حوار فكري في المركز الثقافي العربي بالمزة يناقش أزمة المثقف العربي وتحديات دوره

دمشق-سانا

ناقشت ندوة حوارية أقيمت اليوم الأربعاء في المركز الثقافي العربي بالمزة، أبرز التحديات التي تواجه المثقف العربي، إضافة إلى الأخطاء الشائعة في المجتمعات العربية حول مفهوم المثقف ودوره.

الندوة الحوارية التي حملت عنوان “أزمة المثقف العربي” هي الجلسة الثامنة والعشرون من سلسلة الصالون الفكري الأدبي الذي يقيمه المركز بشكل دوري، وأدارها الكاتب والشاعر إبراهيم المنصور، وحضرها عدد من العاملين في الشأن الثقافي.

واستهل منصور حديثه بإعادة تعريف الثقافة حسياً بوصفها أداة للتقويم، بينما يشير التعريف الاصطلاحي إلى المثقف باعتباره الإنسان الفطن المهذب، كما ورد في اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف.

وأشار المنصور إلى أن أول تعريف للثقافة ظهر عام 1871م، وكان تعريفاً شاملاً لا يزال معتمداً حتى اليوم، باعتبار الثقافة “الكلّ المعقّد الذي يشمل المعرفة والعادات والتقاليد والأخلاق والقيم”، ثم أكد الناقد غدير إسماعيل ضرورة تصحيح الفكرة التقليدية عن المثقف بوصفه شخصاً يجمع كل المعارف، مشدداً على أهمية عنصر الفاعلية، أي قدرة المثقف على توظيف معارفه في حل مشكلاته ومشكلات مجتمعه، وتجلي ثقافته في سلوكه اليومي.

وتطرق إسماعيل إلى أبرز الأزمات التي تناولها الباحثون، من غياب الاستقلالية، إلى الابتعاد عن المجتمع، وغياب الرابط بين فكر المثقف والشريحة التي يخاطبها، وصولاً إلى أزمة الانتماء والهوية، حيث يتأرجح المثقف بين التراث والحداثة.

بدوره، أوضح الكاتب عبد الله النفّاخ، أن الوصول إلى قراءة توافقية للتاريخ دون أن يتحول استحضاره إلى عائق أو خلاف، يتطلب أن يخلق الإنسان لنفسه مساراً يخرج به من النسق الفكري الضيق الذي يمنعه من تقبّل الآخر، وأكد أن الحوار الحقيقي يقوم على مواجهة الفكرة بالفكرة والحجة بالحجة، مع الالتزام بأدب النقاش الذي يهدف إلى البحث عن الحقيقة لا إلى انتصار طرف على آخر، والحفاظ على الهوية الجامعة كما كانت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

أما الناقد سليمان حسين، فسلّط الضوء على معاناة المثقف العربي من القطيعة مع المجتمع، إذ يكتب بلغة نخبوية بينما يتحدث باسم جمهور واسع، ما يخلق فجوة بينه وبين الناس، وأضاف أن تعدد المرجعيات وتضخم الذات المثقفة والتأرجح بين التراث والحداثة تشكل تحديات إضافية، مؤكداً ضرورة امتلاك المثقف مرونة تسمح له بالعيش في التراث والحداثة معاً.

وتجمع الندوات والجلسات الحوارية شرائح مختلفة من المجتمع، للإضاءة على القضايا الفكرية والثقافية التي تسهم في تعزيز الحوار ودفع الحراك الثقافي، وهو ما تسعى وزارة الثقافة إلى دعمه عبر فعالياتها الثقافية والمجتمعية المستمرة.