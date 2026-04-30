صدور النسخة الإلكترونية للعدد الأول من مجلة المكتبة الوطنية السورية

دمشق-سانا

صدر العدد الأول من النسخة الإلكترونية لمجلة المكتبة الوطنية السورية، متضمناً دراسات وأبحاثاً علمية مدعومة بملخصات باللغة الإنكليزية، إلى جانب عرض للإصدارات والنشاطات الخاصة بالمكتبة، على أن تصدر قريباً النسخة الورقية من المجلة.

المجلة ميلاد جديد للفكر الحر

استهلت رئيس تحرير المجلة الدكتورة مجد عبد المجيد قمر الافتتاحية بكلمةٍ لها، قالت فيها: “بكل مايختلجُ في الوجدان من معاني الأنفة والإباء، وفي غمرة النصر الذي تنفست بصبحه أرض سوريا بعد ليلٍ طال عناه، نفتح اليوم صفحات العدد الأول من مجلة المكتبة الوطنية السورية، وإننا لا نقدم بهذا الإصدار تقليداً أكاديمياً رتيباً، بل نعلن ميلاداً جديداً للفكر الحر في وطنٍ استرد نبضه، واستعاد ألقه”.

وأشارت قمر إلى أن العدد التأسيسي حرص على سعة الآفاق وتعدد المشارب، ليعكس رؤية المكتبة ذات الأبعاد الثلاثة: التراث أصالةً، والمكتبات وعاءً أميناً، والفكر المعاصر ريادةً، ولفتت إلى أن المجلة تتعانق في صفحاتها أدوات العصر الحديث مع عمق الجذور ضمن مشهدٍ معرفي متكامل.

دراسة حول دور الأدب وأسلوب إدارة البيانات

بحثت مقالة بعنوان “دور الأدب بتعزيز المشترك الإنساني وتكوين اتجاهات إيجابية نحو الحوار بين الثقافات”، للدكتور المساعد في اللغة الإنكليزية بدر الحسين دور الشعر والقصة والرواية والمسرح لتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وبناء اتجاهات إيجابية نحو الحوار بين الثقافات، بينما تناولت دراسة للدكتورة نسرين القباني بعنوان.. “نسيج البيانات كأسلوب لإدارة البيانات الذكية في المؤسسات السورية.. دراسة حالة: جامعة دمشق”، إدارة البيانات الذكية وحل مشكلة التشتت الرقمي، وخلق مسارات افتراضية ذكية للربط بين الأنظمة.

دراسات ومقالات إسلامية متنوعة

عالج الدكتور في أصول الفقه مسلم طيبة عبر دراسته النقدية “نسبة علي بن ميمون المغربي الإدريسي إلى الطريقة الشاذلية” باعتبارها نسبة خاطئة لأحد أشهر رجالات التصوف في القرن العاشر الهجري، فيما قدمت الدكتورة في التفسير وعلوم القرآن نور الحبشي “اللطائف البلاغية في زيادة المبنى في صيغة (أفعل) في القرآن الكريم”، مستعرضةً العلاقة بين زيادة المبنى وزيادة المعنى.

وتحت عنوان “ابن المنيّر الإسكندري قاضياً” تحدثت فرح نصري شيخ البزورية، وهي ماجستير في التفسير وعلوم القرآن عن دراسة تحليلية للمسائل القضائية في تفسير ابن المنيّر، وتحليل الأحكام الشرعية المتعلقة بالقضاء، وأخلاق القاضي وأسس عمله، كما تناولت الدراسة التحليلية المقارنة “الخلاء والملاء بين الغزالي وديفيز” لمؤلفتها سوسن حمدو رجب وهي ماجستير في العقائد والأديان المقارنة بين تصور الفيلسوف أبي حامد الغزالي والفيزيائي المعاصر بول ديفيز للفراغ، والربط بين علم الكلام الإسلامي والفيزياء الكونية الحديثة.

كما تضمن العدد دراسة وتحقيقاً لـ”محمد رشيد عباس”، وهو دبلوم بعلوم المخطوطات، معنونةً ب”جواب عن سؤال حول ضريح السيدة رقية بدمشق لبرهان الدين الناجي”، ليختتم العدد بالتعريف بجائزة الكتاب العربي في الدوحة.

وللاطلاع على النسخة الإلكترونية للعدد الأول من مجلة المكتبة الوطنية السورية الدخول إلى الرابط التالي:

