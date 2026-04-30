فعالية فنية تواكب اليوم العالمي للجاز في دمشق

دمشق-سانا

أحيت فرقة دمشق لموسيقا الجاز أمسية استثنائية احتفالاً بـ يوم الجاز العالمي، وقدّمت عرضاً موسيقياً لافتاً بقيادة دلامة شهاب، وسط حضور جماهيري كبير ونفاد كامل للتذاكر، واصطحب الحفل الجمهور في رحلة فنية تنقّل خلالها بين مدارس الجاز العالمية وإيقاعات التراث السوري، في تجربة موسيقية جمعت بين التنوع والابتكار.

وتضمّن البرنامج مزيجاً من الأعمال العالمية الشهيرة مثل Caravan وFly Me to the Moon وNew York, New York، إلى جانب مقطوعات مستوحاة من التراث السوري أعيد تقديمها بروح جازية حديثة، فهذا التوليف بين الأصالة والتجديد أظهر قدرة الفرقة على الانتقال بسلاسة بين أنماط موسيقية متعددة، مع الحفاظ على هوية فنية.

وأوضح قائد الفرقة دلامة شهاب في تصريح لـ سانا، أن التحضير للحفل تم عبر ورشات عمل مكثفة، مشيراً إلى أن المقطوعات العالمية احتُفظ بتوزيعها الكلاسيكي لكونها معروفة على نطاق واسع، بينما تمثّل التحدي الأكبر في التعامل مع الموسيقا الشرقية باستخدام آلات غربية لا تحتوي على “ربع تون”، ووجّه شهاب تحية للموسيقي نزار عمران المقيم حالياً في الخارج، مؤكداً أن الفرقة تسير على نهجه باعتباره أحد أساتذتها في هذا المجال.

من جهته، عبّر القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، عن إعجابه بالحفل، لافتاً إلى أن نفاد البطاقات شكّل مفاجأة إيجابية تعكس اهتمام السوريين المتزايد بموسيقا الجاز، واعتبر أن إقامة مثل هذه الفعاليات مؤشر على تعافي سوريا، معبّراً عن تفاؤله بمستقبل البلاد في ظل الأجواء الفنية والفرح التي تعيشها رغم التحديات.

وتُعد موسيقا الجاز من أبرز الأنماط الموسيقية العالمية التي نشأت في الولايات المتحدة مطلع القرن العشرين، وتمتاز بالارتجال والتنوع الإيقاعي وقدرتها على دمج ثقافات موسيقية مختلفة، ما يجعلها فناً متجدداً وحياً باستمرار.

ويُحتفل بـ يوم الجاز العالمي في الـ 30 من نيسان من كل عام بمبادرة من منظمة اليونسكو، بهدف تعزيز الحوار بين الثقافات ونشر قيم السلام والتفاهم من خلال الموسيقا، حيث تشارك دول عديدة حول العالم في إحياء فعاليات وحفلات خاصة بهذه المناسبة.

