بين شباك التذاكر والنقد السينمائي.. أفلام الجماهير تعيد رسم حدود التأثير

واشنطن-سانا

تخطف الأفلام الجماهيرية الأضواء مجدداً في صالات السينما العالمية، فيما تتواصل النقاشات النقدية حول حدود تأثير التقييم الفني أمام سطوة الأرقام وشعبية الأعمال التجارية، في مشهد يعكس تحولات متسارعة في علاقة الجمهور بالسينما خلال السنوات الأخيرة.

وخلال أيام قليلة فقط، أعادت خمسة أفلام معروضة تجارياً طرح هذا الجدل بقوة، بعدما حققت إيرادات عالية في السوقين الأمريكية والكندية، لتتجدد الأسئلة حول ما إذا كان النجاح الجماهيري لا يزال منفصلاً عن التقدير النقدي، أم أن الذائقة السينمائية نفسها بدأت تشهد تغيرات أوسع مع صعود المنصات الرقمية وثقافة التفاعل السريع.

إيرادات مرتفعة لخمسة أعمال سينمائية

بحسب بيانات موقع Box Office Mojo التابع لمنصة IMDb، والمتخصص في تتبع إيرادات شباك التذاكر عالمياً، تصدرت خمسة أفلام قائمة الإيرادات خلال الفترة الأخيرة، وهي: “ذا سوبر ماريو غالاكسي” وحقق أكثر من 403 ملايين دولار في الولايات المتحدة وكندا، فيما سجل “مشروع هايل ماري” نحو 319 مليون دولار، و”مايكل” 189 مليون دولار، وبلغت إيرادات “الشيطان يرتدي برادا 2” قرابة 82 مليون دولار، مقابل نحو 7 ملايين دولار لفيلم “هُراء”.

ولا تعكس هذه الأرقام فقط حجم الإقبال الجماهيري، بل تكشف أيضاً اتساع الفجوة بين طبيعة الأفلام القادرة على جذب السوق الواسع، وتلك التي تحقق حضوراً أكبر داخل الدوائر النقدية أو المهرجانات السينمائية.

السينما الجماهيرية تواصل الهيمنة

تؤكد تحليلات نشرها موقع Variety المتخصص في صناعة السينما في هوليوود أن السينما الجماهيرية لا تزال تفرض حضورها بقوة في السوق العالمي، مدفوعة بعوامل تتجاوز التقييم النقدي التقليدي، من بينها قوة العلامات التجارية، والاعتماد على الشخصيات المعروفة وسلاسل الأفلام، إضافة إلى الحملات التسويقية الضخمة التي تستهدف جمهوراً واسعاً عبر مختلف المنصات.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن نجاح أفلام مثل “سوبر ماريو غالاكسي” لا يرتبط بالقصة وحدها، بل يستند أيضاً إلى قاعدة جماهيرية ممتدة من ألعاب الفيديو والثقافة الشعبية، ما يمنح هذه الأعمال قدرة أكبر على تحقيق استقرار تجاري حتى في ظل تباين الآراء النقدية حولها.

كما أسهمت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز هذا النوع من الأفلام، حيث بات التفاعل الجماهيري السريع والمراجعات الفورية عاملاً مؤثراً في توجيه الإقبال على الأعمال السينمائية أحياناً أكثر من المقالات النقدية التقليدية.

السينما الفنية تحت ضغط السوق

في المقابل، تشير تحليلات نشرها موقع The Hollywood Reporter المتخصص في متابعة صناعة السينما العالمية إلى أن الأفلام ذات الطابع الفني أو المستقل لا تزال تواجه صعوبة في منافسة الإنتاجات التجارية واسعة الانتشار، رغم ما تحققه أحياناً من إشادة نقدية أو حضور لافت في المهرجانات الدولية.

وتوضح هذه التحليلات أن القيمة الفنية لم تعد وحدها كافية لضمان النجاح التجاري، في وقت أصبحت فيه السوق السينمائية أكثر ارتباطاً بسرعة التلقي، وحجم الدعاية، والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع خلال وقت قصير.

ويرى متابعون أن هذا التحول لا يعني تراجع أهمية السينما الفنية، بقدر ما يكشف تغيراً في آليات المشاهدة والتقييم، وخاصة مع انتقال جزء كبير من الجمهور نحو المنصات الرقمية التي أتاحت خيارات أوسع وأسرع في استهلاك المحتوى السينمائي.

تحولات في مفهوم النقد السينمائي

تشير قراءات نقدية حديثة في دراسات الإعلام والسينما، بحسب مجلة Sight Sound البريطانية المتخصصة في النقد السينمائي، إلى أن وظيفة النقد شهدت تحولاً تدريجياً خلال العقود الأخيرة، فلم يعد النقد يقتصر على التحليل الفني والجمالي الصارم، بل أصبح أكثر قرباً من ذائقة الجمهور وأساليب التفاعل الحديثة.

وفي كثير من المراجعات المعاصرة، بات بعض النقاد يخاطبون القارئ بلغة أقرب إلى التجربة الشخصية، مستخدمين عبارات من قبيل: “ستستمتع بهذا الفيلم” أو “سيترك لديك إحساساً معيناً”، وهو ما يعكس انتقالاً جزئياً من النقد الوصفي التقليدي إلى خطاب يميل نحو الإقناع والتأثير المباشر.

كما أسهمت البيئة الرقمية في تغيير أساليب الكتابة النقدية نفسها، حيث فرضت السرعة والتفاعل الفوري مع الجمهور حضوراً أكبر للمحتوى المختصر والانطباعي، مقابل تراجع نسبي لدور الصحافة الثقافية الورقية والتحليلات الطويلة التي كانت تشكل سابقاً مرجعاً رئيسياً لعشاق السينما.

بين الذائقة العامة وسلطة التقييم

تكشف هذه التحولات أن العلاقة بين الجمهور والنقد السينمائي لم تعد أحادية الاتجاه كما كانت في السابق، بل أصبحت علاقة متبادلة ومعقدة، يتأثر فيها كل طرف بالآخر، ضمن فضاء رقمي مفتوح ومتغير باستمرار.

ففي الوقت الذي يواصل فيه الجمهور الاعتماد على التقييمات الفورية والمراجعات الجماهيرية عند اختيار الأفلام، يحاول النقد السينمائي الحفاظ على دوره بوصفه أداة قراءة وتحليل تتجاوز منطق الأرقام السريعة وشباك التذاكر.

وفي المحصلة، تبدو السينما المعاصرة اليوم عند تقاطع حساس بين الفن والتجارة، وبين سلطة الجمهور ورؤية النقاد، بينما تواصل الأفلام الجماهيرية تعزيز حضورها العالمي، يبقى السؤال مفتوحاً حول مستقبل النقد السينمائي في عالم تتغير فيه الذائقة بسرعة، وتتعدد فيه مصادر التأثير والحكم على العمل الفني.