقافي قادر على مواجهة الجفاف الروحي وإعادة فتح النوافذ أمام الجمال والخيال والأسئلة العميقة.

وفي زمن تتكاثر فيه الضوضاء والقلق، بدا الشعر أشبه بفسحة ضوء صغيرة يجتمع حولها الحاضرون بحثاً عن تلك اللحظة النادرة التي تستطيع فيها القصيدة أن تلامس الإنسان من الداخل.