الموهبة ثروة وطنية.. رؤية وزارة الثقافة لبناء جيل مبدع يقود النهضة الثقافية السورية

دمشق-سانا

لا تنظر وزارة الثقافة إلى الموهبة بوصفها قدرة فردية عابرة، بل باعتبارها طاقة وطنية كامنة يمكن أن تسهم في صياغة مستقبل سوريا الثقافي.

ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على بناء منظومة متكاملة تبدأ باكتشاف الموهبة في أقصى القرى والبلدات السورية، وترافقها بالتدريب والتأهيل، وصولاً إلى تمكينها من الحضور على المنصات المحلية والعربية والدولية.

وفي هذا الصدد، يوضح رئيس دائرة رعاية المواهب وتنمية الإبداع في وزارة الثقافة عبد الرحمن شيخ الأرض في حوار مع سانا ملامح هذه الرؤية، والبرامج التي أطلقتها الوزارة لتحويل الطاقات الإبداعية إلى مشاريع ثقافية مستدامة، تربط الشباب بهويتهم الحضارية، وتفتح أمامهم مسارات واضحة نحو الاحتراف والإنتاج.

اكتشاف ورعاية وتمكين.. ثلاثة محاور للعمل

يؤكد شيخ الأرض أن الوزارة تنطلق من قناعة بأن الموهبة تمثل ثروة وطنية لا تقل أهمية عن أي مورد استراتيجي آخر، وأن الاستثمار في الإنسان المبدع هو استثمار مباشر في مستقبل البلاد.

ويبين أن دائرة رعاية المواهب وتنمية الإبداع تعتمد ثلاثة محاور مترابطة، تشمل الاكتشاف المنهجي للمواهب في الأدب والفنون التشكيلية والموسيقا والمسرح، ثم الرعاية والصقل من خلال برامج تدريبية متخصصة، وأخيراً تمكين الموهوبين وإيصالهم إلى منصات العرض والإنتاج.

ويشير إلى أن هذه الرؤية تجسدت في ثلاثة برامج وطنية أساسية، هي “الرحلة الجامعية” لاستكشاف المسارات المهنية للمواهب الشابة، و”رسالة” لإعداد قيادات ثقافية شابة، و”إبداع” لتطوير الطاقات الإبداعية في مختلف المجالات الفنية والأدبية.

من المراكز الثقافية إلى القرى البعيدة

حول آليات الوصول إلى المواهب في جميع المحافظات السورية، يوضح شيخ الأرض أن العدالة الثقافية تبدأ من تكافؤ الفرص، ولذلك تعتمد الوزارة على شبكة تضم أكثر من سبعين مركزاً ثقافياً موزعة في أنحاء سوريا، لتكون نقطة الانطلاق الأولى لاكتشاف الموهوبين.

ويكشف عن العمل على إطلاق برنامج “اكتشف – رحلة المواهب”، وهو برنامج متنقل يستهدف اليافعين بين 12 و18 عاماً، ويقام بالتناوب في المحافظات، بهدف الوصول إلى الموهوبين في بيئاتهم الأصلية.

كما تعمل الوزارة على تطوير منصة رقمية وطنية تتيح التقدم إلى البرامج عن بُعد، إلى جانب شراكات مع منظمات دولية ومحلية، من بينها برنامج “نماء”، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، الذي استفاد منه نحو 75 ألف يافع في اثنتي عشرة محافظة.

الموهبة والهوية.. جذور تمتد في التاريخ

يرى شيخ الأرض أن الموهبة تفقد كثيراً من قيمتها إذا انفصلت عن جذورها الحضارية، مؤكداً أن برامج الوزارة لا تكتفي بتطوير المهارات، بل تسعى أيضاً إلى تعزيز شعور الشباب بانتمائهم إلى تاريخ ثقافي غني وممتد.

ويضيف: إن هذا التوجه يظهر في البرامج الموسيقية والمسرحية والأدبية التي توازن بين الموروث الشعبي والكلاسيكي والمعاصر، بما يتيح للمبدع أن يستلهم تراثه ويطوره ضمن لغة معاصرة.

من الاكتشاف إلى الإنتاج الثقافي المستدام

يشير شيخ الأرض إلى أن مديرية ثقافة الطفل أطلقت خلال عامي 2025 و2026 مبادرات نوعية استفاد منها نحو نصف مليون شخص، موضحاً أن البرامج الوطنية الثلاثة تشكل قاعدة لنقل الموهبة من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة الإنتاج المؤسسي.

ومن أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة حالياً، افتتاح المركز الوطني للمواهب والمبدعين ليكون مظلة وطنية متخصصة، إضافة إلى تنظيم مسابقات وطنية ومشاركات إقليمية ودولية تتيح للمواهب السورية عرض نتاجها وتوسيع حضورها.

خارطة طريق واضحة نحو الاحتراف

يلفت شيخ الأرض إلى أن منظومة العمل الثقافي تبدأ من المراكز الثقافية، مروراً بالبرامج التخصصية، ثم المعاهد الفنية المتخصصة مثل المعهد العالي للموسيقا والمعهد العالي للفنون المسرحية، وصولاً إلى منصات العرض والإنتاج في المسارح ودور الثقافة ودور النشر.

ويؤكد أن هذه المقاربة تضع أمام الموهوب مساراً واضحاً يحدد مراحل التدريب والجهات المرجعية وفرص العرض والإنتاج، إلى جانب برامج إرشاد فني تربطه بمبدعين ذوي خبرة في مجاله.

رسالة إلى الشباب السوري

يختتم شيخ الأرض حديثه بالتأكيد أن سوريا بحاجة اليوم إلى طاقات شبابها المبدع لاستعادة مكانتها الثقافية التي تستحقها، داعياً أصحاب المواهب إلى التواصل مع أقرب مركز ثقافي ومتابعة الإعلانات الرسمية للوزارة والاستفادة من البرامج المتاحة.

ويقول: إن أبواب دائرة رعاية المواهب وتنمية الإبداع مفتوحة لكل صاحب موهبة جادة، لأن بناء الإنسان المبدع هو الخطوة الأولى في بناء مستقبل ثقافي يليق بسوريا وتاريخها الحضاري.