قراءات نقدية تحتفي في حمص بـ “نافذة الأمل” للقاصة هنادي أبو هنود

حمص-سانا

وقعت القاصة هنادي أبو هنود مجموعتها القصصية الجديدة ” نافذة الامل” مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن الفعالية التي ينظمها الملتقى الثقافي اليسوعي في حمص، تحت عنوان شرفات فتح كتاب.

وحضر حفل التوقيع الذي استضافه نادي الرابطة في حي بستان الديوان بحمص، شخصيات أدبية وثقافية، وتخلله تقديم قراءات نقدية وإضاءات فكرية حول العمل ومضامينه وأسلوبه الفني، حيث قدّم الإضاءة النقدية كل من الدكتور أسامة المتني والروائية سكون شاهين، فيما أدارت الجلسة رولى غريبة.

وأوضحت القاصة أبو هنود في تصريح لمراسل سانا أن اختيار عنوان “نافذة الأمل”، جاء من ضرورة وجود الأمل في حياة الإنسان، ليكون دافعاً إيجابياً للمضي قدماً، مشيرة إلى أن تجربتها الشخصية انعكست في قصص المجموعة، باعتبار أن التجربة الفردية جزء من التجربة الإنسانية العامة.

وأكدت أبو هنود أن الأدب قادر على إحداث التغيير وبث روح التفاؤل، لافتة إلى أن النقد يمثل إبداعاً موازياً، وأن الناقد يعد أديباً ثانياً يضيف إلى النص بعداً جديداً، ما ينعكس إيجاباً على مسيرتها الأدبية.

من جانبه، أشار الدكتور المتني، مدير التفرغ العلمي في جامعة حمص، إلى أن المجموعة تميزت بعناصر فنية متعددة، كالسرد والحوار والصراع وبناء الحبكة والشخصيات، إضافة إلى توظيف الأزمنة والأمكنة، مبيناً أن النصوص استمدت موضوعاتها من واقع الحياة اليومية وتجارب وثقافة الكاتبة، والتي نجحت في توظيف شخصياتها بعمق وسلاسة، كما أن المشهد القصصي جاء واقعياً في معظم قصصها، بعيداً عن المبالغة، مع تسلسل منطقي للأحداث، ضمن معايير فنية واضحة.

بدورها، رأت الروائية شاهين أن تجربة أبو هنود تمثل تجربة متفردة ذات خصوصية، مشيرة إلى أن “نافذة الأمل” قدمت سرديات متنوعة تحمل مضامين إنسانية تبعث التفاؤل، وتتسم أيضاً ببساطة اللغة وتكامل البناء السردي.

من جهته، تحدث الشاعر والقاص كامل بشتاوي عن المضامين العميقة في قصص المجموعة، وتناولت في بعضها توريث القيم الوطنية وروح المقاومة عبر الأجيال، ودعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية النقد الموضوعي في إبراز جماليات العمل الأدبي.

كما عبّرت هلا ربّاحية، من الحضور عن سعادتها بالمشاركة في حفل توقيع هذه المجموعة، التي تفتح آفاقاً معرفية متنوعة عند قارئها.

ويأتي هذا النشاط في إطار دعم الحراك الثقافي في مدينة حمص، وتعزيز دور الأدب في التعبير عن قضايا الإنسان والمجتمع، بما يسهم في ترسيخ قيم الأمل والإبداع.