التربية في العصر الرقمي… محاضرة تحذر من مخاطر الإفراط في استخدام الشاشات

دمشق-سانا

تفرضُ الثورة الرقمية تحدياتٍ متزايدة على الأسرة والمجتمع مع تحول الشاشات والهواتف الذكية إلى جزء أساسي من حياة الأطفال، ما يفرض الحاجة إلى وعي تربوي يوازن بين فوائد التكنولوجيا ومخاطر الإفراط في استخدامها، وهو ما تناولته محاضرة “التربية في عصر الاتصالات والتكنولوجيا”، التي استضافها المركز الثقافي العربي في المزة اليوم الأربعاء.

الشاشات بين الفائدة والإدمان

المحاضرة التي أقيمت ضمن فعاليات أسبوع الثقافة المجتمعية بدمشق، بحضور عدد من المهتمين بالشأن التربوي والاجتماعي، للدكتورة نسرين عبيد، تناولت مفهوم التكنولوجيا بوصفها وسيلة تحمل فرصاً كبيرة للتعلّم والتواصل إذا أُحسن استخدامها، مقابل مخاطر حقيقية عند الإفراط فيها، مشيرةً إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الأجهزة بحد ذاتها، بل في غياب التوازن والرقابة.

وأوضحت عبيد أن الاستخدام المفرط للشاشات قد يؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية واجتماعية، منها ضعف التركيز واضطرابات النوم والعزلة الاجتماعية وقلة النشاط الحركي، إلى جانب التأثير السلبي في نمو مهارات التواصل لدى الأطفال.

ولفتت إلى أن هذه التحديات تتفاقم في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها كثير من الأسر السورية، ما يدفع بعض العائلات إلى استخدام الأجهزة الذكية كوسيلة دائمة للترفيه أو إشغال الأطفال.

التعليم الرقمي… فرصة لا تُهدر

في المقابل، بيّنت المحاضرة أن التكنولوجيا يمكن أن تتحول إلى أداة تعليمية فعالة عند استخدامها بوعي، من خلال التعلم المرن والتعليم عن بعد، والتواصل مع الأهل المغتربين، مستشهدةً بتجارب نجحت خلالها تطبيقات الهاتف في دعم تعلم الأطفال خلال سنوات الثورة السورية، ولا سيما في المناطق المحاصرة.

وأكدت عبيد أن المطلوب ليس المنع الكامل، بل ترشيد الاستخدام وتعزيز الثقافة الرقمية داخل الأسرة، بما يحفظ الفائدة ويحدّ من الأضرار.

الأسرة تبدأ من القدوة

قدّمت المحاضرة مجموعة من النصائح العملية للأهل، ركزت على أهمية القدوة الحسنة، وتحديد أوقات استخدام الشاشات، وتفعيل الرقابة الأبوية، وتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والحرفية، والتفاعل الأسري المباشر.

واختتمت عبيد محاضرتها بالتأكيد على أن مسؤولية حماية الأطفال من الإدمان الرقمي تبدأ من الأسرة، داعيةً إلى التعامل مع التكنولوجيا كأداة لبناء المعرفة لا كوسيلة لعزل الأطفال عن واقعهم الاجتماعي والإنساني.

يُذكر أن أسبوع الثقافة المجتمعية الذي تقيمه مديرية الثقافة بدمشق، يتضمن سلسلة فعاليات ومحاضرات توعوية وثقافية تناقش قضايا الأسرة والشباب والتربية والصحة النفسية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الحوار والمسؤولية الاجتماعية.