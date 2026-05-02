إحياء الذكرى الستين لرحيل فخري البارودي بأمسية تكريمية في جرمانا

دمشق-سانا

احتفى نادي سينما جرمانا بالزعيم الوطني والشاعر السوري الراحل فخري البارودي، في أمسية ثقافية وفنية اليوم السبت بمناسبة مرور 60 عاماً على رحيله، تخللتها عروض سينمائية وموسيقية أعادت إحياء إرثه الوطني والفني، وأكدت أهمية الثقافة في مواجهة التحديات التي تعيشها سوريا.

مخرج يبحث عن شيخ الشباب

قدم النادي عرضاً للفيلم التسجيلي “مخرج يبحث عن شيخ الشباب” للمخرج الراحل نبيل المالح، وهو عمل يمتد لنحو 40 دقيقة، يوثق سيرة البارودي بوصفه أحد أبرز وجوه النضال الوطني ضد الانتداب الفرنسي، إلى جانب كونه شاعراً وموسيقياً ترك بصمة واضحة في الذاكرة الثقافية السورية.

يسلّط الفيلم الضوء على شخصية البارودي الدمشقية الأصيلة، مستعرضاً لقاءات نادرة وصوراً ووثائق أرشيفية، ويقدم مقاربة بين دمشق في الماضي والحاضر من خلال إرثه الوطني والفني، بما يعكس عمق تأثيره في الحياة السياسية والثقافية.

موشحات البارودي… ذاكرة موسيقية تتجدّد

تضمنت الأمسية فقرة استماع لمجموعة من الموشحات التي نظمها البارودي ولحنها الموسيقار عمر البطش، ومنها موشح “بات بدري” و” بين قاسيون وربوة” وغيرها من الأعمال التي شكلت جزءاً من الذاكرة الموسيقية السورية وأسهمت في تطوير فن الموشح، إضافة إلى دور البارودي في دعم فنانين كبار مثل صباح فخري.

مدير نادي سينما جرمانا ناصر منذر أكد في تصريح لـ سانا، أن الأمسية تستعيد إرثاً وطنياً وفنياً ترك بصمة في الوجدان السوري، مبيناً أهمية تكريم شخصية وطنية بحجم البارودي، والذي كان من أبرز مثقفي سوريا وشعرائها، وترك إرثاً غنياً من القصائد والموشحات التي ما تزال حاضرة للآن.

من جهتها نيرفانا داوود، أحد الحضور، أشادت بمضمون الفيلم الذي يظهر تعدد جوانب الإبداع عند البارودي بين النضال والشعر والموسيقى، لافتة إلى أهمية البحث في سير الشخصيات التي تركت أثراً كبيراً في الذاكرة الوطنية.

نبذة عن البارودي

ويعد فخري البارودي (1886–1966) أحد أبرز الشخصيات الوطنية والثقافية السورية، جمع بين النضال السياسي والإبداع الأدبي، كما كان من أوائل المقاومين للانتداب الفرنسي، حيث شارك في معركة ميسلون وتعرض للاعتقال والنفي، وإلى جانب نشاطه الوطني، أسهم البارودي في إحياء التراث الموسيقي العربي، ولا سيما الموشح ورقص السماح، عبر تأسيس فرق فنية ودعم الحركة الموسيقية، عُرف أيضاً كشاعر حيث كتب نشيد “بلاد العرب أوطاني”، وترك عدداً من المؤلفات والدواوين، قبل أن يرحل في دمشق عن 80 عاماً.