الخطاب الوطني الجامع… رؤية فكرية لتعزيز وحماية النسيج السوري

دمشق-سانا

أكد الباحث والكاتب مطيع البطين أن الخطاب الجامع يشكّل ضرورة ملحّة في ظل التحديات التي تمر بها البلاد، مشدداً على أهمية نشر الوعي وتحصين المجتمع من الانقسامات.

ولـفت البطين خلال اللقاء الفكري الذي قدمه في المكتبة الوطنية اليوم الإثنين تحت عنوان “أسس الخطاب الجامع لمواجهة الطائفية” إلى الأسس التي يقوم عليها بناء خطاب وطني اجتماعي قادر على تعزيز قيم التعايش بين مختلف مكوّنات المجتمع السوري وترسيخ مبادئ العيش المشترك.

رؤية لتعزيز الخطاب الوطني الجامع

وتحدث البطين عن الفرق بين الطائفة والطائفية، موضحاً أن الطائفة هي إطار اجتماعي أو مذهبي طبيعي، بينما تتحول الطائفية إلى حالة من التعصب ورفض الآخر، بما يشبه العصبية والعنصرية، وما يرافقها من أذى اجتماعي وسياسي، واعتبر أن أخطر ما يواجه المجتمعات هو صناعة الطائفية من قبل جهات تسعى إلى تحقيق مصالح ضيقة.

دور الوعي المجتمعي في حماية النسيج السوري

وانتقد البطين الدور السلبي لبعض المنصات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تروّج لخطاب الكراهية وتخلق بيئات متشددة تهدد السلم الأهلي، مؤكداً أن مواجهة هذا الخطاب تتطلب تعزيز الثقة داخل المجتمع وإبراز الشخصية الوطنية الجامعة.

وأشار البطين إلى أن بناء هذه الشخصية يستند إلى القدرة على إدارة التنوع، واتخاذ مواقف عادلة تنصر المظلوم دون النظر إلى الانتماء، إضافة إلى ترسيخ بيئة ديمقراطية وشفافة تقوم على الحوار والقانون، واستحضار نماذج العيش المشترك الحقيقي بعيداً عن التعايش الهش، وشدد على ضرورة مواجهة الخطاب التحريضي ومحاربة الاستعلاء والاصطفاف.

نماذج وطنية أسهمت في ترسيخ قيم العيش المشترك

واستعرض البطين نماذج من الشخصيات الوطنية السورية التي كان لها دور مؤثر في ترسيخ قيم الوحدة وتعزيز السلم والأمن، مشيراً إلى بروز عدد من الأسماء خلال سنوات الثورة ممن عُرفوا بمواقفهم الداعمة للعيش المشترك، ومنهم خلدون زين الدين وميشيل كيلو وباسل شحادة ومي سكاف وفدوى سليمان، كما توقف عند سيرة الشهيد محمد مساط الذي قدّم حياته لإحباط هجوم إرهابي استهدف كنيسة، ليجسّد بذلك نموذجاً صادقاً للانتماء الوطني.

في تصريح لـ سانا، أكد البطين أهمية هذه المحاضرات في تعزيز قيم المساواة والعيش الكريم، مشيراً إلى الدور المحوري للنخب المؤثرة ورجال الدين في مواجهة الخطاب الطائفي، كما شدد على دور الإعلام والمنابر الثقافية والدينية في صناعة الوعي، داعياً إلى تفعيل دور المؤسسات الحكومية في دعم العدالة الانتقالية ومتابعة الجرائم الإلكترونية والشائعات.

وشهد اللقاء مداخلات من الحضور تناولت سبل مواجهة الخطاب الطائفي بعد عقود من المخططات الشيطانية التي نفذها النظام البائد بحق الشعب السوري، حيث دعا المشاركون إلى توسيع نطاق الفعاليات الثقافية والتوعوية لتشمل جميع مكوّنات المجتمع السوري.

يُذكر أن مطيع البطين ناشط سياسي من درعا، وخريج كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، وانضم للحراك الثوري منذ بداياته، وتولى رئاسة المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية، كما كان عضواً في المجلس الوطني السوري، وعضواً في مجلس أمناء المجلس الإسلامي السوري.