اتحاد الكتّاب العرب يطلق مهرجان السخرية الأول في دمشق احتفاءً بالكلمة الحرة والفن ‏الهادف

دمشق- سانا‏

أطلق اتحاد الكتّاب العرب مساء اليوم الأربعاء الدورة الأولى من مهرجان السخرية في ‏الأدب والفن 2026 في المكتبة الوطنية بدمشق، بالتعاون مع فريق رؤية الفني الشبابي، ‏وبحضور رسمي وفني وجمهور واسع من الشباب. ‏

وأكد ممثل رئيس الاتحاد، عضو المكتب التنفيذي الشاعر جهاد الأحمدية، أن المهرجان ‏يحتفي بالكلمة الهادفة الصادقة الملتزمة بالقيم الإنسانية، مشيراً إلى أن الأدب الساخر جزء ‏أصيل من تاريخ الحضارات، وأن كتّابه “يمتطون صهوة الكلمة الحرة ويضيئون سماء ‏الأدب العربي”.

كما وصف الأحمدية المشاركين بأنهم يرسمون لوحة سوريا الجديدة السائرة بثقة نحو ‏البناء والتطوير تحت شعار الكل يعمل من أجل الكل.‏

وتضمنت فعاليات المهرجان فقرات فنية متنوعة، بدأت بفقرة فوتومونتاج أعدّها محمد ‏علي الملا ومونتاج علي الشالاتي، جمعت أبرز مشاهد السخرية في الكوميديا السورية.

كما عُرضت رسوم الفنان علي فرزات الذي كسر حاجز الخوف من ديكتاتورية النظام ‏البائد عبر الكاريكاتور، إضافة إلى استذكار أهم الكتّاب والشخصيات السورية الساخرة ‏مثل: محمد الماغوط، وعبد الغني العطري، وناجي جبر، ووليد معماري، وهشام ‏شربتجي، وعبد السلام العجيلي، وغسان الرفاعي وممدوح حمادة، إضافة الى الصحف ‏الساخرة مثل الدومري والمضحك المبكي.

وقدّم مجموعة من الشباب مسرحية بعنوان “ثلاثة يسدّون آذانهم بالقطن” من إعداد ‏وإخراج جلال خرّاط وتمثيل كل من: همسة الأبطع، ومجد مرعي، ورامي فرح، وقيدار ‏زهرة، تناولت الخوف من مواجهة الواقع وغياب التواصل بين الأفراد، حيث تحدثت عن ‏شابين وامرأة كل يتحدث عن همه وكل يسد أذنه بالقطن فلا يسمع أحد الآخر.

كما عُرض فيلم قصير بعنوان “الخطّاط” (10 دقائق) عن نص للدكتور محمد عامر ‏المارديني، وسيناريو عماد نداف وإخراج هشام فرعون، حيث تناول قصة خطاط يواجه ‏الفساد عبر لوحاته، الفيلم من بطولة الفنانين نزار البدين ورانيا تفوح والفنان فريد واكيم ‏وعبد السلام خالد، ثم قدمت همسة الأبطح فقرة “استاند أب” كوميدي من إعداد وإخراج ‏محمد إياد يوسف بعنوان “نظرية مؤامرة” تسرد خلالها بطريقة ساخرة حالة نظرية ‏المؤامرة التي كان يتبناها النظام البائد ويزرع في نفوس السوريين أنه يحارب أطراف ‏متآمرة عليه.‏

ثم أعلن الاتحاد نتائج مسابقة الشعر الساخر ومسابقة القصة الساخرة، حيث حصد الشاعر ‏أحمد السليمان المركز الأول عن قصيدته “انتخابات البرلمان”، فيما حصل الشاعر عامر ‏رزوق على المرتبة الثانية عن قصيدته “الربو” في حين نالت الشاعرة شهد درويش ‏المرتبة الثالثة عن قصيدتها “بلاغة الخراب المنظم”.

كما جرى الإعلان عن نتائج مسابقة القصة الساخرة حيث نالت الجائزة الأولى قصة “‏سيرة ذاتية لربطة خبز”، للكاتبة تبارك أحمد عكّاش، فيما ذهبت المرتبة الثانية لقصة ‌‏”المشاعر المشلخة” للكاتب موفق قره حسن، فيما حازت قصة “مراهنة برائحة مرهم ‏المفاصل” لكاتبها أحمد خضر أبو إسماعيل جائزة المرتبة الثالثة.‏

واختُتمت فعاليات المهرجان بتكريم المشاركين من مخرجين وممثلين وفنانين، ومنهم ‏المخرج هشام فرعون وفريق العمل في الفيلم والمسرحية.

ويؤكد المهرجان أهمية السخرية في الأدب والفن السوري بوصفها مكوّناً رئيسياً في ‏السرد القصصي والروائي، إذ شهدت منذ خمسينيات القرن الماضي تطوراً نوعياً جعلها ‏ظاهرة فنية منفتحة على التأويل والقراءات المتعددة.