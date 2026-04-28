اتحاد الكتّاب العرب يطلق منصة “حروف” لتعزيز الأدب ودعم الكتّاب الشباب رقمياً

دمشق-سانا

أطلق اتحاد الكتّاب العرب موقعه الإلكتروني “حروف” اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اجتماعه السنوي لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الرقمي للأدب العربي ودعم المواهب الشابة عبر منصة تفاعلية متكاملة تواكب التحولات التقنية الحديثة، وتُسهم في رسم ملامح المستقبل الثقافي للثقافة العربية، وذلك على الرابط.

منصة رقمية لدعم المواهب

ويعتبر الموقع الإلكتروني “حروف” نقطة تحول مهمة في مسيرة اتحاد الكتّاب العرب، إذ يتيح فضاءً مفتوحاً أمام الكتّاب السوريين والعرب، ولا سيما الشباب، لنشر نتاجاتهم الإبداعية في مختلف الأجناس الأدبية من قصة وشعر ومقالة، إلى جانب الدراسات النقدية والحوارات الفكرية حيث تهدف هذه المبادرة إلى تنشيط الحركة الأدبية ومواكبة متغيرات العصر الرقمي، حيث يشكل الموقع منصة تفاعلية توفر فرصة للتفاعل الثقافي والنقدي، وتساهم في نقل الأدب العربي إلى فضاء أوسع.

ويهدف الموقع بشكل خاص إلى اكتشاف ودعم المواهب الجديدة من الكتّاب الشبان، حيث يوفر لهم فرصاً للنشر والتفاعل مع جمهور واسع من القراء والنقاد، كما يشجع على تبادل الآراء حول القضايا الأدبية والفكرية، ويوظف التقنيات الحديثة في خدمة الأدب، ما يساعد في توثيق النتاجات الإبداعية، وتوسيع دائرة الوصول إليها من خلال الانتشار الرقمي الذي يناسب العصر الحالي.

تعزيز الثقة الرقمية وفتح آفاق جديدة للمثقفين

وخلال إطلاق الموقع، أشار رئيس اتحاد الكتّاب العرب، أحمد جاسم الحسين، إلى أن الموقع يهدف إلى تحقيق انفتاح ثقافي مع المجتمع العربي والسوري ليصبح جزءاً أصيلاً من المشهد الثقافي العالمي، لافتاً إلى أن الموقع لا يقتصر على أعضاء الاتحاد فقط، بل هو مفتوح لكل مثقف عربي من جميع أنحاء العالم، لنشر أعماله الأدبية والفكرية.

وأشار الحسين إلى أن ما يميز “حروف” عن منصات الأدب الأخرى هو التركيز على فئات الكتّاب الذين يتعرضون للتهميش، وخصوصاً من الشباب والنساء، والمثقفين الذين لا يجدون منصات تتبنى أصواتهم، وهو في ذلك يختلف عن معظم المواقع الثقافية العربية التي عادة ما تكون موجهة للكتّاب المعروفين فقط، هذا التوجه يعكس إيمان الاتحاد بأهمية إبراز جميع الأصوات الأدبية، بغض النظر عن شهرتها أو تاريخها الأدبي.

في السياق نفسه، عقد اتحاد الكتاب العرب اجتماعه السنوي لعام 2026 بحضور عدد من الأدباء والهيئات الإدارية، تم خلاله مراجعة الأداء الثقافي والمالي للاتحاد، حيث تركزت النقاشات حول تقييم فعاليات الاتحاد ومشاريعه الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع التحولات الثقافية والرقمية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز الفعالية المؤسسية للاتحاد، وضمان استدامة الأنشطة الثقافية، إضافة إلى تحسين الأداء المالي وتوجيه الموارد لدعم الإبداع الأدبي.

دعم الكتّاب الشباب

كما ناقش المشاركون في الاجتماع كيفية استثمار التحول الرقمي لتعزيز النشر الإلكتروني، وتوسيع الوصول إلى جمهور أوسع من خلال الموقع الإلكتروني “حروف”، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة، والتطرق إلى دعم الكتّاب الشباب عبر توفير فرص النشر وورشات العمل التدريبية التي تعزز من قدراتهم الإبداعية، إضافة إلى تعزيز دور النقد الأدبي في تطوير التجارب الإبداعية.

وفيما يخص الفروع المنتشرة في المحافظات، أكد المجتمعون أهمية تفعيل دورها عبر تنظيم أنشطة ثقافية دورية، وأقيمت ملتقيات أدبية تسهم في تنشيط الحراك الثقافي المحلي، والتأكيد على أهمية التنسيق بين فروع الاتحاد والمركز، من خلال برامج عمل مشتركة تضمن التكامل وتعزيز الحضور الثقافي في جميع المناطق السورية.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات التي تتعلق بتطوير الأداء المؤسسي للاتحاد، وتعزيز مكانته الثقافية، وخاصة في ظل التحولات الرقمية الحالية، كما تم التأكيد على أهمية استدامة المشاريع الأدبية ودعم الكتّاب والمبدعين، بما يتماشى مع المتغيرات الثقافية والتقنية الحديثة، بهدف توسيع دائرة تأثير الثقافة في المجتمع.

وفي جانب آخر من الاجتماع، شدد الحسين على ضرورة تعزيز اللامركزية في عمل الاتحاد، حيث تم التباحث في إعادة هيكلة الاتحاد وتوزيع الميزانية على فروعه في المحافظات، ما سيساهم برأيه في رفع فعالية العمل الثقافي المحلي، وأشار إلى أنه سيتم تفعيل فروع كانت مغلقة في السابق بسبب الظروف، مثل فروع الرقة ودرعا، مع الأمل في تفعيل فرع السويداء قريباً.