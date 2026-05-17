بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.. فتح أبواب المتاحف السورية مجاناً أمام الزوار غداً

دمشق-سانا

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، فتح أبواب جميع المتاحف مجاناً أمام الزوار يوم غد الإثنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.

وأوضحت المديرية عبر موقعها الرسمي، أن استقبال الزوار سيكون خلال أوقات الدوام الرسمي، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على زيارة المتاحف والتعرف إلى الإرث الحضاري والثقافي السوري.

ودعت المديرية العامة للآثار والمتاحف الجمهور إلى زيارة المتاحف المنتشرة في مختلف المحافظات، واكتشاف ما تختزنه من كنوز أثرية تعكس عمق التاريخ السوري وغناه الحضاري، تحت شعار: “أهلاً بكم لاكتشاف تاريخنا وتراثنا العريق”.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف الـ 18 من أيار من كل عام، بهدف تسليط الضوء على دور المتاحف في حفظ التراث الإنساني وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى المجتمعات.