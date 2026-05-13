فعالية ثقافية في دمشق تسلط الضوء على فن الموشحات

دمشق-سانا

سلّطت الفعالية الثقافية التي نظّمتها مؤسسة “مبدعون من أجل وطن” في دمشق مساء اليوم الثلاثاء، الضوء على فن الموشحات الأندلسية، من خلال عرض تعريفي تناول نشأة هذا الفن وتطوره.

وجمعت الفعالية بين العرض المعرفي والمقامات الموسيقية، مقدّمةً للجمهور رؤية شاملة حول هذا الفن الذي يجمع بين الشعر والغناء والإيقاع.

واستعرض المايسترو بشر عيسى، خلال عرض موسّع، الخلفية التاريخية لظهور الموشح في الأندلس بوصفه قالباً شعرياً جديداً كسر نمط القصيدة العربية التقليدية ذات الوزن والقافية الموحدة، ليقدّم بنية أكثر تنوعاً في الإيقاعات والقوافي، وأوضح أن تسمية “الموشح” مشتقة من الوشاح، في إشارة إلى الزخرفة اللفظية والموسيقية التي تميّز هذا الفن، حيث تتداخل فيه الفصحى مع العامية، ويُستخدم فيه أسلوب النداء والاستجابة بين المغني والجوقة.

وتطرّق عيسى إلى التأثير الإسباني الواضح في الموشحات، ولا سيما في الخرجة الختامية التي كانت تُكتب أحياناً بلغة الرومانس (الإسبانية القديمة) أو باللهجات العامية، مشيراً إلى أن بناء الموشح كان يبدأ أحياناً من هذه الخرجة المستمدة من الأغاني الشعبية.

كما تناول التطور التاريخي للموشح بعد خروجه من الأندلس وانتقاله إلى المغرب العربي وبلاد الشام ومصر، حيث اكتسب خصائص جديدة وارتبط بموازين إيقاعية بلغ عددها سبعة عشر وزناً، من أبرزها: السماعي الثقيل، المخمس، المحجر، المدور والمصمودي.

وتوقف عيسى عند المدارس المشرقية التي أسهمت في إحياء هذا الفن، وفي مقدمتها المدرسة الحلبية التي برز فيها أعلام كبار مثل عبد القادر الحجار وعمر البطش، اللذين أسهما في تطوير التلحين وتوسيع حضور الموشحات في سوريا ومصر.

كما أشار إلى انتقال هذا الفن إلى القاهرة عبر الفنان شاكر أفندي الحلبي في القرن التاسع عشر، ليستمر انتشاره على يد روّاد مصريين مثل سلامة حجازي وداوود حسني وسيد درويش.

ويُعد المايسترو بشر عيسى أول موسيقي سوري ينضم إلى المجلس الدولي للموسيقا، وهو مؤلف وقائد كورالي بارز أسّس كورال أورجوان وجمعية أصدقاء الموسيقا، وحصد جوائز عالمية في قيادة الكورال من بلغاريا والنمسا والصين، ما يعكس مكانته الفنية ودوره في إحياء التراث الموسيقي العربي.