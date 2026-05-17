إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

تواصل الإصدارات السورية الحديثة حضورها في المشهد الثقافي العربي من خلال تنوع موضوعاتها وتعدد مقارباتها الفكرية والأدبية، حيث تعكس الأعمال الجديدة انشغالات الإنسان المعاصر وأسئلته الوجودية والتربوية والفلسفية، إلى جانب اهتمامها بالترجمة وأدب الناشئة والرواية الفكرية.

وتكشف هذه الإصدارات، الصادرة عن دور نشر سورية وعربية، عن حيوية الحركة الثقافية وقدرتها على إنتاج خطاب معرفي متجدد يجمع بين الأدب والفكر والقيم الإنسانية، ويقدّم للقارئ تجارب متنوعة تتراوح بين السرد الرمزي، والتأمل الفلسفي، والحكايات التربوية، والدراسات ذات البعد المعرفي والإنساني.

كتاب: الجد الحكيم والسلطان

المؤلف: جاهد ظريف أوغلو

المترجم: الدكتور يسران إسماعيل أوغلو

دار النشر: الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 2026

نبذة عن الكتاب: يقع ضمن سلسلة أدب الأطفال واليافعين ويقدم حكاية ذات طابع إنساني وتربوي تجمع بين الحكمة والقيم الأخلاقية بأسلوب سردي مشوق، وتدور أحداث القصة حول الجد “حسن” وزوجته “عائشة” اللذين يعيشان حياة بسيطة ويحظيان بمحبة أهل القرية واحترامهم، قبل أن تتغير مجريات حياتهما إثر موقف إنساني يكشف معاني الكرم والتضحية والتعاطف مع الآخرين.

ويعتمد الكتاب على أسلوب رمزي يبرز الصراع بين السلطة والحكمة، ويقدم رسائل تربوية موجهة للأطفال والناشئة حول الخير والعدل والقيم الإنسانية.

رواية: فريميا

المؤلف: سارة معين الكلدي

دار النشر: موازييك للدراسات والنشر دمشق 2026

نبذة عن الرواية: انطلقت الرواية من مشروع مدرسي بسيط، قبل أن تتحول إلى مشروع أدبي وفكري يسعى إلى توسيع حدود الأدب وفتح آفاق جديدة للتأمل والخيال.

وتستند الرواية إلى سؤال محوري: “ماذا لو كان الزمن كائناً حيّاً؟”، وهو السؤال الذي شكّل عوالمها وشخصياتها، وحوّل المفاهيم العلمية إلى صور ورموز شعرية نابضة بالحياة، وتقدّم الرواية تجربة تجمع بين الأدب والفلسفة والخيال، حيث تبدو كل صفحة كلوحة فنية مستقلة، وكل فكرة كأنها نغمة ضمن إيقاع سردي متكامل، في عمل ترى فيه الكاتبة بداية لمشاريع أدبية أكثر نضجاً وجرأة في المستقبل.

كتاب: علم الأخلاق ومأساة الكينونة

المؤلف: إيمانويل ليفينانس

الترجمة: عزيز توما إبراهيم محمود

دار النشر: الحوار للطباعة والنشر والتوزيع 2026

نبذة عن الكتاب: يعد الكتاب مدخلاً أساسياً إلى فلسفته الأخلاقية القائمة على فكرة “الآخر” والمسؤولية الإنسانية تجاهه، ويطرح رؤية فلسفية تجعل الأخلاق جوهر الوجود الإنساني، لا مجرد فرع من فروع الفكر.

ومن خلال حوارات وتأملات فلسفية عميقة، يناقش الكاتب قضايا الحرية والهوية والدين والعلاقة بالآخر، مستحضراً أفكار فلاسفة كبار مثل هيغل وهيدغر، في محاولة لإعادة الاعتبار إلى الإنسان بوصفه قيمة أخلاقية قبل أي شيء آخر.

كتاب: سيرة الخلفاء الراشدين

المؤلف: الدكتور محمد فايز كيفو

مراجعة وتدقيق: عامر خطاب

دار النشر: مكتبة الأسرة العربية للطباعة والنشر والتوزيع 2026

نبذة عن الكتاب: ينتمي الكتاب إلى سلسلة “الثقافة الإسلامية للناشئة”، التي تهدف إلى ربط المعرفة الدينية بالتطبيقات التربوية والسلوكية، إذ يتضمن تدريبات عملية وأسئلة وأنشطة تساعد الطلاب والناشئة على فهم السيرة وتحويل مضامينها إلى سلوك وقيم حياتية.

كما يعتمد الكتاب أسلوباً تعليمياً يجمع بين الشرح المبسط والتوجيه التربوي، بما يجعله مناسباً للمراكز التعليمية والدعوية وللقراء الصغار واليافعين.