المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 3 من أيار 2026

دمشق:

1 – نشاط نظافة بعنوان “النظافة ثقافة”، بإشراف المركز الثقافي العربي في برزة بالتعاون مع لجنة الحي والمدرسة الابتدائية، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – ملتقى المديريات في وزارة الثقافة للإنجاز والتعاون، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – ورشة عمل بعنوان “تأملات في سورتي الكهف ويس”، بإشراف فتحية مراحلي، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11 صباحاً.

4 – افتتاح دورة “بصيرة أنوار العربية لتعليم اللغة العربية للمكفوفين”، بإشراف الأستاذة أسماء عبيد، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – محاضرة تثقيفية للسيدات بعنوان “البركة في حياتنا.. كيف نحصل عليها ؟”، تلقيها المهندسة مؤمنة علواني، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – عرض فيلمي الأطفال المترجم دورا ومدينة الذهب المفقودة، والمدبلج كيف تروض تنينك، في صالة سينما كندي دمر, الساعة الـ 4 عصراً.

7 – دورة مبادىء برامج ثري دي ماكس – مودلينج، بإشراف المهندسة آية الميقري، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4 عصراً.

8 – محاضرة بعنوان “الثورة وبناء الوعي المجتمعي الجذور والضوابط والآفاق”، يلقيها الأستاذ محمد الفيومي، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 5 عصراً.

9 – ندوة بعنوان “السلوكيات المجتمعية لتحقيق العدالة الاجتماعية”، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساء.

10 – المعرض الفني السنوي للمدرسة الوطنية السورية الخاصة، بعنوان “لا وقت إلا للحياة”، في خان وحود بشارع مدحت باشا، الساعة الـ 6 مساء

11- عرض أفلام “الشيطان يرتدي برادا 2، محارب الصحراء، الماعز، برشامة، إيجي بيست”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

جلسة حوارية بعنوان “دور المؤسسات الثقافية في تكوين الوعي المجتمعي”، في قاعة المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 6 مساء.

حمص:

محاضرة بعنوان “مهارات التواصل الفعّال”، يقدمها الأستاذ محمد جبر، في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 12 ظهراً.

طرطوس:

1 – ندوة بعنوان “المرأة بين القانون والقلم والاستقلال الاقتصادي”، تقدمها الأستاذتان غنوة مصطفى ولينا حمود، في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – ندوة بعنوان “الجمال والمحبة في أدب ضحى جهاد أحمد”، في قاعة المؤتمرات بكلية الآداب في جامعة طرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

اللاذقية:

مهرجان الطفولة الأول في المركز الثقافي العربي بعين الشرقية، بالتعاون مع مدارس البلدة، الساعة الـ 11 صباحاً.

حلب:

1 – المهرجان الثقافي المجتمعي ضمن مبادرة “أرض السلام” المجتمعية، في المركز الثقافي بعفرين، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان “إنترنت الأشياء بوابتنا نحو عالم ذكي”، للمهندسة: هيا حمود، في المركز الثقافي بدير حافر، الساعة الـ 1.30 ظهراً.

3 – عرض أفلام “الصافرة، قمة، اللعب مع العيال، إيجي بيست، محارب الصحراء، الشيطان يرتدي برادا 2″،في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.