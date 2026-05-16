مهرجان “منارات… لتصل الحكاية” يفتتح فعالياته في حديقة العروبة باللاذقية لتنشيط الحراك الثقاف

اللاذقية-سانا



استضافت حديقة العروبة في اللاذقية فعاليات مهرجان “منارات… لتصل الحكاية”، أمس الجمعة، وسط مشاركة واسعة من الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، والفرق التطوعية، في تظاهرة إبداعية تسعى إلى نفض الغبار عن التراث المحلي، وإشعال جذوة الحراك الثقافي والمجتمعي في عروس الساحل.

المهرجان الذي يمتد على مدار يومين، يشكل لوحة فسيفسائية تختزل ملامح تراث المدينة العريق، حيث يتنقل الزائر بين أركان وزوايا متنوعة تضج بالحياة، وتتكامل مع عروض فنية ومسرحية، ونغمات شجية من الأناشيد والأغاني التراثية الأصيلة، إضافة إلى أنشطة فكرية وثقافية موجهة لتخاطب مختلف الفئات العمرية، بتوقيع نحو عشرين جمعية وفريقاً ومنظمة من النخب الفاعلة في المحافظة.



وفي تصريح لمراسل سانا، أكد المنسق الإعلامي لجمعية “شرع الخير” محمد عبد الحق أن هذا الكرنفال الثقافي يأتي بالتوازي مع إعادة افتتاح حديقة العروبة كخطوة مضيئة ضمن مشروع “تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة – جسور”، الذي تنفذه وحدة دعم الاستقرار بالتعاون مع الجمعية، لافتاً إلى أن الفعالية تستهدف إعادة النبض والروح إلى الفضاءات العامة، وخلق رئة تفاعلية تجمع شتات الأنشطة المجتمعية والثقافية في المحافظة.



وبين عبد الحق أن جمعية “شرع الخير” وضعت بصمتها في المهرجان عبر عدة زوايا نوعية، تشمل ركناً صُمم خصيصاً للتراث، وآخر يفيض بقصائد الضاد وسحر اللغة العربية، إلى جانب ورشات وجلسات حوارية و”كوخ الكتاب” المعرفي، منوهاً بالدور المحوري للجمعية في إعادة تأهيل الحديقة وتهيئتها لتكون متنفساً حضارياً لأهالي المدينة.



من جانبه، أشار المدير التنفيذي لجمعية “بلدك أمانتك” عمر سقاطي إلى أن مشاركة الجمعية تتجسد في ركن يحمل اسم “بيت اللاذقية زمان”، وهو بمثابة جسر زمني يعرّف الأجيال الشابة بعادات وتقاليد الأجداد، من خلال نافذة بصرية تعرض مقتنيات وأدوات تراثية نادرة يعود تاريخها لعشرات السنين، كطاحونة القهوة التقليدية، والماكينة القديمة، ومجسمات ميكانيكية وتعبيرية تحاكي تفاصيل البيئة اللاذقانية القديمة.



وشدد سقاطي على القيمة المضافة التي تبثها هذه المهرجانات في العصب الثقافي والسياحي والاجتماعي للاذقية، معتبراً إياها ركيزة أساسية لتجذير ارتباط الجيل الجديد بهويته الثقافية الأصيلة وصون ذاكرته الجمعية.



ويندرج مهرجان “منارات… لتصل الحكاية” في سياق الحراك التنموي والمبادرات المجتمعية المتلاحقة التي تشهدها محافظة اللاذقية مؤخراً، ليرسم ملامح حيوية متجددة للمشهد العام، ويحقق معادلة التناغم الخلاّق بين عراقة الثقافة، وجمال الفن، والعمل الأهلي.



