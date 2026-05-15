المفكرة الثقافية ليوم الجمعة الـ 15 من أيار 2026

دمشق:

1 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “حظ” و “الفأر الطباخ”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – عرض أفلام “الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

عرض الأفلام القصيرة “سبات” و”فطام” و””فراغ”، إخراج حسام حمو، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “الرئيسيات، صافرة، الدراما، الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

