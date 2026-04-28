معرض “تراث إدلب” يعيد نبض الذاكرة ويكشف غنى الهوية الثقافية للمدينة

IMG 2157 معرض "تراث إدلب" يعيد نبض الذاكرة ويكشف غنى الهوية الثقافية للمدينة

إدلب-سانا

استعادت مدينة إدلب اليوم جزءاً من روحها القديمة، حيث احتضنت معرضاً تراثياً بعنوان “تراث إدلب… حكاية لا يبددها الزمن”، الذي انطلق اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات أسبوع التراث المادي في المركز الثقافي بالمدينة، وتجاورت في أروقة المعرض المقتنيات والصناعات اليدوية مع ذاكرة حيّة تستحضر ماضي المدينة وتُبقيه حاضراً في تفاصيل المكان.

15 قسماً تراثياً

IMG 2158 معرض "تراث إدلب" يعيد نبض الذاكرة ويكشف غنى الهوية الثقافية للمدينة

المعرض، الذي تنظّمه مديرية الثقافة في محافظة إدلب ويستمر يومين، يتضمن فعاليات مرافقة أبرزها جلسة استماع بعنوان “حارث الذاكرة فايز قوصرة”، ومحاضرة ثقافية حول “توثيق الأبنية التراثية في مدينة إدلب”.

وأوضح مدير الثقافة في المحافظة، خالد اليوسف، في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يضم نحو 15 قسماً متنوعاً تشمل الصناعات اليدوية التقليدية، والصناعات الغذائية التراثية، إضافة إلى مجسمات هندسية ولوحات فنية تعكس تاريخ المدينة العريق وغنى إرثها الثقافي، وأكد أن الهدف من الفعالية هو ترسيخ الهوية الثقافية وتعريف الأجيال الجديدة بتراث محافظتهم وحمايته من الاندثار.

طلاب الهندسة يقدّمون رؤية معمارية للتراث

IMG 2184 معرض "تراث إدلب" يعيد نبض الذاكرة ويكشف غنى الهوية الثقافية للمدينة

وفي سياق الفعاليات، أشار الطالب في كلية الهندسة المعمارية يزن ندّاف إلى مشاركة الكلية بعدة أعمال طلابية تناولت التاريخ العمراني لعدد من المعالم الأثرية في سوريا، ومنها ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز، عبر تصاميم ومجسمات تعكس رؤية أكاديمية للتراث العمراني.

تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ مدينتهم

من جهته، لفت عبادة جبارة، أحد زوار المعرض، إلى أن ما يميز الحدث هو تنوع محتوياته التي تجمع بين المقتنيات التراثية والأكلات الشعبية، ما يجعله مساحة مهمة لتعريف الأجيال بتاريخ مدينتهم وترسيخ حضور هذا الإرث في الذاكرة.

ويؤكد المعرض، في مجمله، أن إحياء التراث المادي ليس مجرد استعادة لملامح الماضي، بل هو جسر يربط الأجيال بجذورها الحضارية ورسالة وفاء متجددة لأصالة المكان وتاريخه العريق.

IMG 2191 scaled معرض "تراث إدلب" يعيد نبض الذاكرة ويكشف غنى الهوية الثقافية للمدينة
IMG 2197 scaled معرض "تراث إدلب" يعيد نبض الذاكرة ويكشف غنى الهوية الثقافية للمدينة
IMG 2209 scaled معرض "تراث إدلب" يعيد نبض الذاكرة ويكشف غنى الهوية الثقافية للمدينة
