زوار من مختلف المحافظات: معرض “دمشق وردة وتراث” تجربة تراثية فريدة في قلعة دمشق

دمشق-سانا

ينبض معرض “دمشق وردة وتراث” في يومه الثالث بالحياة، حيث تتداخل أصوات الحرفيين مع حركة الزوار القادمين من مختلف المحافظات، في مشهد يعيد تشكيل صورة التراث السوري كخبرة معيشة لا مجرد ذاكرة.

ويجد زوار المعرض المقام في قلعة دمشق فرصة للتعرف على الحرف اليدوية والمنتجات التراثية والمأكولات الشعبية ضمن أجواء عائلية مفتوحة، وخاصة مع إتاحة الدخول المجاني لجميع الأعمار، ما جعله وجهة تجمع العائلات والأطفال وكبار السن.

وأعرب عدد من الزوار عن إعجابهم بهذه المساحة التي تتيح الاقتراب من الحرف التراثية السورية، بوصفها انعكاساً لعمق حضاري متجذر، مؤكدين أن المعرض لا يكتفي بعرض المنتجات، بل يقدم تجربة تفاعلية تعيد ربط الإنسان بموروثه، حيث تحكي كل قطعة قصة منطقة، وتستعيد ذاكرة ممتدة عبر الأجيال.

المعرض يعيد إحياء ما كدنا نفقده

الزائر القادم من حمص، شلهوم السيد علي، قال في تصريح لـ “سانا”: “هذا المعرض مختلف تماماً، هنا ترى الحرفي بعينيه وهو يشكل الطين ويصبغ الصوف وينحت الخشب، إنها تجربة حية لا يمكن مقارنتها بمشاهدة الصور أو الفيديوهات”.

وأضاف السيد علي: إن زيارته إلى قلعة دمشق أتاحت له فرصة الاطلاع على التراث السوري والحضارات العريقة التي تعاقبت على البلاد، مشيراً إلى أن الأعمال اليدوية والمقتنيات التراثية المعروضة تعكس عمق التاريخ السوري وأصالته.

وأكد أن ما شاهده في المعرض يجسد استمرار الإبداع السوري رغم مختلف التحديات، ويعكس قدرة السوريين على الحفاظ على إرثهم الثقافي وإحيائه.

الحرف اليدوية بأيادٍ سورية

من جانبها، عبرت الزائرة ناديا اليوسف عن إعجابها بالمعرض، ولا سيما أنه أتاح لأطفالها مشاهدة الحرفيين وهم يصنعون المنتجات بأيديهم، ما يعزز ارتباطهم بالتراث، ويقربهم من تفاصيله الحية.

وأشارت إلى أن كل قطعة معروضة تحمل حكاية خاصة، تعكس خصوصية كل منطقة وتنوعها، مؤكدةً أن المعرض يتجاوز كونه فعالية مؤقتة ليحمل رسالة مفادها بأن سوريا تتجدد بتراثها وتنفتح على العالم بأصالتها.

بدوره، أشار الزائر حمزة وجوخ إلى أن الحرف التراثية التي يقدمها المعرض تكشف عن تنوع ثقافي غني، مبيناً أن الأطباق الشعبية من مختلف المحافظات أبرز ما جذب انتباهه.

المعرض مجاني

أوضح الزائر جاسم محمد أن إتاحة الدخول المجاني تفتح المجال أمام جميع فئات المجتمع للتعرف على التراث دون عوائق مادية، قائلاً: “رأيت أطفالاً وشباباً وكباراً في السن، الجميع وجد ما يرضيه”، لافتاً إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات في قلعة دمشق تجعلها في متناول الجميع.

وأضاف جاسم: “هذه التجارب تسهم في تعزيز حضور سوريا في المجالين السياحي والحرفي، فبلدنا يمتلك إرثاً حضارياً لا يضاهى، وهذه المعارض تشكل نافذة لإيصال هذه الصورة إلى العالم، وخاصة أن المنتجات المعروضة صنعت بأيدٍ سورية من نساجين وحرفيين وخزافين، حيث تحكي كل قطعة قصة وتاريخ شعب”.

يذكر أن معرض “دمشق وردة وتراث” الذي تنظمه وزارتا السياحة والثقافة، يستقبل زواره مجاناً يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً في قلعة دمشق، ويهدف إلى تسليط الضوء على الحرف التراثية السورية المسجّلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو بوصفها جزءاً أصيلاً من التراث السوري اللامادي، ويستمر حتى الـ7 من أيار القادم.