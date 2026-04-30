الهوية السورية عبر التاريخ في محاضرة ثقافية بحمص

حمص-سانا

نظّم ملتقى أورنينا للثقافة والفنون محاضرة تاريخية بعنوان “الهوية السورية من ظلال إيبلا إلى كنعان إلى عمور وآرام”، وذلك في صالة كاتدرائية الروح القدس بحي الحميدية في مدينة حمص، قدّمها الكاتب وعضو الجمعية التاريخية السورية فراس النجار.

وتناول النجار خلال المحاضرة مسار تشكّل الهوية السورية عبر المراحل التاريخية المختلفة منذ فجر الحضارات، مشيراً إلى أن موقع تل مريبط في سوريا يُعد من أقدم مواقع الزراعة المكتشفة، حيث شكّل نقطة تحول مفصلية في تاريخ الإنسان من حياة الترحال إلى الاستقرار، ما أسهم في انطلاق أولى الثورات الحضارية.

واستعرض المحاضر الفترات التاريخية المتعاقبة في سوريا، بدءاً من اكتشاف الزراعة، مروراً بالهجرات القديمة التي لا تزال موضع جدل بين الباحثين، بما فيها الهجرات السامية، والأقوام العمورية والكنعانية، وصولاً إلى الآراميين، وما تخلل ذلك من دخول شعوب أخرى، وانتهاءً بالعصر الهلنستي ثم الفتح العربي الإسلامي.

وأكد النجار أن الهوية الوطنية السورية بما تحمله من غنى حضاري تواجه تحديات تستوجب استنهاض الذاكرة التاريخية واستحضار دروسها الغنية، لتمتين الركائز الجامعة، مبيناً أنها رغم ما شهدته من تحولات عبر الزمن لا تزال تحتفظ بجذورها الحضارية العميقة ومقوماتها الأساسية.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة ملتقى أورنينا، ريمون كبرون، أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة نشاطات ثقافية مستمرة ينظمها الملتقى، بهدف تنشيط الحراك الثقافي وتعميق الوعي بتاريخ سوريا وحضارتها.

من جهته، أكد الخور أسقف ميشيل نعمان، راعي الكنيسة، أهمية الاستمرار في إقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية التي تسهم في تعزيز الوعي بالجذور التاريخية، وتدعم بناء وعي جمعي قادر على مواجهة التحديات التي تمر بها الهوية السورية.

حضر المحاضرة عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والتاريخي.