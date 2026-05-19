الحج في عيون الفنانين…لوحات تختزن السكينة وحنين الروح

استلهمَ الفنانون منذ قرون، مشاهد الحجيج والطواف والكعبة المشرفة، محاولين عبر لوحاتهم التقاط رهبة الرحلة المقدسة وما تتركه من أثر وجداني عميق في النفس والذاكرة، وفي هذه الأعمال، لا تبدو القوافل والصحراء وفضاءات مكة المكرمة مجرد عناصر بصرية، بل أناشيد لونية مشبعة بالروحانية والحنين والسكينة، تختزن مشقة الطريق وطمأنينة الوصول إلى بيت الله الحرام.

وقد انعكست في هذه الأعمال الفنية مشقة الطريق القديمة وفرحة الوصول إلى بيت الله الحرام، حيث امتزج البعد التعبدي بالتجربة الإنسانية، لتصبح رحلة الحج موضوعاً بصرياً حاضراً في الفن التشكيلي العربي والعالمي على حد سواء.

قوافل الحج في عيون المستشرقين

لم يقتصر تصوير رحلة الحج على الفنانين العرب، بل تناولها أيضاً عدد من الفنانين الغربيين والمستشرقين خلال القرن الـ 19، ومن أشهر تلك الأعمال لوحة “حجاج في طريقهم إلى مكة” للرسام الفرنسي ليون بيلي التي أنجزها عام 1861، والمحفوظة اليوم في متحف أورسيه بفرنسا، حيث صوّر فيها قافلة طويلة من الحجاج تشق الصحراء في طريقها نحو مكة المكرمة.

كما تناول الرسام الألماني المستشرق جورج إيمانويل أوبيز في لوحته “وصول المحمل لواحة في طريقه لمكة” عام 1805 مشاهد القوافل والحجاج خلال عبورهم الصحاري، مستحضراً أجواء الرحلة بما تحمله من مشقة وتوق روحي للوصول.

الفن الشعبي… ذاكرة الفرح بالحجاج

في العالم العربي، حضرت رحلة الحج في اللوحات الفنية والتصوير الفوتوغرافي والأعمال الجدارية الشعبية، التي ارتبطت بطقوس استقبال الحجاج عند عودتهم.

وتُظهر هذه الجداريات رموزاً دينية كالكعبة المشرفة وبئر زمزم والمسجد الحرام، إلى جانب عبارات مثل “حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً”، وأحياناً عبارات ترحيبية تحمل أسماء الحجاج، لتتحول الجدران إلى مساحة بصرية تعبّر عن الفرح الجماعي والاحتفاء الروحي بعودة الحاج.

الفن السوري… روحانية المكان المقدس

رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين محمد صبحي السيد يحيى أوضح في تصريح لـ سانا أن رحلة الحج لم تكن مجرد طقس ديني، بل شكلت مصدر إلهام للفنانين السوريين الذين جسدوا عبر لوحاتهم الأحاسيس الإنسانية الصادقة والروحانيات المرتبطة بالحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن عدداً من المتاحف والمعارض السورية، يضم لوحات تُظهر الحجيج وهم يعبرون الطرق الصحراوية القاسية وصولاً إلى مكة المكرمة، بما تحمله هذه المشاهد من رمزية ترتبط بالإيمان والصبر والتوق الروحي.

ولفت السيد يحيى إلى أن الفن السوري عكس عبر عقود شغف السوريين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال أعمال تناولت المسجد النبوي الشريف ومآذنه وجموع المصلين فيه، إضافة إلى لوحات جسدت مشقة الطريق وبهجة الوصول.

ومن بين الفنانين الذين تناولوا الحج في أعمالهم، الفنان منذر شرابي الذي صوّر الطرق الصحراوية وقوافل الحجيج بفرشاة تنبض بالحياة، فيما ركّز الفنان وليد سالم كموش على الحالة الروحية والضوء المرتبط بقدسية المكان وشعور السلام الداخلي لدى الحاج.

ابتهالات لونية للحرمين الشريفين

في تجربة الفنان التشكيلي الحلبي منذر شرابي، لا تبدو مكة المكرمة والمدينة المنورة مجرد موضوعين للرسم، بل فضاءين بصريين مشبعين بالروحانية والحنين والصفاء الداخلي.

فلوحات المسجد النبوي عنده لا تقدم القبة الخضراء والمآذن بوصفها عناصر معمارية جامدة، بل يغمرها بضوء شفيف وألوان دافئة تجعل المكان أقرب إلى حالة وجدانية وروحية، كما تبدو السماء في أعماله متحركة بخطوط لونية واسعة تمنح المشهد إحساساً بالتأمل والسكينة.

أما في أعماله الخاصة بالحرم المكي، فتتحول الكعبة المشرفة إلى مركز بصري وروحي نابض بالحركة، حيث يبدو الطواف دائرة إنسانية تتدفق بالحياة والإيمان، بينما يخلق التوازن بين الأسود والذهبي والأزرق حالة من الجلال الممزوج بالطمأنينة.

وتظهر أسراب الحمام في بعض اللوحات كرمز للسلام والتحرر الروحي، في حين تكشف الأعمال عن تأثر واضح بذاكرة المدن السورية القديمة، ولا سيما حلب بما تحمله من روح صوفية وعمارة تاريخية.

الحج في اللوحة السورية المعاصرة

من خلال هذه التجربة، يقدّم شرابي الحج بوصفه تجربة جماعية وإنسانية تتجاوز التوثيق البصري المباشر، حيث تتحول الشخصيات داخل لوحاته إلى جزء من الإيقاع التعبدي العام، يذوب فيها الفرد داخل الجماعة في لحظة إيمان مشتركة.

وتبدو هذه التجربة مختلفة نسبياً عن كثير من الاتجاهات التي سادت الفن التشكيلي السوري منذ ستينيات القرن الماضي، والتي انشغلت بقضايا الحرب والمدينة والتحولات الاجتماعية والسياسية، في حين بقي حضور الحج والمشاهد الدينية محدوداً مقارنة ببعض التجارب التشكيلية في تركيا والمغرب العربي وغيرها.

ورغم اقتراب بعض الفنانين السوريين من الأجواء الروحية الإسلامية، مثل محمود حماد في تجاربه الحروفية والتجريدية، ونذير نبعة في حساسيته تجاه المشاهد الجماعية، وعبد القادر أرناؤوط في اهتمامه بالعمارة الإسلامية، فإن موضوع الحج لم يتحول لديهم إلى مشروع بصري متكامل كما في تجربة منذر شرابي.

الفن والحج… لقاء الجمالي بالروحي

تكشف هذه الأعمال عن قدرة الفن التشكيلي على تحويل التجربة الدينية إلى لغة بصرية مشبعة بالمشاعر الإنسانية، حيث تتنوع الأساليب بين اللوحات الزيتية والأعمال الجدارية والتصوير الفوتوغرافي، لكنها تلتقي جميعاً عند محاولة التعبير عن رهبة المقدس ومشقة الطريق وطمأنينة الوصول.

وفي هذا التلاقي بين الجمالي والروحي، تبدو لوحات الحج أكثر من مجرد تصوير لمشهد ديني، بل محاولة لاستحضار أثر الرحلة المقدسة في الذاكرة والوجدان، وتحويلها إلى تراتيل لونية تحتفي بالإيمان والسكينة والبحث الدائم عن الصفاء الداخلي.