قائدة فرقة ألحان رزان القدسي توظف الطرب الأصيل في خدمة المجتمع وصون التراث الموسيقي

دمشق-سانا

ارتبطت المايسترو والمغنية وعازفة العود رزان القدسي بالموسيقا منذ طفولتها، لتؤسس لاحقاً مع مجموعة من الموسيقيين فرقة “ألحان”، التي جعلت من الطرب الأصيل وسيلة للحفاظ على التراث السوري والعربي، ومن الفن جسراً لنشر الفرح والأمل في الفعاليات الثقافية والإنسانية.

وفي حوار مع سانا الثقافية، تحدثت القدسي عن تجربتها الفنية، ورسالة فرقتها، وشغفها بآلة العود، مؤكدةً أن الموسيقا الحقيقية هي تلك التي تبقى وفية لهوية الإنسان وذاكرته.

العود.. البيت الأول

عن علاقتها بالموسيقا، تروي القدسي أنها بدأت الغناء منذ الصفوف الأولى في المدرسة، وظهرت في برامج الأطفال على التلفزيون السوري، ثم انتسبت إلى المعهد الموسيقي في سن مبكرة، وتعلمت أولاً العزف على الأكورديون، قبل أن تتجه إلى آلة العود التي وصفتها بأنها “البيت والمسكن والأصل”.

وتقول: “مهما تعلمت آلات جديدة، يبقى العود الأقرب إلى روحي، ففي صوته دفء خاص يعبّر عن هويتنا الشرقية”.

“ألحان”.. أسرة موسيقية تجمعها المحبة والشغف

تضيف القدسي: “فرقة ألحان ليست مجرد مجموعة من العازفين والمغنين، بل عائلة صغيرة تجمعها المحبة والإيمان برسالة الفن”.

وتوضح أن الفرقة تعمل من خلال مركز ممتاز البحرة للفنون التابع لوزارة التربية والتعليم ومديرية تربية دمشق، إلى جانب نشاطاتها الخارجية التي تشمل حفلات خيرية وثقافية وإنسانية، ولا سيما في دور الرعاية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتابع: “حين نرى البسمة في عيون الناس نشعر أننا أعدنا إليهم شيئاً من ذكريات الزمن الجميل، لأننا ندرك أن الموسيقا قادرة على أن تمنح الناس لحظات من السعادة الصافية”.

الحفاظ على التراث السوري والعربي

تؤكد القدسي أن الهدف الأساسي للفرقة هو صون التراث الشرقي الأصيل، مع تركيز خاص على الأغنية السورية، موضحةً أنها تعود باستمرار إلى أرشيف التلفزيون السوري وإبداعات المطربين والملحنين السوريين لاختيار أعمال تركت بصمتها في تاريخ الفن.

وتقول: “لدينا مسؤولية كبيرة تجاه هذا التراث، فالأغنيات الأصيلة جزء من ذاكرتنا الثقافية، ومن واجبنا أن نعرّف بها الأجيال الجديدة حتى تبقى على صلة بجذورها”، مضيفةً: تحرص الفرقة على تقديم مختارات من الطرب العربي تحمل قيمة فنية ورسالة إنسانية، سواء كانت من سوريا أو من الدول العربية.

انتقاء واعٍ للأغنية الحديثة

عن موقفها من الأغاني الحديثة، تشير القدسي إلى أنها لا تعارض التجديد، لكنها تختار الأعمال التي تحافظ على روح الموسيقا العربية وهويتها، وتقول: “أؤمن بأن الأغنية الحديثة يمكن أن تكون جميلة ومؤثرة إذا احترمت أصول الموسيقا الشرقية وقدمت مضموناً حقيقياً يلامس الناس”.

خمسة عشر عاماً من الانسجام الفني

تتحدث القدسي بحب عن أعضاء فرقة ألحان الذين رافقوها على مدى خمسة عشر عاماً، معتبرةً أن العلاقة التي تجمعهم تتجاوز حدود العمل الفني.

وتقول: “نحن أصدقاء وأهل، وقد أصبح كل واحد منا جزءاً من حياة الآخر، وهذا الانسجام ينعكس على أدائنا فوق المسرح”.

وتضم الفرقة نخبة من الموسيقيين والمطربين، من بينهم مأمون مرعشلي على الكمان، وبشار أبو شامة على الناي، وبشار بطرس وعدنان دهميش على الإيقاع، وفراس الطباع على الغيتار، إضافة إلى أصوات متميزة مثل محمد سيد درويش، ومحمد جمعة، وفداء حمود، ومصطفى طه ومؤيد الشامي.

برامج فنية تحمل رسائل إنسانية

تحرص فرقة “ألحان” على تصميم برامجها بما يناسب طبيعة كل مناسبة وجمهورها، مع إتاحة المجال لتلبية طلبات الحضور.

وتوضح القدسي أن الفرقة تقدم أعمالاً لعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وفايزة أحمد، إضافة إلى القدود الحلبية والموشحات والتراث الشامي، وأغانٍ تحمل رسائل إنسانية مثل أغنية “يا ناس حبوا الناس”.

وتضيف: “أحياناً نخفي وراء الحفل رسالة تكريم لفنان لم ينل ما يستحقه من الضوء، أو دعوة إلى المحبة والسلام، فالفن الحقيقي يصل إلى الناس بصدق”.

دعم المواهب الشابة

تؤكد القدسي أهمية منح المواهب الجديدة فرصاً للظهور والتطور، مشيرةً إلى أن كثيراً من الفنانين الشباب يحتاجون إلى رعاية وإضاءة إعلامية تساعدهم على الوصول إلى الجمهور.

وتقول في ختام حديثها: “حين يقترن الفن بالمحبة والصدق، يصبح قادراً على أن يحفظ الذاكرة، ويمنح الناس أملاً جديداً بالحياة”.

سيرة ذاتية

رزان القدسي مغنية سورية وعازفة عود ومايسترو، تقود فرقة “ألحان” الموسيقية التي أسستها قبل نحو خمسة عشر عاماً، تعمل في مركز ممتاز البحرة للفنون التابع لوزارة التربية، وكرّست تجربتها الفنية للحفاظ على التراث الموسيقي السوري والعربي وتقديم حفلات ذات طابع ثقافي وإنساني.

بدأت مسيرتها الفنية منذ الطفولة، ودرست الموسيقا أكاديمياً، وتتقن العزف على العود والأكورديون والبيانو، وتعد من الأصوات المهتمة بإحياء الأغنية الأصيلة ونقلها إلى الأجيال الجديدة.